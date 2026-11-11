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Beeindruckende Tierwelt

Tierbeobachtungsferien vom Spezialisten

Von herzig und süss bis wild und mächtig – die vielseitige Welt der Tiere bietet unzählige aufregende Erlebnisse. Für alle, welche die liebenswürdigen Kreaturen in ihrem natürlichen Lebensraum besuchen möchten, hat es rund um den Globus zahlreiche lohnende Ziele.

Einige der tollsten Reiseziele für die Bucketlist eines jeden Tierfreundes haben wir hier für Sie gesammelt. Sollte Ihr Lieblingstier nicht dabei sein, verraten Ihnen unsere Spezialisten in einem persönlichen Beratungsgespräch gerne, auf welcher Reise Sie ihm begegnen können.

Unsere Reisespezialistinnen und -spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Best of Botswana Lodge Safari ab Kasane: tier Löwe auf Baum - Best of Botswana Lodge Safari c
Icon map11 Tage
product
Best of Botswana Lodge Safari
Preis auf Anfrage
ab Victoria Falls bis Maun
Highlights: atemberaubende Victoria Falls, spannende Tierbeobachtungen Chobe Nationalpark, faszinierende Landschaften...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Individuell anfragen
Borneo Wildlife / Borneo Rainforest Lodge ab Kota Kinabalu: Borneo Rainforest Lodge | Red Leaf Monkey
Icon map6 Tage
product
Borneo Wildlife / Borneo Rainforest Lodge
Preis auf Anfrage
ab/bis Kota Kinabalu
Highlights: Sepilok Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Bootsfahrt auf dem Kinabatangan Fluss, Erspähen von...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Individuell anfragen
Bärenbeobachtung in der Katmai Wilderness Lodge ab Kodiak: Kodiak2
Icon map4 Tage
Bärenbeobachtung in der Katmai Wilderness Lodge ab Kodiak: Alaska - Kodiak Island - Bärenfamilie im Gras
Bärenbeobachtung in der Katmai Wilderness Lodge
Preis auf Anfrage
ab/bis Kodiak
Highlights:
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Individuell anfragen
Bärenbeobachtung mit dem Bärenflüsterer ab Quesnel: ©BC Ecotours_Bear Whisperer Likely_Bear 2
Icon map4 Tage
Bärenbeobachtung mit dem Bärenflüsterer ab Quesnel: ©BC Ecotours_Bear Whisperer Likely_Bear 1
Bärenbeobachtung mit dem Bärenflüsterer
ab CHF 2360.– / pro Person
ab/bis Likely
Highlights: Intensive Bärenbeobachtung mit „Bear Whisperer“, Einmalige Lage am Quesnel Lake, Tierwelt hautnah...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Individuell anfragen
Caribou Lodge Talkeetna Mountains: Alaska - Denali NP - Bergpanorama
Icon map5 Tage
Caribou Lodge Talkeetna Mountains: Alaska - Denali NP - Elch
Caribou Lodge Talkeetna Mountains
ab CHF 1380.– / pro Person
ab/bis Talkeetna
Highlights:
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Individuell anfragen
Casa Caiman ab Campo Grande: Brasilien_Capybara_2221983281
Icon map4 Tage
product
Casa Caiman
ab CHF 2585.– / pro Person
ab/bis Campo Grande
Highlights:
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Individuell anfragen
Der Geist von Terra Nova ab Hope Bay: Der Geist von Terra Nova
Icon map11 Tage
product
Der Geist von Terra Nova
ab CHF 7385.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: tägliche Zodiac-Anlandungen oder Zodiac Fahrten zur Erkundung für hautnahe Begegnungen mit Wildtieren, ,...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Individuell anfragen
Der heldenhafte Süden ab Buenos Aires: Ultimatives Antarktis Abenteuer
Icon map13 Tage
Der heldenhafte Süden ab Buenos Aires: Der heldenhafte Süden
Der heldenhafte Süden
ab CHF 9555.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights:
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Individuell anfragen
Der Klassiker "Ins Reich der Mitternachtssonne" ab Helsinki: Kathedrale in Helsinki
Icon map13 Tage
product
Der Klassiker "Ins Reich der Mitternachtssonne"
ab CHF 4990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Panoramafahrt mit der berühmten Bergenbahn, Ausflug in Inari zur Rentierfarm,...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Individuell anfragen
Eisige Wunderwelten – Spitzbergen Grönland & Island eine Leserreise des Tages-Anzeiger & der SonntagsZeitung ab Longyearbyen: 20220824-7670-ILULISSAT-GREENLAND-HUMPBACK-FLUKE-KIM-RORMARK-18397516-Photo_Kim_Rormark
Icon map17 Tage
Eisige Wunderwelten – Spitzbergen Grönland & Island eine Leserreise des Tages-Anzeiger & der SonntagsZeitung ab Longyearbyen: Svalbard_Expedition_boat_cruising_HGR_165319_Photo_Jan_Hvizdal
Eisige Wunderwelten – Spitzbergen Grönland & Island eine Leserreise des Tages-Anzeiger & der SonntagsZeitung
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Ab Oslo starten Sie über Spitzbergen nach Grönland und erkunden den grössten Nationalpark sowie das...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Individuell anfragen
Elephant Hills - 3 Tage ab Phuket: room: The Elephant Camp| Luxury Tent
Icon map3 Tage
Elephant Hills - 3 Tage ab Phuket: activities: Elephant Experience | Elephant Hills
Elephant Hills - 3 Tage
ab CHF 610.– / pro Person
ab/bis Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani
Highlights: Traumhafte Natur des Khao Sok Nationalparks, Komfortables Elephant Hills Zeltcamp, Kanufahrt im...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Individuell anfragen
Erlebnis Glacier Bay ab Haines: Alaska - Skagway - Bergsee
Icon map3 Tage
Erlebnis Glacier Bay ab Haines: Alaska - Kodiak Island - Bärenfamilie im Gras
Erlebnis Glacier Bay
ab CHF 3040.– / pro Person
ab/bis Haines
Highlights: Gemütliches Bear Track Inn mit regionaler Küche, Bootstour im Glacier Bay Nationalpark (Gletscher &...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Individuell anfragen
Expedition Feuer und Eis - Rund um Island mit der MS Seaventure ab Reykjavik: Gysir_Island
Icon map12 Tage
product
Expedition Feuer und Eis - Rund um Island mit der MS Seaventure
ab CHF 9995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: geführte Gruppenreise ab / bis Zürich , extrem kleines, wendiges Expeditionsschiff , Knecht Sonderpreise...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Individuell anfragen
Fjordträume im erwachenden Norden ab Bergen: norwegen_fjorde
Icon map9 Tage
product
Fjordträume im erwachenden Norden
