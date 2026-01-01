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Amboseli Nationalpark, Kenia

Kenia Reisen vom Spezialisten

Ein Land mit vielen Highlights

Auch wenn der Kilimanjaro eigentlich in Tansania liegt, können Sie den Anblick dieses herrlichen Bergmassivs auch von Kenia aus geniessen. Charmant und romantisch, so präsentieren sich die sehr luxuriösen Camps und Kenias Safari Lodges, von denen aus Sie die schönsten Regionen Ostafrikas erkunden. Wenn Sie im Rahmen von Kenia Reisen die faszinierendsten Gegenden des Landes besuchen, werden Sie immer die Möglichkeit haben, herausragende Lodges und Hotels zu nutzen.

Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, wenn Sie es kaum noch erwarten können, ein Land zu erkunden, dass unter anderem durch seine Unterkünfte punktet. Lassen Sie sich massgeschneiderte Ferien zusammenstellen und entdecken Sie bald persönlich Kenias Vorzüge.

Hotels nach Regionen

Amboseli Nationalpark
Lake Naivasha
Laikipia Plateau
Lake Nakuru & Umgebung
Masai Mara
Meru Nationalpark
Mount Kenya & Ol Pejeta
Nairobi
Mombasa
Samburu Nationalpark
Tsavo Ost & West

Abenteuer

Besteigen Sie bei Ihrer Wanderung auch den Mount Kenya

Ferien mit Kindern

Alle Informationen für Familienferien in Kenia

Flitterwochen Kenia

Romantische Hotels und Resorts für Ihre Flitterwochen

Kenia Badeferien

Entspannte Badeferien an Traumstränden in Kenia

Kenia Safaris

Beobachten Sie bei einer Safari in Kenia die Big Five

Reiseinformationen

Hilfreiche Tipps und Tricks für Ihre Kenia Reise

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