Madagaskar Rundreisen vom Spezialisten
Machen Sie eine Reise zur paradiesischen Naturschönheit
Den Süden entdecken
ab CHF 6359.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Fahrt der Westküste entlang von Morondava bis nach Salary, Kirindy Reservat und Baobab Allee, Ifaty,...
15 Tage / 14 Nächte
Der Westen – Tsiribihina und Tsingy
ab CHF 4815.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Bootsfahrt auf dem Tsiribiina Fluss, Übernachtungen auf einer Sandbank, Besuch von lokalen Dörfern, 4x4...
9 Tage / 8 Nächte
Diego Suarez & Nosy Be
ab CHF 4160.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Ganztagesausflug zur Bucht von Sakalava, Nationalpark Montagne d'Ambre, Nosy Be, Ausflug zu den Inseln...
9 Tage / 8 Nächte
Entdeckungsreise Masoala
ab CHF 4720.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Üppige Regenwälder, Bootsfahrt quer durch die Antongil Bucht, Geführte Wanderungen im primären Regenwald,...
5 Tage / 4 Nächte
Faszination Madagaskar
ab CHF 4350.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Fort Dauphin, Traditionelle Grabstätte und Dörfer, Berenty Reservat, Bootsausflug nach Lokaro, Perinet,...
9 Tage / 8 Nächte
Grosse Madagaskar Rundreise
ab CHF 7230.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Perinet, Heimat der grössten Lemurenart Indri Indri, Bootsfahrt auf dem Canal des Pangalanes,...
16 Tage / 15 Nächte
Madagaskar Safari Style
Preis auf Anfrage
ab/bis Antananarivo
Highlights: Aufenthalt im Mandrare River Camp sowie Manafiafy Beach & Rainforest Lodge, Fussmarsch zum heiligen Wald,...
8 Tage / 7 Nächte
Madagaskar zum Kennenlernen
ab CHF 4165.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Fahrt durch Merinadörfer, Perinet, Heimat der grössten Lemurenart Indri Indri, Wanderung im Nationalpark...
12 Tage / 11 Nächte
Morondava – Die Baobab Allee
ab CHF 3480.– / pro Person
ab/bis Antananarivo/Tulear
Highlights: Wanderung im Kirindy Reservat, Lemuren, Chamäleons, Baobab Allee bei Sonnenuntergang
4 Tage / 3 Nächte
Morondava – Kleine und grosse Tsingys
ab CHF 4595.– / pro Person
ab/bis Antananarivo/Tulear
Highlights: Kleine und grosse Tsingys, Kanufahrt auf dem Manambolo Fluss, Schluchten, Höhlen, Baobab Allee bei...
6 Tage / 5 Nächte
Verlängerung Famata Lodge
Preis auf Anfrage
ab/bis Tulear
Highlights: Unter Schweizer/Malgache Leitung, Rückzugsort nach einer Rundreise, Ausgangspunkt für viele Ausflüge, Off...
6 Tage / 5 Nächte
Entdecken Sie die Highlights der Insel
Unterwegs mit einer fachkundigen Reiseleitung
Der Inselstaat inmitten des Indischen Ozeans verzaubert Reisende mit seiner artenreichen Flora und Fauna, den skurrilen Landschaftsformationen und den weissen Traumstränden. Erfahrene Guides zeigen Ihnen auf einer Rundreise die imposanten Gebirgszüge mit ihren gewaltigen Schluchten. Ob ausgedehnte Badeferien oder Abenteuerreise der besonderen Art – in Madagaskar erleben Sie Ihre Traumferien nach Mass. Hier können Sie wandern, surfen, schnorcheln, klettern oder einfach nur die Seele baumeln lassen. Sogar die Riesen der Meere können Sie mit einem erfahrenen Skipper in ihrem Lebensraum besuchen.
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