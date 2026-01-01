Die Safariregionen Kenias und ihre Unterschiede

Kenia lässt sich grob in vier Safarilandschaften gliedern: den Südwesten mit der Masai Mara, den Süden mit Amboseli und Tsavo, das zentrale Hochland rund um Mount Kenya und Laikipia sowie den trockenen Norden mit Samburu. Jede Region hat ihr eigenes Klima, ihre eigene Vegetation und ihr eigenes Artenspektrum. Wer diese Unterschiede kennt, stellt eine Route zusammen, die sich von Etappe zu Etappe verändert, statt sich zu wiederholen. Im englischen Sprachraum finden Sie dieselben Gebiete unter dem Stichwort Kenya Safari.

Die Masai Mara im Südwesten ist der kenianische Teil jenes Ökosystems, das sich südlich der Grenze als Serengeti fortsetzt. Offene Grasebenen, Flussläufe mit Galeriewald und eine hohe Dichte an Raubkatzen prägen das Gebiet. Rund um das staatliche Reservat liegen private Conservancies, in denen die Zahl der Fahrzeuge begrenzt ist und Nachtpirschfahrten sowie Fusssafaris erlaubt sind. Eine Masai Mara Safari lässt sich deshalb sehr unterschiedlich gestalten.

Amboseli am Fuss des Kilimanjaro ist kleiner und liegt tiefer. Schmelzwasser des Bergs speist Sümpfe, an denen sich das ganze Jahr über grosse Elefantenherden sammeln. Der Gipfel zeigt sich meist am frühen Morgen und am späten Nachmittag, tagsüber verschwindet er häufig in Wolken. Der Amboseli Nationalpark eignet sich gut als erste Station nach der Ankunft, weil die Anfahrt ab Nairobi überschaubar bleibt.

Tsavo Ost und Tsavo West bilden zusammen eine der grossen Schutzgebietsflächen des Landes und liegen verkehrsgünstig zwischen Nairobi und der Küste. Roter Laterit färbt die Elefanten, das Gelände ist weiter und trockener, die Tierdichte pro Fläche geringer als in der Mara. Wer Weite und wenig Verkehr sucht, ist hier richtig. Wer in kurzer Zeit viele Arten sehen möchte, kombiniert Tsavo besser mit einem zweiten Gebiet.

Im Norden, jenseits des Äquators, wird es trocken und heiss. Samburu am Ewaso Ng'iro beherbergt Arten, die weiter südlich fehlen: Netzgiraffe, Grevyzebra, Oryx und die langhalsige Gerenuk-Antilope. Das benachbarte Laikipia-Plateau besteht überwiegend aus privaten Schutzgebieten und ehemaligen Ranches. Dort gehören Fusssafaris, Ausritte und der Besuch von Nashornschutzprojekten zum Programm, was den Rhythmus einer Reise merklich verändert.

Zwischen den grossen Parks liegen die Seen des Grabenbruchs und das zentrale Hochland. Lake Nakuru ist eingezäunt und dient dem Nashornschutz, Lake Naivasha ist ein Süsswassersee mit Flusspferden und Bootsausflügen. Rund um Mount Kenya und die Aberdare-Berge wird es kühl und grün. Die Waldlodges dort stehen an beleuchteten Wasserstellen, an denen sich die Tiere abends von selbst einfinden.

Weniger besucht, aber lohnend sind der Meru Nationalpark östlich von Mount Kenya mit seinen Flussläufen und Doumpalmen sowie der Nationalpark direkt vor den Toren Nairobis. Letzterer füllt den Ankunfts- oder Abreisetag, ohne dass eine weitere Fahrt nötig wird. Beide Gebiete eignen sich für Gäste, die schon einmal in Ostafrika waren und Ruhe höher gewichten als eine möglichst dichte Abfolge von Sichtungen.