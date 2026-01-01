Südafrika-Safari Reisen vom Spezialisten
Auf Tuchfühlung mit Wildtieren und der Natur
Was Safari-Lodges in Südafrika auszeichnet
Der Tagesablauf in einer Safari-Lodge folgt dem Rhythmus der Tiere: Am frühen Morgen und am späten Nachmittag starten Sie im offenen Geländewagen zur Pirschfahrt, begleitet von erfahrenen Rangern und Fährtenlesern. Dazwischen bleibt Zeit für ein ausgedehntes Frühstück, eine Siesta am Pool oder Tierbeobachtungen von der eigenen Terrasse aus. Viele Lodges liegen in privaten Wildreservaten, in denen abseits der Strassen gefahren werden darf und nur wenige Fahrzeuge unterwegs sind – ideale Bedingungen, um die Big Five, also Löwe, Leopard, Elefant, Nashorn und Büffel, hautnah zu erleben. Vielerorts ergänzen geführte Buschwanderungen das Programm.
Die wichtigsten Safari-Regionen Südafrikas
Das klassische Safari-Gebiet liegt im Nordosten des Landes: Der Krüger-Nationalpark und die an ihn angrenzenden privaten Wildreservate bieten eine der höchsten Tierdichten Afrikas und eine grosse Auswahl an Lodges – von komfortabel bis ausgesprochen luxuriös. In KwaZulu-Natal verbinden sich Tierbeobachtungen mit der Kultur der Zulu und der Nähe zum Indischen Ozean. Wer ganz auf eine Malariaprophylaxe verzichten möchte, findet im Madikwe-Reservat nahe der Grenze zu Botswana sowie in den privaten Reservaten am Eastern Cape malariafreie Alternativen; Letztere lassen sich besonders gut mit Kapstadt und der Garden Route kombinieren.
Beste Reisezeit für Safaris in Südafrika
Für Tierbeobachtungen gelten die trockenen Wintermonate von Mai bis Oktober als beste Reisezeit: Die Vegetation ist licht, und die Tiere versammeln sich an den verbleibenden Wasserstellen. Frühmorgens kann es auf dem offenen Fahrzeug empfindlich kühl werden – warme Kleidung im Zwiebelprinzip gehört deshalb ins Gepäck. Im südafrikanischen Sommer von November bis März zeigt sich der Busch grün, zahlreiche Jungtiere kommen zur Welt, und Zugvögel bereichern die Vogelwelt; kurze Gewitter am Nachmittag sind dann möglich. Grundsätzlich ist eine Safari in Südafrika das ganze Jahr über lohnend.
Praktische Hinweise für Ihre Safari
Südafrika ist von der Schweiz aus mit Nachtflügen und praktisch ohne Zeitverschiebung erreichbar – Sie starten ausgeruht in den ersten Safaritag. Planen Sie pro Lodge mindestens zwei, besser drei Nächte ein, damit genügend Pirschfahrten Platz haben. Der Krüger-Park und seine Umgebung gelten als Malariagebiet; lassen Sie sich vor der Abreise medizinisch beraten. Sehr beliebt ist die Kombination aus Kapstadt, Weinland und Garden Route mit einem anschliessenden Inlandflug in die Safari-Region – so erleben Sie Stadt, Küste und Wildnis auf einer einzigen Reise.
Für wen sich eine Lodge-Safari eignet
Safari-Lodges in Südafrika passen für Erstbesucher Afrikas ebenso wie für Kenner: Die Infrastruktur ist ausgezeichnet, die Distanzen sind gut planbar, und das Angebot reicht von gemütlichen Camps bis zu exklusiven Luxuslodges. Familien mit Kindern schätzen die malariafreien Reservate am Eastern Cape und in Madikwe, Paare die private Atmosphäre kleiner Lodges mit wenigen Suiten. Gerne stellen unsere Spezialisten aus eigener Reiseerfahrung die passende Kombination aus Regionen, Lodges und Reisedauer für Sie zusammen.
