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Zebra in Durban, Südafrika

Südafrika Safari Reisen vom Spezialisten

Ein Highlight jeder Südafrika Reise

Südafrika liegt im südlichen Afrika und ist das ideale Reiseland für Afrika-Einsteiger. Es grenzt an Namibia, Simbabwe, Botswana, Mozambique und Swasiland. Wer Südafrika Reisen plant, für den ist eine Safari ein Muss. Bedrohte und seltene Tierarten in der freien Wildbahn zu beobachten und einen Einblick in deren natürlichen Lebensraum zu erhalten, ist ein faszinierendes Erlebnis, das für unvergessliche Ferien sorgt. Auf rund 1,2 Millionen Quadratkilometern Fläche können Sie die atemberaubende Flora und Fauna Südafrikas bewundern.

Das Land verfügt über 20 südafrikanische Nationalparks und über 400 Wildparks, private Game Drives und Safari Lodges. Doch nicht nur an Land des afrikanischen Kontinents mit seiner abwechslungsreichen Landschaft können Sie einzigartige Naturschauspiele beobachten. Südafrika grenzt sowohl an den Atlantik als auch an den Indischen Ozean und hat eine Küstenlinie von über 2'500 Kilometern Länge, an der Sie Tierarten wie Brillenpinguine, Wale und Haie beobachten können.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Icon map16 Tage
21.11. - 06.12.2026 Golf und Safari Südafrika (noch 1 Platz verfügbar)
ab CHF 5590.– / pro Person
Highlights: 12 Übernachtungen in ausgewählten Hotels, 2 Übernachtungen in einer Safari Lodge, 7x 18-Loch Golfrunden...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map14 Tage
4 C's (Commerce, Conservation, Community & Culture)
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Maun
Highlights: Übernachtung in einem der artenreichsten Pflanzengebiete, atemberaubende Marine Big Five, bezauberndes...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map5 Tage
Abenteuer Safari
Preis auf Anfrage
ab Johannesburg bis Durban
Highlights:
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map9 Tage
Garden Route, Karoo & Addo Elephant Park
Preis auf Anfrage
ab/bis Kapstadt
Highlights: Addo Elephant Park, Cango Caves, Storms River Hängebrücke, Kap Agulhas
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map15 Tage
Leserreise NZZ: Botswana / Sambia / Simbabwe – wilde Schönheit im Süden Afrikas
ab CHF 17500.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Luxuriöse Lodges und Camps, teilweise exklusiv für die Reisegruppe, Exklusive und einmalige Flugsafari in...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map18 Tage
Südafrika Abenteuer
Preis auf Anfrage
ab Johannesburg bis Kapstadt
Highlights:
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map19 Tage
Südafrika erfahren
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Johannesburg
Highlights: Aufenthalt in Kapstadt, Traumhafte Strände der Walker Bay, Fahrt durch den Hluhluwe Nationalpark,...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map14 Tage
Südafrika für Familien
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Port Elizabeth
Highlights: Unvergessliche Tierbeobachtungen, Lehrreiche Safaris, Familienfreundliche Unterkünfte, Abwechslungsreiche...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map13 Tage
Südafrika Klassiker
Preis auf Anfrage
ab Johannesburg bis Kapstadt
Highlights: Safari im Krüger Nationalpark, Panoramaroute mit Blyde River Canyon, Kap der Guten Hoffnung & Boulders...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map20 Tage
Wonders of South Africa
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Johannesburg
Highlights:
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte

Einmalige Tiererlebnisse

Südafrika – Authentisches Afrika und westlich geprägte Metropolen

Südafrika verfügt über verschiedene Klima- und Vegetationszonen: von subtropischen Wäldern im Südosten über die Wüste der Kalahari bis hin zum mediterranen Klima um Kapstadt sowie die Garden Route mit ihren faszinierenden Ausblicken am Tafelberg und dem Lion´s Head. Der Staat bietet Reisenden eine unglaubliche Vielfalt an Eindrücken und Aktivitäten und hat für jedes Budget das passende Angebot. Ob Sie sich für einen organisierten Safari-Tagesausflug in einer grösseren Gruppe entscheiden, die Natur auf einem mehrtägigen Campingtrip erleben möchten oder eine individuelle Safari machen möchten, entscheiden Sie selbst.

Auch Safaris zu Pferd oder im Heissluftballon sind möglich und bieten Ihnen aussergewöhnliche Eindrücke und Perspektiven der Flora und Fauna. Auf dem Pferderücken kommen Sie an viele Wildtiere näher heran und können diese hautnah beobachten. Egal, für welche Safari Sie sich letztendlich jedoch entscheiden: es wird atemberaubend.

Erleben Sie die Big 5

Der Begriff der Big Five wurde durch die Grosswildjäger geprägt und bezeichnet fünf Tierarten, die im südlichen Afrika beheimatet sind. Der Ausdruck bezieht sich jedoch nicht, wie häufig vermutet, auf die Körpergrösse der Tiere, sondern vielmehr auf die Schwierigkeiten bei der Jagd. Zu den "Grossen Fünf" zählen:

  • Elefant
  • Nashorn
  • Büffel
  • Löwe
  • Leopard

Während Elefantenherden und Nashörner am Wasserloch und grasende Kaffernbüffel auf Safaris in der Regel häufig in den Nationalparks in Südafrika gesichtet werden, braucht es schon etwas mehr Glück, um Wildkatzen in der freien Wildbahn beobachten zu können.

Südafrika Reisen und Safaris beim Experten buchen

Ob Sie während Ihrer Safari in einer Luxus Lodge oder in einem Bush Camp wohnen möchten, bleibt Ihnen überlassen. Wir helfen Ihnen gerne jederzeit, Ihre Traumsafari zu finden und unvergessliche Ferien in Südafrika zu erleben.

Ferien mit Kindern

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Mit dem Mietauto die berühmte Garden Route erleben

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