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Sonnenuntergang Kapstadt, Südafrika

Südafrika Hochzeits Reisen vom Spezialisten

Romantische und abwechslungsreiche Flitterwochen

Abwechslungsreiche Landschaften sorgen dafür, dass Südafrika eine Flitterwochen-Destination der Extraklasse ist. Insbesondere die vielen Nationalparks sind sehr romantische Orte, an denen Sie und Ihr Partner in einer herrlichen Atmosphäre eine schöne Zeit verbringen können. Freuen Sie sich auf majestätische Elefantenherden, die im Licht der untergehenden Sonne Ihren Weg kreuzen und Ihre Hochzeitsreise nach Südafrika zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Wenn Sie es hingegen etwas urbaner mögen, werden Sie in Kapstadt, der Metropole Südafrikas, eine denkwürdige Zeit verbringen.

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Natur pur für schöne Stunden zu zweit

Südafrika – romantische Flitterwochen für Geniesser

Schöne Buchten, traumhafte Strände und eine Natur, die immer wieder beeindruckt, so präsentiert sich Südafrika. Die aufregende Pflanzen- und Tierwelt Südafrikas ermöglicht es Ihnen, spannende Erkundungstouren zu unternehmen, auf denen Sie mit Ihrem Partner viele spektakuläre Beobachtungen machen können. Geniessen Sie Ihre Zweisamkeit an einem besonderen Ort und lassen Sie sich vom dem Charme Südafrikas nachhaltig verzaubern. Insbesondere wenn Sie während Ihrer Südafrika Flitterwochen in erster Linie Ihre Ruhe haben möchten, sind Sie in diesem weitläufigen Land sehr gut aufgehoben.

Südafrika bietet aber nicht nur romantische Orte in Hülle und Fülle, sondern ist auch ein Land, in dem sehr guter Wein angebaut wird. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, Südafrikas Wein bei einer Weinprobe auf einem der malerischen Weingüter der Region kennenzulernen.

Ein romantisches Erlebnis mit Stil – Südafrika Hochzeitsreisen

Wenn Sie während Ihrer Flitterwochen in Südafrika die am Meer gelegene Metropole Kapstadt besuchen, können Sie sich nicht nur über viele Sehenswürdigkeiten und Attraktionen freuen, sondern auch mit den herzlichen Bewohnern der Stadt ins Gespräch kommen. Obwohl die Stadt einige sehr schöne Viertel bietet, kann sie die wilde Natur der ländlichen Gebiete Südafrikas nicht ersetzen. Falls Sie es nach einigen Tagen in der Stadt vorziehen, Natur pur zu geniessen, sollten Sie einen Ausflug zu der sehr schönen Kap Halbinsel unternehmen, da Sie dort und an der False Bay perfekt baden können.

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