Safari Lodges nach Regionen
Addo Elephant NP
Amakhala Game Reserve
Augrabies Falls NP
Golden Gate NP
Hluhluwe iMfolozi Game Reserve
Inzolo Exclusive Game Reserve
iSimangaliso Wetland Park
Kariega Game Reserve
Kgalagadi Transfrontierpark
Kleine Karoo
Krüger Nationalpark
Kwandwe Private Game Reserve
Madikwe Game Reserve
Mkuze Private Game Reserve
Mount Zebra NP
Namaqualand NP
Phinda Private Game Reserve
Pilanesberg NP
Pongola Game Reserve
Royal Natal NP
Sabi Sand Game Reserve
Shamwari Game Reserve
Thanda Private Game Reserve
Timbavati & Umgebung
Tsitsikamma NP
Waterberg Nationalpark
Safaris und Stadttouren
Die Vielfalt Südafrikas
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Krüger-Nationalpark und die privaten Reservate
Der Krüger-Nationalpark ist Südafrikas bekanntestes Schutzgebiet und mit rund zwei Millionen Hektar eines der grössten Afrikas. Er lässt sich als Selbstfahrer erkunden, wobei man auf befestigten Wegen bleibt und in Rastlagern übernachtet.
Westlich davon grenzen private Reservate ohne Zäune an – Sabi Sand, Timbavati und weitere. Die Tiere bewegen sich frei zwischen den Gebieten, die Regeln aber unterscheiden sich: Private Konzessionen dürfen abseits der Wege fahren, führen Nachtausfahrten durch und begrenzen die Anzahl Fahrzeuge pro Sichtung.
Das macht vor allem bei Leoparden den Unterschied. Sabi Sand gilt als eine der verlässlichsten Adressen weltweit für Leopardenbeobachtungen, weil die Tiere dort über Generationen an Fahrzeuge gewöhnt sind und das Gelände befahren werden darf.
Malariafreie Alternativen
Wer ohne Malariaprophylaxe reisen möchte, findet in Südafrika mehrere Möglichkeiten. Das Ostkap rund um Addo, Amakhala, Kariega und Kwandwe gilt als malariafrei und lässt sich direkt an die Garden Route anschliessen.
Im Norden bietet Madikwe dieselbe Voraussetzung bei sehr guter Tierdichte und ist von Johannesburg in wenigen Stunden erreichbar. Auch Pilanesberg in einem alten Vulkankrater zählt dazu.
Für Familien mit jüngeren Kindern sind diese Gebiete oft die erste Wahl – nicht nur wegen der Malariafreiheit, sondern auch, weil die Anreise kürzer ist und viele Lodges eigene Programme für Kinder anbieten.
Was eine Safari-Lodge ausmacht
Der Unterschied zwischen Lodges liegt selten in der Ausstattung, sondern in der Konzession. Entscheidend ist, wie gross das Gebiet ist, wie viele Fahrzeuge darin unterwegs sind und ob abseits der Wege gefahren werden darf.
Der Tagesablauf ist fast überall gleich: Weckruf vor Sonnenaufgang, Pirschfahrt von etwa drei Stunden, Frühstück, freie Zeit über die heissen Mittagsstunden, am späten Nachmittag die zweite Ausfahrt mit Sundowner, danach Abendessen. Wer diesen Rhythmus zweimal mitmacht, versteht, warum zwei Nächte das Minimum sind.
Ein wesentlicher Faktor ist der Guide. In den privaten Reservaten fahren Ranger und Tracker als Team, der Tracker sitzt auf einem Sitz vorne am Fahrzeug und liest Spuren. Diese Kombination erklärt einen guten Teil der höheren Erfolgsquote gegenüber der Selbstfahrt.
Beste Reisezeit und Aufenthaltsdauer
Die Trockenzeit von Mai bis Oktober bietet die besten Beobachtungsbedingungen: Das Gras ist niedrig, die Bäume sind teils kahl, das Wild sammelt sich an Wasserstellen. Die Morgen sind kühl, tagsüber wird es angenehm warm.
Die Sommermonate von November bis April bringen Hitze, Gewitter und dichtes Grün. Die Tiere verteilen sich, dafür kommen Jungtiere zur Welt und Zugvögel sind da. Für Fotografen ist diese Zeit landschaftlich attraktiver, für reine Tierbeobachtung schwieriger.
Drei Nächte in einer Lodge sind ein guter Richtwert, zwei das Minimum. Bei drei Nächten hat man fünf bis sechs Ausfahrten und damit realistische Chancen auf die Big Five. Eine Monatsübersicht finden Sie in den Reiseinformationen zu Südafrika.
