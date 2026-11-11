Afrika naturnah erleben

Ein Abenteuer im südlichen Afrika ist unvergesslich, denn mit Lodges, Camps und 4x4 Fahrzeug mit Dachzelt bekommen Sie ein unvergleichliches Erlebnis in den Steppen, Wüsten und Flusslandschaften des afrikanischen Kontinents.

In den exklusiven und komfortablen Lodges oder Camps bekommen Sie einzigartige Einblicke und einen atemberaubenden Ausblick. Zudem sind beide ein wunderbarer Ort, um die Wildnis auf bequeme Art zu erkunden. Durch Aktivitäten und Wildtierbeobachtungen werden Sie Teil der Natur und können eine ganz besondere Erfahrung machen.

Ein 4x4 Fahrzeug bietet Ihnen extremen Freiraum, um abgelegenere Gebiete zu erkunden. Mit dem auf dem Fahrzeug integrierten Dachzelt haben Sie die Möglichkeit, die einzigartige und authentische Kultur kleiner Dörfer zu erleben.