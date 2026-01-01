Tansania & Sansibar Flugsafari vom Spezialisten
Ein Land der Weite
Der wilde Westen Tanzanias
ab CHF 11095.– / pro Person
ab/bis Arusha
Highlights: Wunderbare, tropische Vegetation, Freilebende Schimpansen, Tanzanias bestgehütete Geheimnisse
8 Tage / 7 Nächte
Höhepunkte Tanzania Safari (Flugvariante)
ab CHF 4110.– / pro Person
ab/bis Arusha
Highlights: Panoramaflug Serengeti – Arusha, Tiervielfalt der Serengeti, Pirschfahrt im...
6 Tage / 5 Nächte
Kurzsafari Serengeti
ab CHF 2230.– / pro Person
ab/bis Arusha
Highlights: Das Beste in Kürze, Serengeti Nationalpark, [color=#b96ad9]Panoramaflug[/color]
3 Tage / 2 Nächte
Ruaha - Nyerere Flugsafari
ab CHF 3795.– / pro Person
ab/bis Dar es Salaam
Highlights: Unberührte Natur, Komfortabel per Flug reisen, Abseits der Touristenströme, Safari zu Fuss und Boot
5 Tage / 4 Nächte
Tanzania in Style
ab CHF 19660.– / pro Person
ab/bis Arusha
Highlights: Exklusive Flugsafari, Genuss auf höchstem Niveau, Unterkünfte an aussergewöhnlicher Lage
10 Tage / 9 Nächte
Tanzania Sky Safari
ab CHF 11085.– / pro Person
ab/bis Arusha
Highlights: Exklusive Flugsafari, Fantastische Unterkünfte, Service auf höchstem Niveau, Vielzahl an Aktivitäten
8 Tage / 7 Nächte
Unberührtes Afrika
ab CHF 5435.– / pro Person
ab/bis Dar es Salaam
Highlights: [color=#000000]Das authentische Tanzania erleben[/color], [color=#000000]Pirschfahrten im Ruaha...
7 Tage / 6 Nächte
Tansania - ein Land, das begeistert
Flugsafaris in Tansania sind eine sehr gute Möglichkeit die schönsten Reiseziele Tansanias miteinander zu kombinieren. Egal, ob Sie im Bereich des Kilimandscharo, dem höchsten Berg Afrikas, Trekking betreiben möchten oder im Gebiet von Ruaha eine unvergleichliche Natur geniessen, dank Tansania Flugsafaris erreichen sie immer schnell und sicher Ihr Ziel. Aber nicht nur das schnelle Überwinden von Distanzen ist ein Vorteil von Flugsafaris, auch die Tatsache, dass Sie während des Fluges einen herrlichen Ausblick haben und schon aus der Luft so einiges entdecken können.
Abwechslungsreich und traumhaft - Tansania Reisen
Wenn Sie im wunderschönen Tansania Ihre wohlverdienten Badeferien auf Sansibar mit spannenden Flugsafaris ergänzen, können Sie sich in allen Landesteilen auf sehr gut ausgestattete Luxus Lodges freuen. Durch den kräfteschonenden Transport mit zuverlässigen Kleinflugzeugen kommen Sie immer erholt und gut ausgeruht in Ihrem nächsten Hotel an. Tansania beeindruckt durch die Vielfalt an Möglichkeiten, die es bietet. In diesem Land können Sie eine entspannte Zeit an paradiesischen Stränden verbringen oder ein traumhaftes Hinterland erkunden. Lassen Sie sich von Tansania in seinen Bann ziehen und freuen Sie sich auf eine Region, die Sie verzaubern wird.
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