Afrika naturnah erleben
Afrika-Glampingreisen vom Spezialisten
Botswana hautnah: Safari im 4x4
Preis auf Anfrage
ab/bis Maun
Highlights: spannende Tierbeobachtungen Khwai, spektakulärer Chobe Nationalpark, Kontrast der...
15 Tage / 14 Nächte
Abu Camp
Preis auf Anfrage
Okavango Delta
Geniessen Sie die einmalige Tierwelt des Okavango Deltas in einem exklusiven Ambiente.
Sonop Lodge
Preis auf Anfrage
NamibRand Nature Reserve
Das Sonop liegt in einer der faszinierendsten Regionen Namibias, eingebettet in die majestätischen Dünen der...
Hoanib Skeleton Coast Camp
Preis auf Anfrage
Skeleton Küsten Region
Das moderne Camp liegt in der 450 000 ha grossen Palmwag Konzession. Das Gebiet grenzt an den gigantischen Skeleton...
Luwi Camp
Preis auf Anfrage
South Luangwa
Das kleine intime Luwi Camp befindet sich inmitten des South Luangwa Nationalparks direkt am Luwi Fluss. Ungefähr...
Pelo Camp
Preis auf Anfrage
Okavango Delta
Pelo bedeutet Herz. Ein passender Name, da das Camp auf einer herzförmigen Insel, im Nordwesten des Okavango Deltas...
Motorhome anfragen
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Das könnte Sie auch interessieren
- Äthiopien Ferien vom Spezialisten
- Madagaskar Reisen vom Spezialisten
- Marokko Ferien vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie
- Tierbeobachtungen & Safari Reisen vom Spezialis…
- Rundreisen vom Spezialisten
- Familienferien vom Spezialisten
- Big Five in Afrika
- Südafrika Reisen vom Spezialisten
- Namibia Reisen vom Spezialisten
- Botswana Reisen vom Spezialisten