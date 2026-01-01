Gorilla-Trekkings im Bwindi Impenetrable Forest sind das ganze Jahr über möglich. Als besonders angenehm gelten die trockeneren Monate von Juni bis September sowie von Dezember bis Februar, da die Wege durch den dichten Regenwald dann besser begehbar sind. Weil die Berggorillas im Bergregenwald leben, sollten Sie aber jederzeit mit Regenschauern rechnen – gute Wanderschuhe und Regenschutz gehören in jedes Gepäck.