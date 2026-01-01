Die beste Reisezeit für Malawi ist grundsätzlich von Mai bis August. Für Tierbeobachtungen empfehlen wir die Monate von September bis November, da dies heisse und trockene Monate sind. In der Regenzeit, von Dezember bis März, ist nur eingeschränktes Reisen möglich. In den Monaten April und Mai sind die Temperaturen angenehm und das Land sehr grün. Zwischen Juni und August ist es tagsüber warm, die Nächte können aber sehr kalt werden.