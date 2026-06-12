Südafrika Safari Reisen vom Spezialisten
Ein Highlight jeder Südafrika Reise
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
21.11. - 06.12.2026 Golf und Safari Südafrika (noch 1 Platz verfügbar)
ab CHF 5590.– / pro Person
Highlights: 12 Übernachtungen in ausgewählten Hotels, 2 Übernachtungen in einer Safari Lodge, 7x 18-Loch Golfrunden...
16 Tage / 15 Nächte
4 C's (Commerce, Conservation, Community & Culture)
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Maun
Highlights: Übernachtung in einem der artenreichsten Pflanzengebiete, atemberaubende Marine Big Five, bezauberndes...
14 Tage / 13 Nächte
Garden Route, Karoo & Addo Elephant Park
Preis auf Anfrage
ab/bis Kapstadt
Highlights: Addo Elephant Park, Cango Caves, Storms River Hängebrücke, Kap Agulhas
9 Tage / 8 Nächte
Leserreise NZZ: Botswana / Sambia / Simbabwe – wilde Schönheit im Süden Afrikas
ab CHF 17500.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Luxuriöse Lodges und Camps, teilweise exklusiv für die Reisegruppe, Exklusive und einmalige Flugsafari in...
15 Tage / 14 Nächte
Südafrika erfahren
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Johannesburg
Highlights: Aufenthalt in Kapstadt, Traumhafte Strände der Walker Bay, Fahrt durch den Hluhluwe Nationalpark,...
19 Tage / 18 Nächte
Südafrika für Familien
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Port Elizabeth
Highlights: Unvergessliche Tierbeobachtungen, Lehrreiche Safaris, Familienfreundliche Unterkünfte, Abwechslungsreiche...
14 Tage / 13 Nächte
Südafrika Klassiker
Preis auf Anfrage
ab Johannesburg bis Kapstadt
Highlights: Safari im Krüger Nationalpark, Panoramaroute mit Blyde River Canyon, Kap der Guten Hoffnung & Boulders...
13 Tage / 12 Nächte
Einmalige Tiererlebnisse
Südafrika – Authentisches Afrika und westlich geprägte Metropolen
Südafrika verfügt über verschiedene Klima- und Vegetationszonen: von subtropischen Wäldern im Südosten über die Wüste der Kalahari bis hin zum mediterranen Klima um Kapstadt sowie die Garden Route mit ihren faszinierenden Ausblicken am Tafelberg und dem Lion´s Head. Der Staat bietet Reisenden eine unglaubliche Vielfalt an Eindrücken und Aktivitäten und hat für jedes Budget das passende Angebot. Ob Sie sich für einen organisierten Safari-Tagesausflug in einer grösseren Gruppe entscheiden, die Natur auf einem mehrtägigen Campingtrip erleben möchten oder eine individuelle Safari machen möchten, entscheiden Sie selbst.
Auch Safaris zu Pferd oder im Heissluftballon sind möglich und bieten Ihnen aussergewöhnliche Eindrücke und Perspektiven der Flora und Fauna. Auf dem Pferderücken kommen Sie an viele Wildtiere näher heran und können diese hautnah beobachten. Egal, für welche Safari Sie sich letztendlich jedoch entscheiden: es wird atemberaubend.
Erleben Sie die Big 5
Der Begriff der Big Five wurde durch die Grosswildjäger geprägt und bezeichnet fünf Tierarten, die im südlichen Afrika beheimatet sind. Der Ausdruck bezieht sich jedoch nicht, wie häufig vermutet, auf die Körpergrösse der Tiere, sondern vielmehr auf die Schwierigkeiten bei der Jagd. Zu den "Grossen Fünf" zählen:
- Elefant
- Nashorn
- Büffel
- Löwe
- Leopard
Während Elefantenherden und Nashörner am Wasserloch und grasende Kaffernbüffel auf Safaris in der Regel häufig in den Nationalparks in Südafrika gesichtet werden, braucht es schon etwas mehr Glück, um Wildkatzen in der freien Wildbahn beobachten zu können.
Südafrika Reisen und Safaris beim Experten buchen
Ob Sie während Ihrer Safari in einer Luxus Lodge oder in einem Bush Camp wohnen möchten, bleibt Ihnen überlassen. Wir helfen Ihnen gerne jederzeit, Ihre Traumsafari zu finden und unvergessliche Ferien in Südafrika zu erleben.
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