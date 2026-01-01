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Namib Wüste, Namibia

Namibia Aktivferien vom Spezialisten

Abwechslung und Abenteuer pur

Wenn Sie in Ihren Ferien gerne aktiv sind und Action brauchen, sind Namibia Reisen eine sehr gute Wahl. In Namibia fahren Sie mit dem Quad Bike durch die Wüste oder rasen Dünen beim Sand boarden in atemberaubendem Tempo herunter. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten um weitere Details zu erfahren.

Icon map23 Tage
Camping-Abenteuer Namibia
Preis auf Anfrage
ab/bis Windhoek
Highlights: erlebnisreicher Fish River Canyon, Sossusvlei höchste Dünen der Welt, atemberaubende Epupa Falls,...
Icon calendar23 Tage / 22 Nächte

Abenteuer, die Spass machen 

Ein einmaliges Erlebnis in Namibia

Das schöne Land Namibia, in dem Sie auch eine sehr interessante Tierwelt antreffen, kann auf viele verschiedene Arten erkundet werden. So sind zum Beispiel Mietwagenrundreisen in Namibia sehr beliebt und ermöglichen es Ihnen viel zu erleben. Namibia ist ein Land, in dem Sie sehr viele spannende Abenteuer erwarten.

Action und Abenteuer

Erleben und entdecken Sie die Wüste

Honeymoon Namibia

Alles für romantische Flitterwochen

Safaris Namibia

Nehmen Sie an einer unvergesslichen Safari teil

Reiseinformationen

Alle Informationen über Land und Leute

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