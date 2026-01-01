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Arusha, Tansania/Sansibar

Tansania & Sansibar Flugsafari vom Spezialisten

Ein Land der Weite

Die faszinierenden Landschaften Tansanias beeindrucken durch ihre Schönheit und sind sehr abwechslungsreich. Um einen guten Überblick über die Tierwelt Tansanias zu bekommen und die zahlreichen Nationalparks des Landes nachhaltig zu entdecken, sind Flugsafaris sehr gut geeignet. Auch wenn klassische Tansania Safaris mit dem Jeep in der Regel ein grosses Abenteuer sind, dauern Sie häufig sehr lange. Wenn Sie sich hingegen für eine Tansania Flugsafari entscheiden, sparen Sie Zeit und können so in Ihren Ferien mehr von dem schönen Land Tansania erkunden. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um Tansania schon bald kennenzulernen.

Icon map8 Tage
Der wilde Westen Tanzanias
ab CHF 11095.– / pro Person
ab/bis Arusha
Highlights: Wunderbare, tropische Vegetation, Freilebende Schimpansen, Tanzanias bestgehütete Geheimnisse
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map6 Tage
Höhepunkte Tanzania Safari (Flugvariante)
ab CHF 4110.– / pro Person
ab/bis Arusha
Highlights: P­anoramaflug Serengeti – Arusha, Tiervielfalt der Serengeti, Pirschfahrt im...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map3 Tage
Kurzsafari Serengeti
ab CHF 2230.– / pro Person
ab/bis Arusha
Highlights: Das Beste in Kürze, Serengeti Nationalpark, [color=#b96ad9]Panoramaflug[/color]
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map5 Tage
Ruaha - Nyerere Flugsafari
ab CHF 3795.– / pro Person
ab/bis Dar es Salaam
Highlights: Unberührte Natur, Komfortabel per Flug reisen, Abseits der Touristenströme, Safari zu Fuss und Boot
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map10 Tage
Tanzania in Style
ab CHF 19660.– / pro Person
ab/bis Arusha
Highlights: Exklusive Flugsafari, Genuss auf höchstem Niveau, Unterkünfte an aussergewöhnlicher Lage
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map8 Tage
Tanzania Sky Safari
ab CHF 11085.– / pro Person
ab/bis Arusha
Highlights: Exklusive Flugsafari, Fantastische Unterkünfte, Service auf höchstem Niveau, Vielzahl an Aktivitäten
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map7 Tage
Unberührtes Afrika
ab CHF 5435.– / pro Person
ab/bis Dar es Salaam
Highlights: [color=#000000]Das authentische Tanzania erleben[/color], [color=#000000]Pirschfahrten im Ruaha...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Tansania - ein Land, das begeistert

Flugsafaris in Tansania sind eine sehr gute Möglichkeit die schönsten Reiseziele Tansanias miteinander zu kombinieren. Egal, ob Sie im Bereich des Kilimandscharo, dem höchsten Berg Afrikas, Trekking betreiben möchten oder im Gebiet von Ruaha eine unvergleichliche Natur geniessen, dank Tansania Flugsafaris erreichen sie immer schnell und sicher Ihr Ziel. Aber nicht nur das schnelle Überwinden von Distanzen ist ein Vorteil von Flugsafaris, auch die Tatsache, dass Sie während des Fluges einen herrlichen Ausblick haben und schon aus der Luft so einiges entdecken können.

Abwechslungsreich und traumhaft - Tansania Reisen

Wenn Sie im wunderschönen Tansania Ihre wohlverdienten Badeferien auf Sansibar mit spannenden Flugsafaris ergänzen, können Sie sich in allen Landesteilen auf sehr gut ausgestattete Luxus Lodges freuen. Durch den kräfteschonenden Transport mit zuverlässigen Kleinflugzeugen kommen Sie immer erholt und gut ausgeruht in Ihrem nächsten Hotel an. Tansania beeindruckt durch die Vielfalt an Möglichkeiten, die es bietet. In diesem Land können Sie eine entspannte Zeit an paradiesischen Stränden verbringen oder ein traumhaftes Hinterland erkunden. Lassen Sie sich von Tansania in seinen Bann ziehen und freuen Sie sich auf eine Region, die Sie verzaubern wird.

Badeferien

Hier finden Sie alle Infos zu den schönsten Stränden und Hotels in Sansibar und Tansania

Ferien mit Kindern

Alle Angebote für Familienreisen nach Tansania und Sansibar

Honeymoon

Hier erhalten Sie alle Informationen zu Flitterwochen in Tansania und Sansibar

Safaris

Eine artenreiche Tierwelt auf einer exklusiven Safari

Tauchen

Die atemberaubende Unterwasserwelt von Sansibar erleben

Reiseinformationen

Alle wichtigen Länderinformationen für gelungene Ferien

Kataloge

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