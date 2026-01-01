Namibia Mietwagen mieten vom Spezialisten
Ein unvergessliches Erlebnis in Afrika
Camping-Abenteuer Namibia
Preis auf Anfrage
ab/bis Windhoek
Highlights: erlebnisreicher Fish River Canyon, Sossusvlei höchste Dünen der Welt, atemberaubende Epupa Falls,...
23 Tage / 22 Nächte
Die Juwelen Namibias - Mietwagenrundreise
Preis auf Anfrage
ab/bis Windhoek
Highlights: Die schönsten Plätze Namibias, Sie bewundern die spektakulären Dünen von Sossuvlei, Besuch vom berühmten...
11 Tage / 10 Nächte
Die Weiten Namibias
Preis auf Anfrage
ab/bis Windhoek
Highlights: Kalahari Wüste - beeindruckende Wüstenlandschaft mit zahlreichen Antilopen, Fish River Canyon - der...
17 Tage / 16 Nächte
Namibia entdecken
ab CHF 4490.– / pro Person
ab/bis Windhoek
Highlights: Safari im Etosha Nationalpark, Sossusvlei und die höchsten Dünen der Welt, Twyfelfontein Felsmalereien &...
15 Tage / 14 Nächte
Namibia für Familien
Preis auf Anfrage
ab/bis Windhoek
Highlights: vielfältiges Windhoek, spektakuläre Dünen Sossusvlei, atemberaubendes Naturerlebnis Erongo, faszinierende...
15 Tage / 14 Nächte
Namibia für Familien 18 Tage
Preis auf Anfrage
ab/bis Windhoek
Highlights: atemberaubende Beobachtungen in der Kalahari Wüste, Fish River Canyon, vielfältiges Swakopmund, spannende...
18 Tage / 17 Nächte
Namibia mit Zambezi Region
Preis auf Anfrage
ab Windhoek bis Kasane
Highlights: atemberaubende Dünen Sossusvlei, Naturerlebnis Erongo, romantische Bootsfahrt Zambezi Region,...
18 Tage / 17 Nächte
Von Windhoek nach Kapstadt
Preis auf Anfrage
ab Windhoek bis Kapstadt
Highlights: Sossusvlei höchste Dünen der Welt, bezaubernde Gegend Aus, spektakuläre Tierbeobachtungen Kgalagadi...
19 Tage / 18 Nächte
Wonders of Namibia
Preis auf Anfrage
ab/bis Windhoek
Highlights: Private Wildreservate, Damaraland, Namib Wüste, Etosha Nationalpark
15 Tage / 14 Nächte
Namibia
Ein Land der Vielfalt
Um Namibia nachhaltig kennenzulernen und so schöne Orte wie Damaraland und den Etosha-Nationalpark zu erleben, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Neben Mietwagenrundreisen sind zum Beispiel auch individuelle Namibia Rundreisen reizvoll, da Sie im Rahmen dieser Reisen von fachkundigen Reiseleitern durch das Land geführt werden und viele landschaftliche und geschichtliche Highlights erleben werden, während Sie bequem und komfortabel unterwegs sind.
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