Der Hauptbereich verfügt über eine Bar, einen Aufenthaltsbereich und ein Sonnendeck mit kleinem Pool. Der Essraum führt auf eine grosse Terrasse hinaus, wo man die Abende am offenen Feuer geniessen kann. Zu den Aktivitäten zählen geführte Buschwanderungen, Boots- und Mokorofahrten. Ein ganz besonderes Erlebnis ist der Helikopter-Flug über das Delta (gegen Gebühr). Bestaunen Sie dieses Binnendelta aus der Vogelperspektive.