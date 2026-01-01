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Baobabs, Madagaskar

Madagaskar Rundreisen vom Spezialisten

Machen Sie eine Reise zur paradiesischen Naturschönheit

Ursprüngliche Natur, exotische Tiere und weisse Traumstrände – das erwartet Sie in Ihren Madagaskar Ferien. In freier Wildbahn können Sie auf einer Rundreise durch das Land die faszinierende Tierwelt kennenlernen. Lemuren, Varis, Kattas und Makis begegnen Ihnen auf geführten Touren durch das zerklüftete Hochland. Immergrüne Regenwälder werden von Savannen unterbrochen und an den Küsten des Landes befinden sich traumhafte Lagunen mit feinen Sandstränden. Unsere Madagaskar Spezialisten kennen die schönsten Routen über die magische Insel, die vor Afrika liegt.

In einem persönlichen Gespräch verraten sie Ihnen wo Sie Ihre Entdeckertour starken können und in welchen Höhlen Sie der Unterwasserwelt ganz nahekommen können.

Icon map15 Tage
Den Süden entdecken
ab CHF 6359.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Fahrt der Westküste entlang von Morondava bis nach Salary, Kirindy Reservat und Baobab Allee, Ifaty,...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map9 Tage
Der Westen – Tsiribihina und Tsingy
ab CHF 4815.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Bootsfahrt auf dem Tsiribiina Fluss, Übernachtungen auf einer Sandbank, Besuch von lokalen Dörfern, 4x4...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map9 Tage
Diego Suarez & Nosy Be
ab CHF 4160.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Ganztagesausflug zur Bucht von Sakalava, Nationalpark Montagne d'Ambre, Nosy Be, Ausflug zu den Inseln...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map5 Tage
Entdeckungsreise Masoala
ab CHF 4720.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Üppige Regenwälder, Bootsfahrt quer durch die Antongil Bucht, Geführte Wanderungen im primären Regenwald,...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map9 Tage
Faszination Madagaskar
ab CHF 4350.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Fort Dauphin, Traditionelle Grabstätte und Dörfer, Berenty Reservat, Bootsausflug nach Lokaro, Perinet,...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map16 Tage
Grosse Madagaskar Rundreise
ab CHF 7230.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Perinet, Heimat der grössten Lemurenart Indri Indri, Bootsfahrt auf dem Canal des Pangalanes,...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map8 Tage
Madagaskar Safari Style
Preis auf Anfrage
ab/bis Antananarivo
Highlights: Aufenthalt im Mandrare River Camp sowie Manafiafy Beach & Rainforest Lodge, Fussmarsch zum heiligen Wald,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map12 Tage
Madagaskar zum Kennenlernen
ab CHF 4165.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Fahrt durch Merinadörfer, Perinet, Heimat der grössten Lemurenart Indri Indri, Wanderung im Nationalpark...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map4 Tage
Morondava – Die Baobab Allee
ab CHF 3480.– / pro Person
ab/bis Antananarivo/Tulear
Highlights: Wanderung im Kirindy Reservat, Lemuren, Chamäleons, Baobab Allee bei Sonnenuntergang
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map6 Tage
Morondava – Kleine und grosse Tsingys
ab CHF 4595.– / pro Person
ab/bis Antananarivo/Tulear
Highlights: Kleine und grosse Tsingys, Kanufahrt auf dem Manambolo Fluss, Schluchten, Höhlen, Baobab Allee bei...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map6 Tage
Verlängerung Famata Lodge
Preis auf Anfrage
ab/bis Tulear
Highlights: Unter Schweizer/Malgache Leitung, Rückzugsort nach einer Rundreise, Ausgangspunkt für viele Ausflüge, Off...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte

Entdecken Sie die Highlights der Insel

Unterwegs mit einer fachkundigen Reiseleitung

Der Inselstaat inmitten des Indischen Ozeans verzaubert Reisende mit seiner artenreichen Flora und Fauna, den skurrilen Landschaftsformationen und den weissen Traumstränden. Erfahrene Guides zeigen Ihnen auf einer Rundreise die imposanten Gebirgszüge mit ihren gewaltigen Schluchten. Ob ausgedehnte Badeferien oder Abenteuerreise der besonderen Art – in Madagaskar erleben Sie Ihre Traumferien nach Mass. Hier können Sie wandern, surfen, schnorcheln, klettern oder einfach nur die Seele baumeln lassen. Sogar die Riesen der Meere können Sie mit einem erfahrenen Skipper in ihrem Lebensraum besuchen.

Badeferien in Madagaskar

Traumhafte Strände und Unterkünfte für Badeferien

Honeymoon in Madagaskar

Romantische Flitterwochen in Madagaskar

Tauchen in Madagaskar

Erleben Sie die bunte Unterwasserwelt

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle Informationen für gelungene Ferien

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