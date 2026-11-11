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Afrika naturnah erleben

Afrika-Glampingreisen vom Spezialisten

Ein Abenteuer im südlichen Afrika ist unvergesslich, denn mit Lodges, Camps und 4x4 Fahrzeug mit Dachzelt bekommen Sie ein unvergleichliches Erlebnis in den Steppen, Wüsten und Flusslandschaften des afrikanischen Kontinents.

In den exklusiven und komfortablen Lodges oder Camps bekommen Sie einzigartige Einblicke und einen atemberaubenden Ausblick. Zudem sind beide ein wunderbarer Ort, um die Wildnis auf bequeme Art zu erkunden. Durch Aktivitäten und Wildtierbeobachtungen werden Sie Teil der Natur und können eine ganz besondere Erfahrung machen.

Ein 4x4 Fahrzeug bietet Ihnen extremen Freiraum, um abgelegenere Gebiete zu erkunden. Mit dem auf dem Fahrzeug integrierten Dachzelt haben Sie die Möglichkeit, die einzigartige und authentische Kultur kleiner Dörfer zu erleben.

Botswana hautnah: Safari im 4x4 ab Maun: fz Travel Adventure - Camping Pfanne
Icon map15 Tage
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Botswana hautnah: Safari im 4x4
Preis auf Anfrage
ab/bis Maun
Highlights: spannende Tierbeobachtungen Khwai, spektakulärer Chobe Nationalpark, Kontrast der...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
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Abu Camp in Okavango Delta: Abu Camp
Abu Camp in Okavango Delta: Abu Camp
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Preis auf Anfrage
Okavango Delta
Geniessen Sie die einmalige Tierwelt des Okavango Deltas in einem exklusiven Ambiente.
Sonop Lodge in NamibRand Nature Reserve: Sonop - Exterior 13 - © Zannier Hotels
Sonop Lodge in NamibRand Nature Reserve: Sonop - Bedroom 4 - © Tibo for Zannier Hotels - @tibodhermy
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NamibRand Nature Reserve
Das Sonop liegt in einer der faszinierendsten Regionen Namibias, eingebettet in die majestätischen Dünen der...
Hoanib Skeleton Coast Camp in Skeleton Küsten Region: Hoanib Skeleton Coast
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Skeleton Küsten Region
Das moderne Camp liegt in der 450 000 ha grossen Palmwag Konzession. Das Gebiet grenzt an den gigantischen Skeleton...
Luwi Camp in South Luangwa: Luwi_Bild 1
Luwi Camp in South Luangwa: Time + Tide Luwi Main Area 11
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South Luangwa
Das kleine intime Luwi Camp befindet sich inmitten des South Luangwa Nationalparks direkt am Luwi Fluss. Ungefähr...
Pelo Camp in Okavango Delta: Zimmer Pelo Camp Blick ins Zelt
Pelo Camp in Okavango Delta: Pelo Camp-room
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Okavango Delta
Pelo bedeutet Herz. Ein passender Name, da das Camp auf einer herzförmigen Insel, im Nordwesten des Okavango Deltas...
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