ab CHF 3990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hansestadt Bergen, Geirangerfjord, Ausflug ins Pasviktal, Reiseleitung ab/bis Zürich
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Individuell anfragen
Grosse Uganda Safari ab Entebbe: Mountaingorilla in Bwindi Impenetrable Forest
Icon map10 Tage
product
Grosse Uganda Safari
ab CHF 4825.– / pro Person
ab/bis Entebbe
Highlights: Tierwelt und Natur, Schimpansentracking, Berggorrilas hautnah, Landschaftliche Vielfalt
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Individuell anfragen
Herbstleuchten auf der Postschiffroute ab Oslo: 0097_Hjørundfjord_-_©Oclin
Icon map9 Tage
product
Herbstleuchten auf der Postschiffroute
ab CHF 3290.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Ausflug ins Pasviktal, Hansestadt Bergen, Reiseleitung ab/bis Zürich
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Individuell anfragen
Ikonische Antarktis - Die Route der Entdecker ab Buenos Aires: MSFridtjofNansen-Antarctica-NekoHarbour-EspenMills-38538510-Photo_Espen_Mills
Icon map16 Tage
product
Ikonische Antarktis - Die Route der Entdecker
ab CHF 9424.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: neun Tage Zeit für Erkundung der Antarktis , Weddelmeer , südliche Shetland Inseln, All inclusive an Bord...
Icon calendar16 Tage / 17 Nächte
Individuell anfragen
In Shackletons Fussstapfen ab Südgeorgien: In Shakeltons Fusstapfen
Icon map20 Tage
product
In Shackletons Fussstapfen
ab CHF 22895.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: riesige tafelförmigen Eisberge, die aus dem Weddellmeer in den Antarctic Sound, auch bekannt als 'Iceberg...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Individuell anfragen
Klassische Antarktis ab Buenos Aires: Klassische Antarktis
Icon map10 Tage
product
Klassische Antarktis
ab CHF 7190.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: vielfältige Tierwelt der Antarktis , tägliche Anlandungen in der Antarktis , ideal für abenteuerlustige...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Individuell anfragen
Königreich der Pinguine– Das Beste von Südgeorgien, den Falklandinseln und der Antarktis ab Neko Harbour: Königreich der Pinguine
Icon map20 Tage
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Königreich der Pinguine– Das Beste von Südgeorgien, den Falklandinseln und der Antarktis
Preis auf Anfrage
ab/bis Ushuaia
Highlights: Königspinguine , Seeelefanten , Falkland , Südgeorgien
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Individuell anfragen
Natur und Tiere Westkanadas ab Vancouver: Grizzly_Knight_Inlet_Kanada_546562111
Icon map15 Tage
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Natur und Tiere Westkanadas
ab CHF 6360.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Bärenbeobachtung in der Knight Inlet Lodge, Walbeobachtungstouren, Lodge-Aufenthalt in der West Coast...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Individuell anfragen
Nordlichtspektakel über dem Polarkreis ab Oslo: Norwegen Nordlichter Oldervik
Icon map9 Tage
product
Nordlichtspektakel über dem Polarkreis
ab CHF 3990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Nordlichter, Ausflug ins Snowhotel Kirkenes inkl. Abendessen, Panoramafahrt zu den schönsten...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Individuell anfragen
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen ab Tromsö: Lyngenfjord_Sonnenuntegang_Hurtigruten_ØrjanBertelsen
Icon map10 Tage
product
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Individuell anfragen
Patagonien und die chilenischen Fjorde ab Neko Harbour: Patagonien & Chilenischen Fjorde
Icon map15 Tage
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Patagonien und die chilenischen Fjorde
ab CHF 13015.– / pro Person
ab Puerto Montt bis Ushuaia
Highlights: die bergigen und glazialen Landschaften entlang des Beagle Channel, Wale im Francisco Coloane Marine...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Individuell anfragen
Spirit der Antarktis ab Neko Harbour: Spirit der Antarktis
Icon map12 Tage
Spirit der Antarktis ab Neko Harbour: Spirit der Antarktis
Spirit der Antarktis
ab CHF 14645.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: Erlangen Sie bei dieser besonderen Abfahrt ein tieferes Verständnis der Antarktis, Saubere, makellose...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Individuell anfragen
Sumatra Überlandreise ab Medan: Sumatra Sipiso-piso waterfall
Icon map8 Tage
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Sumatra Überlandreise
Preis auf Anfrage
ab Medan bis Padang
Highlights: Einblicke in das Leben der Batak, Bootsfahrt auf dem Toba See, Typische Pfahlhäuser bestaunen,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Individuell anfragen
Taj Mahal & Tiger Safaris ab Delhi: Kanha National Park: Spotted Deers
Icon map11 Tage
product
Taj Mahal & Tiger Safaris
Preis auf Anfrage
ab Delhi bis Nagpur
Highlights: Der unbeschreibliche Taj Mahal, Die grösste Raubkatze der Welt, der Bengalische Tiger, Unterschiedliche...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Individuell anfragen
Ultimatives antarktisches Abenteuer ab Buenos Aires: Terranova Expeditions
Icon map20 Tage
product
Ultimatives antarktisches Abenteuer
ab CHF 22100.– / pro Person
ab USHUAIA bis Ushuaia
Highlights: 5 Nächte exklusives Segelerlebnis an Bord der Icebird mit maximal 5 Mitgästen – eine Perspektive,...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Individuell anfragen
Yukon Aktiv-Tour ab Whitehorse: Stachelschwein_Yukon
Icon map3 Tage
Yukon Aktiv-Tour ab Whitehorse: Kanada - Yukon - Fluss und Berglandschaft
Yukon Aktiv-Tour
ab CHF 915.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights: Familiäre Adventure Lodge im abgelegenen Ibex Tal, Geführter Hundespaziergang durch die Wildnis, Kanutour...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Individuell anfragen
„GRÖNLAND INTENSIV“ ab Ilulissat: ex7917
Icon map10 Tage
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„GRÖNLAND INTENSIV“
ab CHF 4700.– / pro Person
ab/bis Frankfurt
Highlights: Aussergewöhnliche Route jenseits des Massentourismus, Inkl. Eisfjord und Diskobucht , Inkl. Flug ,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Individuell anfragen

