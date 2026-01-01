Kenia Flugsafari vom Spezialisten
Landschaft, Tiere, Strände – Kenia aus der Luft erkunden!
Amboseli - Mara Flugsafari
ab CHF 3190.– / pro Person
ab/bis Nairobi
Highlights: Elefantenherden beim Kilimanjaro, Natur pur in der Masai Mara, Komfortable Flugsafari
5 Tage / 4 Nächte
Kenya in Style
ab CHF 10760.– / pro Person
ab/bis Nairobi
Highlights: Maximale Privatsphäre, Purer Luxus / Exklusivität
7 Tage / 6 Nächte
Kenya Sky Safari
ab CHF 11180.– / pro Person
ab/bis Nairobi
Highlights: Komfortable Flugsafari, [color=#b96ad9]Fantastische Unterkünfte[/color], [color=#b96ad9]Service auf...
8 Tage / 7 Nächte
Mara - Serengeti Flugsafari
ab CHF 6490.– / pro Person
ab Nairobi bis Arusha
Highlights: Das Beste der Tierwelt beider Länder, Komfortabel mit dem Kleinflugzeug unterwegs, Spektakulärer...
7 Tage / 6 Nächte
Luxus pur: Die Seele baumeln lassen
Safaris in Kenia hinterlassen meist recht deutliche Eindrücke: Es ist staubig und heiss, die Pisten und Strassen sind schlecht ausgebaut, die Tiere zeigen sich nicht oder blockieren die Strasse. Kenia Flugsafaris nehmen sich dagegen wie der pure Luxus aus! Sie werden auf geringer Höhe in komfortablen Maschinen genau dahin geflogen, wo die Tiere sind. Unabhängig von den Rumpelpisten überfliegen Sie die Nationalparks und haben beste Sicht auf jagende Löwen, grasende Zebraherden und Elefanten am Wasserloch.
Sie lassen Ihre Tage in Luxus Lodges bei einem angenehmen Drink am Pool ausklingen und sind schon geduscht und frisch eingekleidet, bevor die Gäste vom Landtransfer überhaupt im Camp ankommen.
Komfortable Unterkünfte und hervorragend eingerichtete Camps
Natürlich sorgen in erster Linie Ihre Piloten mit viel Flugerfahrung technisch hervorragend ausgerüsteten Maschinen dafür, dass Ihr Aufenthalt zu einem tollen Erlebnis wird. Aber was wäre ein Urlaub ohne verlockende Mahlzeiten aus einheimischen Zutaten? Können Sie sich Kenia ohne landübliche Küche vorstellen? Selbstverständlich sind Ihre luxuriösen Lodges mit allem Komfort ausgestattet, den Sie sich wünschen. Kenia Flugsafaris führen Sie zu malerischsten Landschaften, den besten Lodges und den schönsten Parks! Natürlich kommt der Strand ebenfalls nicht zu kurz.
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