Was Safari-Lodges in Südafrika auszeichnet

Der Tagesablauf in einer Safari-Lodge folgt dem Rhythmus der Tiere: Am frühen Morgen und am späten Nachmittag starten Sie im offenen Geländewagen zur Pirschfahrt, begleitet von erfahrenen Rangern und Fährtenlesern. Dazwischen bleibt Zeit für ein ausgedehntes Frühstück, eine Siesta am Pool oder Tierbeobachtungen von der eigenen Terrasse aus. Viele Lodges liegen in privaten Wildreservaten, in denen abseits der Strassen gefahren werden darf und nur wenige Fahrzeuge unterwegs sind – ideale Bedingungen, um die Big Five, also Löwe, Leopard, Elefant, Nashorn und Büffel, hautnah zu erleben. Vielerorts ergänzen geführte Buschwanderungen das Programm.

Die wichtigsten Safari-Regionen Südafrikas

Das klassische Safari-Gebiet liegt im Nordosten des Landes: Der Krüger-Nationalpark und die an ihn angrenzenden privaten Wildreservate bieten eine der höchsten Tierdichten Afrikas und eine grosse Auswahl an Lodges – von komfortabel bis ausgesprochen luxuriös. In KwaZulu-Natal verbinden sich Tierbeobachtungen mit der Kultur der Zulu und der Nähe zum Indischen Ozean. Wer ganz auf eine Malariaprophylaxe verzichten möchte, findet im Madikwe-Reservat nahe der Grenze zu Botswana sowie in den privaten Reservaten am Eastern Cape malariafreie Alternativen; Letztere lassen sich besonders gut mit Kapstadt und der Garden Route kombinieren.

Beste Reisezeit für Safaris in Südafrika

Für Tierbeobachtungen gelten die trockenen Wintermonate von Mai bis Oktober als beste Reisezeit: Die Vegetation ist licht, und die Tiere versammeln sich an den verbleibenden Wasserstellen. Frühmorgens kann es auf dem offenen Fahrzeug empfindlich kühl werden – warme Kleidung im Zwiebelprinzip gehört deshalb ins Gepäck. Im südafrikanischen Sommer von November bis März zeigt sich der Busch grün, zahlreiche Jungtiere kommen zur Welt, und Zugvögel bereichern die Vogelwelt; kurze Gewitter am Nachmittag sind dann möglich. Grundsätzlich ist eine Safari in Südafrika das ganze Jahr über lohnend.

Praktische Hinweise für Ihre Safari

Südafrika ist von der Schweiz aus mit Nachtflügen und praktisch ohne Zeitverschiebung erreichbar – Sie starten ausgeruht in den ersten Safaritag. Planen Sie pro Lodge mindestens zwei, besser drei Nächte ein, damit genügend Pirschfahrten Platz haben. Der Krüger-Park und seine Umgebung gelten als Malariagebiet; lassen Sie sich vor der Abreise medizinisch beraten. Sehr beliebt ist die Kombination aus Kapstadt, Weinland und Garden Route mit einem anschliessenden Inlandflug in die Safari-Region – so erleben Sie Stadt, Küste und Wildnis auf einer einzigen Reise.

Für wen sich eine Lodge-Safari eignet

Safari-Lodges in Südafrika passen für Erstbesucher Afrikas ebenso wie für Kenner: Die Infrastruktur ist ausgezeichnet, die Distanzen sind gut planbar, und das Angebot reicht von gemütlichen Camps bis zu exklusiven Luxuslodges. Familien mit Kindern schätzen die malariafreien Reservate am Eastern Cape und in Madikwe, Paare die private Atmosphäre kleiner Lodges mit wenigen Suiten. Gerne stellen unsere Spezialisten aus eigener Reiseerfahrung die passende Kombination aus Regionen, Lodges und Reisedauer für Sie zusammen.