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Nationalpark, Kenia

Kenia Flugsafari vom Spezialisten

Landschaft, Tiere, Strände – Kenia aus der Luft erkunden!

Kenia Reisen bieten alles, was Ferien zu einem Abenteuer macht: Sie erholen sich an traumhaft schönen Stränden. Sie tauchen ein in die faszinierende Landschaft Kenias und kommen der Tierwelt nahe. Durch die weite Savanne ziehen riesige Herden – aber da stehen Sie besser nicht mitten drin. Aus dem Flugzeug erleben Sie die wunderbar reiche Natur Kenias, und zwar aus sicherer Entfernung. Das kommt Ihnen und den Tieren zugute. Und natürlich können Sie sich im Flugzeug erholen!

Kenia Flugsafaris sind weitaus erholsamer als die Tour über weite Distanzen auf schlecht unterhaltenen Strassen und den allgegenwärtigen Sandpisten. Unsere Kenia Spezialisten stellen Ihnen Ihre Kenia Flugsafaris nach Ihren Wünschen zusammen!

Icon map5 Tage
Amboseli - Mara Flugsafari
ab CHF 3190.– / pro Person
ab/bis Nairobi
Highlights: Elefantenherden beim Kilimanjaro, Natur pur in der Masai Mara, Komfortable Flugsafari
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map7 Tage
Kenya in Style
ab CHF 10760.– / pro Person
ab/bis Nairobi
Highlights: Maximale Privatsphäre, Purer Luxus / Exklusivität
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map8 Tage
Kenya Sky Safari
ab CHF 11180.– / pro Person
ab/bis Nairobi
Highlights: Komfortable Flugsafari, [color=#b96ad9]Fantastische Unterkünfte[/color], [color=#b96ad9]Service auf...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map7 Tage
Mara - Serengeti Flugsafari
ab CHF 6490.– / pro Person
ab Nairobi bis Arusha
Highlights: Das Beste der Tierwelt beider Länder, Komfortabel mit dem Kleinflugzeug unterwegs, Spektakulärer...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Luxus pur: Die Seele baumeln lassen

Safaris in Kenia hinterlassen meist recht deutliche Eindrücke: Es ist staubig und heiss, die Pisten und Strassen sind schlecht ausgebaut, die Tiere zeigen sich nicht oder blockieren die Strasse. Kenia Flugsafaris nehmen sich dagegen wie der pure Luxus aus! Sie werden auf geringer Höhe in komfortablen Maschinen genau dahin geflogen, wo die Tiere sind. Unabhängig von den Rumpelpisten überfliegen Sie die Nationalparks und haben beste Sicht auf jagende Löwen, grasende Zebraherden und Elefanten am Wasserloch.

Sie lassen Ihre Tage in Luxus Lodges bei einem angenehmen Drink am Pool ausklingen und sind schon geduscht und frisch eingekleidet, bevor die Gäste vom Landtransfer überhaupt im Camp ankommen.

Komfortable Unterkünfte und hervorragend eingerichtete Camps

Natürlich sorgen in erster Linie Ihre Piloten mit viel Flugerfahrung technisch hervorragend ausgerüsteten Maschinen dafür, dass Ihr Aufenthalt zu einem tollen Erlebnis wird. Aber was wäre ein Urlaub ohne verlockende Mahlzeiten aus einheimischen Zutaten? Können Sie sich Kenia ohne landübliche Küche vorstellen? Selbstverständlich sind Ihre luxuriösen Lodges mit allem Komfort ausgestattet, den Sie sich wünschen. Kenia Flugsafaris führen Sie zu malerischsten Landschaften, den besten Lodges und den schönsten Parks! Natürlich kommt der Strand ebenfalls nicht zu kurz.

Abenteuer

Besteigen Sie bei Ihrer Wanderung auch den Mount Kenya

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Kenia Safaris

Beobachten Sie bei einer Safari in Kenia die Big Five

Reiseinformationen

Hilfreiche Tipps und Tricks für Ihre Kenia Reise

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