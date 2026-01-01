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Sossusvlei, Namibia

Namibia Camperreisen vom Spezialisten

Mit dem Camper Namibia individuell erkunden

Egal, welche der vielen Sehenswürdigkeiten Namibias Sie besuchen möchten, mit einem leistungsstarken 4X4 Camper können Sie auch abgelegene Ziele abseits der normalen Strassen erreichen. Wenn Sie mit einem Motorhome in Namibia unterwegs sind, locken so interessante Orte, wie der Etosha Nationalpark und die sehr beeindruckende Metropole Windhoek. Dank eines zuverlässigen Allradantriebs sind Sie mit einem 4X4 Camper immer mobil und so spannende Orte wie die Kolmanskop Geisterstadt und das Namtip Biosphären Reservat stehen Ihnen offen.

Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um schon bald in den Genuss zu kommen, mit einem Camper durch Namibia zu fahren.

Namibia Reisen auf eine komfortable Art und Weise

Camperferien in Afrika

Falls Ihnen eine Reise mit dem Camper durch Namibia zu abenteuerlich ist, gibt es auch die Möglichkeit, dieses herrliche Land auf normalen Namibia Rundreisen zu erkunden. Auch wenn Sie nicht so flexibel sind wie mit einem Camper, bieten geführte Rundreisen viel Freiraum und ermöglichen es Ihnen ausserdem, von dem Wissen erfahrener Reiseleiter zu profitieren. Unabhängig davon, auf welche Art und Weise Sie Namibia bereisen, dank der unterschiedlichen Landschaften des Landes können Sie sich auf ein unvergessliches Erlebnis freuen.

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Action und Abenteuer

Erleben und entdecken Sie die Wüste

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Safaris Namibia

Nehmen Sie an einer unvergesslichen Safari teil

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