Als beste Reisezeit für Tierbeobachtungen gelten die trockenen Wintermonate von Mai bis Oktober: Die Vegetation ist licht, und die Tiere sammeln sich an den Wasserstellen. Im Sommer von November bis März locken grüner Busch, viele Jungtiere und Zugvögel – kurze Nachmittagsgewitter sind möglich. Grundsätzlich lohnt sich eine Safari in Südafrika das ganze Jahr über.
Das klassische Safari-Gebiet liegt im Nordosten: Der Krüger-Nationalpark und die angrenzenden privaten Wildreservate bieten eine der höchsten Tierdichten Afrikas. In KwaZulu-Natal verbinden sich Tierbeobachtungen mit Zulu-Kultur und der Nähe zum Indischen Ozean. Malariafreie Alternativen finden Sie im Madikwe-Reservat sowie in den privaten Reservaten am Eastern Cape, die sich gut mit Kapstadt kombinieren lassen.
Ja. Wer auf eine Malariaprophylaxe verzichten möchte, findet malariafreie Safari-Gebiete im Madikwe-Reservat nahe der Grenze zu Botswana sowie in den privaten Wildreservaten am Eastern Cape. Letztere lassen sich besonders gut mit Kapstadt und der Garden Route kombinieren. Der Krüger-Park und seine Umgebung gelten dagegen als Malariagebiet – lassen Sie sich vor der Abreise medizinisch beraten.
Der Tagesablauf folgt dem Rhythmus der Tiere: Am frühen Morgen und späten Nachmittag starten Sie im offenen Geländewagen zur Pirschfahrt, begleitet von erfahrenen Rangern und Fährtenlesern. Dazwischen bleibt Zeit für ein ausgedehntes Frühstück, eine Siesta am Pool oder Tierbeobachtungen von der eigenen Terrasse. Vielerorts ergänzen geführte Buschwanderungen das Programm.
Planen Sie pro Lodge mindestens zwei, besser drei Nächte ein, damit genügend Pirschfahrten Platz haben. Sehr beliebt ist die Kombination aus Kapstadt, Weinland und Garden Route mit anschliessendem Inlandflug in die Safari-Region – so erleben Sie Stadt, Küste und Wildnis auf einer einzigen Reise. Von der Schweiz aus reisen Sie mit Nachtflügen praktisch ohne Zeitverschiebung an.
Im Krüger fährt man auf befestigten Wegen und übernachtet in Rastlagern; Selbstfahren ist möglich. Die angrenzenden privaten Reservate sind nicht eingezäunt, dürfen aber abseits der Wege fahren, führen Nachtausfahrten durch und begrenzen die Fahrzeuge pro Sichtung. Das erhöht besonders die Chancen auf Leoparden.
Das Ostkap mit Addo, Amakhala, Kariega und Kwandwe gilt als malariafrei und lässt sich gut an die Garden Route anschliessen. Im Norden bieten Madikwe und Pilanesberg dieselbe Voraussetzung bei guter Tierdichte und kurzer Anreise ab Johannesburg. Für Familien mit Kindern sind diese Gebiete meist die erste Wahl.
Zwei Nächte sind das Minimum, drei der bessere Richtwert. Bei drei Nächten kommen fünf bis sechs Pirschfahrten zusammen, was realistische Chancen auf die Big Five ergibt. Der Ankunftstag geht meist für Anreise und Ankommen drauf.
Ja. Der Park verfügt über ein gut ausgebautes Wegenetz und mehrere Rastlager mit Unterkünften. Man bleibt dabei auf den Wegen und darf das Fahrzeug nur an ausgewiesenen Stellen verlassen. Wer höhere Beobachtungschancen sucht, kombiniert die Selbstfahrt mit einigen Nächten in einem privaten Reservat.
In den privaten Reservaten fahren Ranger und Tracker als Team; der Tracker sitzt vorne am Fahrzeug und liest Spuren. Diese Arbeitsteilung erklärt einen guten Teil der höheren Erfolgsquote gegenüber der Selbstfahrt. Gute Guides erklären auch Pflanzen, Vögel und Zusammenhänge, statt nur grosse Tiere abzuhaken.
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