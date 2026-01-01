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Damaraland, Namibia

Namibia Mietwagen mieten vom Spezialisten

Ein unvergessliches Erlebnis in Afrika

Moderne Autos, viel Freiheit und beeindruckende Sehenswürdigkeiten, dies und noch viel mehr erwartet Sie, wenn Sie in Namibia einen Mietwagen mieten. Egal, ob Sie eine so interessante Stadt wie Swakopmund besuchen oder lieber einen Abstecher zu den Sossusvlei-Dünen machen, in Namibia mit einem Mietwagen unterwegs zu sein bedeutet maximale Freiheit und Flexibilität. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie schon bald unsere Spezialisten, wenn Sie nach Namibia reisen möchten.

Icon map18 Tage
Camping Abenteuer geführt im 4x4
Preis auf Anfrage
ab/bis Windhoek
Highlights:
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map23 Tage
Camping-Abenteuer Namibia
Preis auf Anfrage
ab/bis Windhoek
Highlights: erlebnisreicher Fish River Canyon, Sossusvlei höchste Dünen der Welt, atemberaubende Epupa Falls,...
Icon calendar23 Tage / 22 Nächte
Icon map11 Tage
Die Juwelen Namibias - Mietwagenrundreise
Preis auf Anfrage
ab/bis Windhoek
Highlights: Die schönsten Plätze Namibias, Sie bewundern die spektakulären Dünen von Sossuvlei, Besuch vom berühmten...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map17 Tage
Die Weiten Namibias
Preis auf Anfrage
ab/bis Windhoek
Highlights: Kalahari Wüste - beeindruckende Wüstenlandschaft mit zahlreichen Antilopen, Fish River Canyon - der...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map15 Tage
Namibia entdecken
ab CHF 4490.– / pro Person
ab/bis Windhoek
Highlights: Safari im Etosha Nationalpark, Sossusvlei und die höchsten Dünen der Welt, Twyfelfontein Felsmalereien &...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map15 Tage
Namibia für Familien
Preis auf Anfrage
ab/bis Windhoek
Highlights: vielfältiges Windhoek, spektakuläre Dünen Sossusvlei, atemberaubendes Naturerlebnis Erongo, faszinierende...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map18 Tage
Namibia für Familien 18 Tage
Preis auf Anfrage
ab/bis Windhoek
Highlights: atemberaubende Beobachtungen in der Kalahari Wüste, Fish River Canyon, vielfältiges Swakopmund, spannende...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map18 Tage
Namibia mit Zambezi Region
Preis auf Anfrage
ab Windhoek bis Kasane
Highlights: atemberaubende Dünen Sossusvlei, Naturerlebnis Erongo, romantische Bootsfahrt Zambezi Region,...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map19 Tage
Von Windhoek nach Kapstadt
Preis auf Anfrage
ab Windhoek bis Kapstadt
Highlights: Sossusvlei höchste Dünen der Welt, bezaubernde Gegend Aus, spektakuläre Tierbeobachtungen Kgalagadi...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map15 Tage
Wonders of Namibia
Preis auf Anfrage
ab/bis Windhoek
Highlights: Private Wildreservate, Damaraland, Namib Wüste, Etosha Nationalpark
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte

Namibia

Ein Land der Vielfalt

Um Namibia nachhaltig kennenzulernen und so schöne Orte wie Damaraland und den Etosha-Nationalpark zu erleben, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Neben Mietwagenrundreisen sind zum Beispiel auch individuelle Namibia Rundreisen reizvoll, da Sie im Rahmen dieser Reisen von fachkundigen Reiseleitern durch das Land geführt werden und viele landschaftliche und geschichtliche Highlights erleben werden, während Sie bequem und komfortabel unterwegs sind.

Action und Abenteuer

Erleben und entdecken Sie die Wüste

Honeymoon Namibia

Alles für romantische Flitterwochen

Safaris Namibia

Nehmen Sie an einer unvergesslichen Safari teil

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