Weihnachten & Silvester in der Ferne

Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Storch, Malediven

Herbstferien: jetzt noch buchbar

Thailand, Malediven oder Mauritius im Oktober – diese Fernziele klappen auch kurzfristig.

Familienferien am Strand

Kirschblüte in Japan

Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.

Japan

Antarktis: die Saison beginnt

Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.

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Geführte Rundreisen 

Sorgfältig geplant und kompetent begleitet rund um den Globus! 

Rundreisen, Bus, USA

Hochzeitsreisen 

Unvergessliche romantische Hochzeitsreisen nach Ihren Ansprüchen.

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Mietwagenrundreisen

Anschnallen und los geht’s. Erleben Sie die absolute Freiheit! 

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Reiseinformationen

Alle wichtigen Reisetipps für eine unvergessliche Reise.

Reiseinformationen, Flugzeug

Reisen im Camper 

Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil! 

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Reisen mit der Familie

Wir wissen was perfekte Familienferien ausmachen! 

Familienferien, USA

Safaris 

Erkunden Sie neue Tier- und Naturwelten hautnah.

Safaris Südafrika

Schiffsreisen

Unterwegs auf hoher See zu den schönsten Reisezielen der Welt.

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Sportreisen 

Trainingslager, Live-Sportevents, Gruppenreisen, Wintersport und Golfreisen. 

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Strandferien

Kristallklares Wasser und Dolce Far Niente – Badespass pur an den schönsten Stränden weltweit! 

Strandferien, Malediven

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