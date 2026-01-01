Golfreise nach Südafrika – unsere Spezialisten helfen
Die ideale Ergänzung einer Südafrika Rundreise
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Südafrika lässt jedes Golferherz höher schlagen
Südafrika – ein Land zum Entspannen und Erholen
Dank atemberaubender Landschaften ist es ein wahres Vergnügen, in Südafrika Golf zu spielen. Geniessen Sie traumhaft gelegene Golfplätze, von denen Sie zum Beispiel einen herrlichen Blick auf den Ozean haben oder in der Ferne die Weinberge rund um Stellenbosch erspähen können. Ein Ort, an dem Sie von spektakulären Golfplätzen erwartet werden, ist die Metropole Kapstadt, die aufgrund ihrer Lage paradiesische Panoramablicke auf einzigartige Landschaften möglich macht.
Herausragende Golfplätze erwarten Sie
Golfen in Südafrika ist ein Ferienerlebnis der Extraklasse. Ein mildes Klima macht Südafrika nämlich zu einer Golfdestination für jede Jahreszeit. Aus diesem Grund können Sie vor Ort jederzeit ein paar Bälle schlagen und kommen so gut wie nie in die Verlegenheit, eine geplante Golfpartie wegen schlechter Wetterbedingungen nicht antreten zu können. Von den vielen hervorragenden Golfplätzen in Südafrika sind insbesondere der Platz des Royal Zwasi Sun Country Club sowie der Platz im Pear Valley hervorzuheben, da Sie auf diesen Golfarealen für passionierte Golfspieler alles finden, was das Herz eines Golfers höher schlagen lässt.
Südafrika – ein Ort, an dem Golf einen hohen Stellenwert hat
Um in Südafrika die schönsten Golfplätze zu erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder vertrauen Sie auf einen bequemen Mietwagen, mit dem Sie Ihr eigener Chef sind und auch spontan sein können oder Sie geniessen den Luxus der legendären Rovos Rail Eisenbahn. Dieser komfortable Zug bringt Sie nämlich innerhalb von neun Tagen zu etlichen traumhaften Golfplätzen und weiteren Sehenswürdigkeiten in den vielfältigen Regionen Südafrikas.
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