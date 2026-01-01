Auch wenn der Kilimanjaro eigentlich in Tansania liegt, können Sie den Anblick dieses herrlichen Bergmassivs auch von Kenia aus geniessen. Charmant und romantisch, so präsentieren sich die sehr luxuriösen Camps und Kenias Safari Lodges, von denen aus Sie die schönsten Regionen Ostafrikas erkunden. Wenn Sie im Rahmen von Kenia Reisen die faszinierendsten Gegenden des Landes besuchen, werden Sie immer die Möglichkeit haben, herausragende Lodges und Hotels zu nutzen.

Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, wenn Sie es kaum noch erwarten können, ein Land zu erkunden, dass unter anderem durch seine Unterkünfte punktet. Lassen Sie sich massgeschneiderte Ferien zusammenstellen und entdecken Sie bald persönlich Kenias Vorzüge.