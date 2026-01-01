Malawi-Schnorchelferien vom Spezialisten
Bunte Fischschwärme im Süsswassersee
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Entspannte Ferien am Strand vom Malawisee
Ein Traum für Geniesser
Malerische Mangobäume prägen insbesondere die Ufer der idyllischen Inseln im Malawisee. Egal, ob Sie Likoma Island oder die kleinere Insel Mumbo Island besuchen, Ruhe und Entspannung erwarten Sie überall. Die luxuriösen Lodges vor Ort machen es einfach, sich zu erholen und tragen einen grossen Teil dazu bei, dass Sie sich während ausgedehnter Malawi Reisen sehr wohl fühlen werden.
Freuen Sie sich auf herrliche Ausblicke auf den sanft schimmernden See mit seinen Fischerbooten und den im Dunkeln leuchtenden Buntbarschen. Malawi Ferien sind ein Fest für alle Sinne und ermöglichen es Ihnen, eine wundervolle Zeit an einem fast magischen Ort zu verbringen.
Baden im Malawisee – ein Vergnügen der Extraklasse
Das gut temperierte Wasser des Sees macht es zu einem angenehmen Unterfangen, in ihm zu schnorcheln und zu baden. Dank eines unglaublichen Artenreichtums ist der Malawisee mit seinen Myriaden an Barschen und anderen vorwiegend bunten Fischen ein Traumziel für Taucher, die das Besondere zu schätzen wissen. Da der See keinerlei Strömungen aufzuweisen hat, können Sie uneingeschränkt tauchen und haben schnell das Gefühl, sich in einem riesigen Aquarium zu befinden. Unabhängig davon, ob Sie den See auf einer Bootsfahrt, mit dem Kajak oder beim Schnorcheln erkunden, ein Naturerlebnis der Extraklasse erwartet Sie.
Malawi – die Reisedestination für entspannte Ferien in Afrika
Eines der wohl spektakulärsten Naturschauspiele in Malawi können Sie immer am Abend beobachten. Denn in dieser Region Afrikas ist jeder Sonnenuntergang ein faszinierender Vorgang, bei dem die Umgebung alle paar Minuten in eine andere Farbe getaucht wird. Wenn Sie sich dafür entscheiden, in Malawi Ihre wohlverdienten Ferien zu verbringen, haben Sie definitiv eine gute Wahl getroffen. Denn Baden im Malawisee bedeutet, frei zu sein und sich auf eine grandiose Natur einzulassen.
Neben den vielen verschiedenen Fischen, die Sie in Malawi bestaunen können, finden Sie in den Uferbereichen des Sees auch so interessante Tiere wie die schön anzusehenden Kap-Fingerotter und die ebenfalls schönen Fleckenhalsotter, die beide harmlos sind.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen