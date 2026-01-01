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Bwindi, Ruanda

Ruanda Ferien vom Spezialisten

Exklusive Lodges für traumhafte Ferien

Das Land der tausend Hügel, so wird Ruanda immer wieder bezeichnet. Besonders Naturfreunde haben jeden Grund, das Land zu bereisen und auf Entdeckungstour zu gehen. Tiefe Täler, zahlreiche Seen und Flüsse versprühen einen einzigartigen Charme. Zudem finden Sie in Ruanda auch eine Vielzahl an Tierarten, die Sie mit etwas Glück aus der Nähe bestaunen und bewundern können. In den Nebelbergen leben noch rund 300 Berggorillas. Damit Sie diese Ferien so schnell nicht vergessen, wählen Sie aus vielen verschiedenen traumhaften Lodges und Hotels.

Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach allen verfügbaren Unterkünften und lassen Sie sich bei der Reisevorbereitung kompetent von uns beraten.

Hotels nach Regionen

Akagera Nationalpark
Lake Kivu
Nyungwe Nationalpark
Volcanoes Nationalpark

Ruanda Lodges

Ausgestattet mit jeglichem Komfort

Damit Sie die Schimpansen und Gorillas sehen können, müssen Sie sehr früh aufstehen. Die Wanderungen zu diesen Gebieten können einige Stunden in Anspruch nehmen. Über Stock und über Stein geht es in die Tiefen des Dschungels. Mit einem ortskundigen und erfahrenen Guide an der Seite sind diese Ausflüge allerdings risikoarm. Die majestätischen Tiere aus nächster Nähe zu bestaunen ist mit Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis bei Ihrer Ruanda Rundreise. Gerne beraten wir Sie zu Ihrer perfekten Unterkunft.

Gorilla Safaris in Ruanda

Die Silberrücken auf Ihren Ruanda Ferien hautnah erleben

Reiseinformationen

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