Camp Okavango
Okavango Delta
Beschreibung
Lage
Das Camp Okavango ist permanent vom Wasser umgeben und liegt auf der abgelegenen Insel Nxaraga im Herzen des nordwestlichen Okavango Deltas.
Angebot
Der Hauptbereich verfügt über eine Bar, einen Aufenthaltsbereich und ein Sonnendeck mit kleinem Pool. Der Essraum führt auf eine grosse Terrasse hinaus, wo man die Abende am offenen Feuer geniessen kann. Zu den Aktivitäten zählen geführte Buschwanderungen, Boots- und Mokorofahrten. Ein ganz besonderes Erlebnis ist der Helikopter-Flug über das Delta (gegen Gebühr). Bestaunen Sie dieses Binnendelta aus der Vogelperspektive.
Zimmer
Die 12 luxuriösen Zelte liegen auf einer Plattform und wurden im modernen Stil erbaut. Alle verfügen über eine Veranda.
Preis auf Anfrage
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