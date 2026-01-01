Namibia Aktivferien vom Spezialisten
Abwechslung und Abenteuer pur
Camping-Abenteuer Namibia
Preis auf Anfrage
ab/bis Windhoek
Highlights: erlebnisreicher Fish River Canyon, Sossusvlei höchste Dünen der Welt, atemberaubende Epupa Falls,...
23 Tage / 22 Nächte
Abenteuer, die Spass machen
Ein einmaliges Erlebnis in Namibia
Das schöne Land Namibia, in dem Sie auch eine sehr interessante Tierwelt antreffen, kann auf viele verschiedene Arten erkundet werden. So sind zum Beispiel Mietwagenrundreisen in Namibia sehr beliebt und ermöglichen es Ihnen viel zu erleben. Namibia ist ein Land, in dem Sie sehr viele spannende Abenteuer erwarten.
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