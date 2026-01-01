Malawi-Reiseinformationen vom Spezialisten
Malawi Reisen erleben
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Malawi ist ab Zürich am besten mit einem Flug via Südafrika erreichbar.
Schweizer Bürger benötigen für die Einreise nach Malawi einen gültigen Reisepass, der mindestens sechs Monate über das Rückreisedatum gültig ist. Im Pass müssen mindestens drei freie Seiten vorhanden sein. Zudem wird ein Visum benötigt, welches vor der Abreise eingeholt werden muss. Ein Rückflugticket ist notwendig.
Die beste Reisezeit für Malawi ist grundsätzlich von Mai bis August. Für Tierbeobachtungen empfehlen wir die Monate von September bis November, da dies heisse und trockene Monate sind. In der Regenzeit, von Dezember bis März, ist nur eingeschränktes Reisen möglich. In den Monaten April und Mai sind die Temperaturen angenehm und das Land sehr grün. Zwischen Juni und August ist es tagsüber warm, die Nächte können aber sehr kalt werden.
Während der Schweizer Winterzeit beträgt die Zeitdifferenz +1 Stunde, während der Sommerzeit gibt es keine Zeitverschiebung.
Englisch ist die offizielle Amtssprache. Die Nationalsprache ist Chichewa. Viele weitere Bantusprachen werden im Land gesprochen.
Eine Malariaprophylaxe ist empfohlen. Konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.
Folgende Impfungen sind empfohlen: Hepatitis A, Diphterie, Typhus und Hepatitis B. Bei der Einreise aus einem Gelbfieber-Infektionsgebieten ist eine Gelbfieber-Impfung notwendig. Konsultieren Sie frühzeitig Ihren Arzt oder das Tropeninstitut. Aktuelle Informationen erhalten Sie auch unter: healthytravel.ch
In Malawi ist Wechselstrom von 220V / 50Hz üblich, jedoch sollte immer mit starken Stromschwankungen und häufigen Stromausfällen gerechnet werden. Es werden spezielle Adapter benötigt (Typ G). Falls notwendig, erhalten Sie an der Rezeption in den meisten Unterkünften einen Adapter.
Internetanschlüsse sind in einigen Hotels und Lodges vorhanden.
Die Währung in Malawi ist Malawi Kwacha. Wir empfehlen Ihnen USD mitzuführen, da diese fast überall akzeptiert werden. Im Allgemeinen sind Kreditkarten (Visa und Master Card) nur beschränkt einsetzbar.
Trinkgelder sind im Südlichen Afrika nicht obligatorisch, jedoch sind die Löhne oft niedrig und die Angestellten somit auf Trinkgelder angewiesen.
Das Strassennetz in Malawi ist gut ausgebaut und es herrscht Linksverkehr. In der Regenzeit können einige Strassen nicht passiert werden.
Ab Zürich gibt es keine Direktflüge nach Malawi. Die Anreise erfolgt in der Regel mit einmaligem Umsteigen, beispielsweise über Johannesburg, Nairobi oder Addis Abeba. Je nach Verbindung und Umsteigezeit sollten Sie mit einer Gesamtreisezeit von rund 15 bis 20 Stunden rechnen. Unsere Afrika-Spezialisten suchen für Sie gerne die passende Flugverbindung heraus.
Für Reisen in der beliebten Trockenzeit empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus, da die Auswahl an Lodges in Malawi überschaubar ist und gute Häuser früh ausgebucht sein können. Wer zeitlich flexibel ist, findet auch in der grünen Nebensaison attraktive Möglichkeiten. Gerne beraten wir Sie persönlich zum idealen Zeitpunkt für Ihre Route.
Ja, diese Kombination ist eine der grossen Stärken Malawis: Tierbeobachtungen im Liwonde-Nationalpark oder im Majete Wildlife Reserve lassen sich ideal mit erholsamen Tagen am Malawisee verbinden. Die Distanzen im Land sind vergleichsweise kurz, sodass beides gut in eine Reise passt. Mehr Inspiration finden Sie auf unserer Seite zu den Badeferien in Malawi.
Malawi lässt sich sehr gut mit den Nachbarländern verbinden: Besonders beliebt ist die Kombination mit einer Safari im South-Luangwa-Nationalpark in Sambia, der nicht weit von der Grenze entfernt liegt. Auch Kombinationen mit Tansania oder Mosambik sind möglich. Unser Spezialisten-Team stellt Ihnen gerne eine massgeschneiderte Route zusammen.
Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Abreise in den offiziellen Reisehinweisen des EDA (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten) über die aktuelle Lage zu informieren. Unsere Spezialisten verfolgen die Situation in unseren Zielgebieten laufend und beraten Sie gerne bei der Wahl der Regionen und Routen für Ihre Reise.
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