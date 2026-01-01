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Playing Golf, Südafrika

Golfreise nach Südafrika – unsere Spezialisten helfen

Die ideale Ergänzung einer Südafrika Rundreise

Südafrika Golfreisen sind eine gute Gelegenheit, den Stress des Alltags hinter sich zu lassen und eines der faszinierendsten Länder dieser Erde von seiner schönsten Seite kennenzulernen. Traumhafte Landschaften und viele Möglichkeiten, seine Freizeit aktiv zu gestalten, machen Südafrika zu einem Traumziel für Sie, wenn Sie es lieben, auch im Urlaub Golf zu spielen. Kommen Sie für ein paar Partien Golf auf atemberaubende Golfplätze in den schönsten Regionen Südafrikas und lassen Sie sich von der Vielfalt der Umgebung faszinieren.

Egal, ob Sie die Aussicht vom Tafelberg geniessen, die legendäre Garden Route erkunden oder an einer Safari in einem der vielen Nationalparks teilnehmen. Südafrika ist immer sehenswert. Aus diesem Grund sollten Sie auch nicht lange zögern, bevor Sie unsere Spezialisten kontaktieren, die Ihnen eine Gruppenreise empfehlen, bei welcher der Golfsport im Mittelpunkt steht.

Spezialisten-Team

Südafrika lässt jedes Golferherz höher schlagen

Südafrika – ein Land zum Entspannen und Erholen

Dank atemberaubender Landschaften ist es ein wahres Vergnügen, in Südafrika Golf zu spielen. Geniessen Sie traumhaft gelegene Golfplätze, von denen Sie zum Beispiel einen herrlichen Blick auf den Ozean haben oder in der Ferne die Weinberge rund um Stellenbosch erspähen können. Ein Ort, an dem Sie von spektakulären Golfplätzen erwartet werden, ist die Metropole Kapstadt, die aufgrund ihrer Lage paradiesische Panoramablicke auf einzigartige Landschaften möglich macht.

Herausragende Golfplätze erwarten Sie

Golfen in Südafrika ist ein Ferienerlebnis der Extraklasse. Ein mildes Klima macht Südafrika nämlich zu einer Golfdestination für jede Jahreszeit. Aus diesem Grund können Sie vor Ort jederzeit ein paar Bälle schlagen und kommen so gut wie nie in die Verlegenheit, eine geplante Golfpartie wegen schlechter Wetterbedingungen nicht antreten zu können. Von den vielen hervorragenden Golfplätzen in Südafrika sind insbesondere der Platz des Royal Zwasi Sun Country Club sowie der Platz im Pear Valley hervorzuheben, da Sie auf diesen Golfarealen für passionierte Golfspieler alles finden, was das Herz eines Golfers höher schlagen lässt.

Südafrika – ein Ort, an dem Golf einen hohen Stellenwert hat

Um in Südafrika die schönsten Golfplätze zu erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder vertrauen Sie auf einen bequemen Mietwagen, mit dem Sie Ihr eigener Chef sind und auch spontan sein können oder Sie geniessen den Luxus der legendären Rovos Rail Eisenbahn. Dieser komfortable Zug bringt Sie nämlich innerhalb von neun Tagen zu etlichen traumhaften Golfplätzen und weiteren Sehenswürdigkeiten in den vielfältigen Regionen Südafrikas.

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