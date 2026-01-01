Bunte Fische, wohin Sie schauen – so präsentiert sich der herrliche Malawisee im Herzen Afrikas. Dieser Süsswassersee lädt Sie dazu ein, in ihm nach Herzenslust zu baden und beim Schnorcheln eine fantastische Unterwasserwelt zu entdecken, die in dieser Form einzigartig ist. Dieses Paradies weitab von den Ozeanen dieser Erde bietet alles, was ein gutes Tauchrevier ausmacht und ist durch die in ihm lebenden Süsswasserfische ein Tauchspot, an dem auch erfahrene Taucher noch vieles entdecken können.

Wenn es Sie schon immer gereizt hat, besondere Orte auf dieser Welt zu besuchen, sollten Sie unbedingt mit unseren Spezialisten sprechen und sich von ihnen unvergessliche Malawi Ferien zusammenstellen lassen.