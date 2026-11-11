Beeindruckende Tierwelt
Tierbeobachtungsferien vom Spezialisten
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Best of Botswana Lodge Safari
Preis auf Anfrage
ab Victoria Falls bis Maun
Highlights: atemberaubende Victoria Falls, spannende Tierbeobachtungen Chobe Nationalpark, faszinierende Landschaften...
11 Tage / 10 Nächte
Borneo Wildlife / Borneo Rainforest Lodge
Preis auf Anfrage
ab/bis Kota Kinabalu
Highlights: Sepilok Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Bootsfahrt auf dem Kinabatangan Fluss, Erspähen von...
6 Tage / 5 Nächte
Bärenbeobachtung in der Katmai Wilderness Lodge
Preis auf Anfrage
ab/bis Kodiak
Highlights:
4 Tage / 3 Nächte
Bärenbeobachtung mit dem Bärenflüsterer
ab CHF 2360.– / pro Person
ab/bis Likely
Highlights: Intensive Bärenbeobachtung mit „Bear Whisperer“, Einmalige Lage am Quesnel Lake, Tierwelt hautnah...
4 Tage / 3 Nächte
Caribou Lodge Talkeetna Mountains
ab CHF 1380.– / pro Person
ab/bis Talkeetna
Highlights:
5 Tage / 4 Nächte
Der Geist von Terra Nova
ab CHF 7385.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: tägliche Zodiac-Anlandungen oder Zodiac Fahrten zur Erkundung für hautnahe Begegnungen mit Wildtieren, ,...
11 Tage / 10 Nächte
Der Klassiker "Ins Reich der Mitternachtssonne"
ab CHF 4990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Panoramafahrt mit der berühmten Bergenbahn, Ausflug in Inari zur Rentierfarm,...
13 Tage / 12 Nächte
Eisige Wunderwelten – Spitzbergen Grönland & Island eine Leserreise des Tages-Anzeiger & der SonntagsZeitung
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Ab Oslo starten Sie über Spitzbergen nach Grönland und erkunden den grössten Nationalpark sowie das...
17 Tage / 16 Nächte
Elephant Hills - 3 Tage
ab CHF 610.– / pro Person
ab/bis Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani
Highlights: Traumhafte Natur des Khao Sok Nationalparks, Komfortables Elephant Hills Zeltcamp, Kanufahrt im...
3 Tage / 2 Nächte
Erlebnis Glacier Bay
ab CHF 3040.– / pro Person
ab/bis Haines
Highlights: Gemütliches Bear Track Inn mit regionaler Küche, Bootstour im Glacier Bay Nationalpark (Gletscher &...
3 Tage / 2 Nächte
Expedition Feuer und Eis - Rund um Island mit der MS Seaventure
ab CHF 9995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: geführte Gruppenreise ab / bis Zürich , extrem kleines, wendiges Expeditionsschiff , Knecht Sonderpreise...
12 Tage / 11 Nächte
Fjordträume im erwachenden Norden
ab CHF 3990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hansestadt Bergen, Geirangerfjord, Ausflug ins Pasviktal, Reiseleitung ab/bis Zürich
9 Tage / 8 Nächte
Grosse Uganda Safari
ab CHF 4825.– / pro Person
ab/bis Entebbe
Highlights: Tierwelt und Natur, Schimpansentracking, Berggorrilas hautnah, Landschaftliche Vielfalt
10 Tage / 9 Nächte
Herbstleuchten auf der Postschiffroute
ab CHF 3290.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Ausflug ins Pasviktal, Hansestadt Bergen, Reiseleitung ab/bis Zürich
9 Tage / 8 Nächte
Ikonische Antarktis - Die Route der Entdecker
ab CHF 9424.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: neun Tage Zeit für Erkundung der Antarktis , Weddelmeer , südliche Shetland Inseln, All inclusive an Bord...
16 Tage / 17 Nächte
In Shackletons Fussstapfen
ab CHF 22895.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: riesige tafelförmigen Eisberge, die aus dem Weddellmeer in den Antarctic Sound, auch bekannt als 'Iceberg...
20 Tage / 19 Nächte
Klassische Antarktis
ab CHF 7190.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: vielfältige Tierwelt der Antarktis , tägliche Anlandungen in der Antarktis , ideal für abenteuerlustige...
10 Tage / 9 Nächte
Königreich der Pinguine– Das Beste von Südgeorgien, den Falklandinseln und der Antarktis
Preis auf Anfrage
ab/bis Ushuaia
Highlights: Königspinguine , Seeelefanten , Falkland , Südgeorgien
20 Tage / 19 Nächte
Natur und Tiere Westkanadas
ab CHF 6360.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Bärenbeobachtung in der Knight Inlet Lodge, Walbeobachtungstouren, Lodge-Aufenthalt in der West Coast...
15 Tage / 14 Nächte
Nordlichtspektakel über dem Polarkreis
ab CHF 3990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Nordlichter, Ausflug ins Snowhotel Kirkenes inkl. Abendessen, Panoramafahrt zu den schönsten...
9 Tage / 8 Nächte
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
10 Tage / 9 Nächte
Patagonien und die chilenischen Fjorde
ab CHF 13015.– / pro Person
ab Puerto Montt bis Ushuaia
Highlights: die bergigen und glazialen Landschaften entlang des Beagle Channel, Wale im Francisco Coloane Marine...
15 Tage / 14 Nächte
Spirit der Antarktis
ab CHF 14645.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: Erlangen Sie bei dieser besonderen Abfahrt ein tieferes Verständnis der Antarktis, Saubere, makellose...
12 Tage / 11 Nächte
Sumatra Überlandreise
Preis auf Anfrage
ab Medan bis Padang
Highlights: Einblicke in das Leben der Batak, Bootsfahrt auf dem Toba See, Typische Pfahlhäuser bestaunen,...
8 Tage / 7 Nächte
Taj Mahal & Tiger Safaris
Preis auf Anfrage
ab Delhi bis Nagpur
Highlights: Der unbeschreibliche Taj Mahal, Die grösste Raubkatze der Welt, der Bengalische Tiger, Unterschiedliche...
11 Tage / 10 Nächte
Ultimatives antarktisches Abenteuer
ab CHF 22100.– / pro Person
ab USHUAIA bis Ushuaia
Highlights: 5 Nächte exklusives Segelerlebnis an Bord der Icebird mit maximal 5 Mitgästen – eine Perspektive,...
20 Tage / 19 Nächte
Yukon Aktiv-Tour
ab CHF 915.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights: Familiäre Adventure Lodge im abgelegenen Ibex Tal, Geführter Hundespaziergang durch die Wildnis, Kanutour...
3 Tage / 2 Nächte
„GRÖNLAND INTENSIV“
ab CHF 4700.– / pro Person
ab/bis Frankfurt
Highlights: Aussergewöhnliche Route jenseits des Massentourismus, Inkl. Eisfjord und Diskobucht , Inkl. Flug ,...
10 Tage / 9 Nächte
Weihnachten & Silvester in der Ferne
Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.
Kirschblüte in Japan
Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.
Antarktis: die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Reisen im Camper
Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil!
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