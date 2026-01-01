Ruanda Ferien vom Spezialisten
Exklusive Lodges für traumhafte Ferien
Ruanda Lodges
Ausgestattet mit jeglichem Komfort
Damit Sie die Schimpansen und Gorillas sehen können, müssen Sie sehr früh aufstehen. Die Wanderungen zu diesen Gebieten können einige Stunden in Anspruch nehmen. Über Stock und über Stein geht es in die Tiefen des Dschungels. Mit einem ortskundigen und erfahrenen Guide an der Seite sind diese Ausflüge allerdings risikoarm. Die majestätischen Tiere aus nächster Nähe zu bestaunen ist mit Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis bei Ihrer Ruanda Rundreise. Gerne beraten wir Sie zu Ihrer perfekten Unterkunft.
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