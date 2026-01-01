Sansibars Küsten: viele Strände, viele Charaktere

Die Hauptinsel bietet für jeden Geschmack den passenden Küstenabschnitt. Im Norden rund um Nungwi und Kendwa können Sie dank geringer Gezeitenunterschiede fast jederzeit schwimmen – ideal für klassische Badeferien mit Sonnenuntergängen über dem Meer. Die Ostküste mit Matemwe, Kiwengwa, Paje und Jambiani zeigt sich ursprünglicher: Bei Ebbe zieht sich das Meer weit zurück und legt Sandbänke frei, während Kitesurfer die konstanten Winde schätzen. Einen Überblick über die Regionen der Insel gibt unsere Seite zu Sansibar.

Wer Kultur mit Strand verbinden möchte, plant zudem ein bis zwei Nächte in Stone Town ein – die Altstadt zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und verzaubert mit Gewürzmärkten, geschnitzten Holztüren und jahrhundertealter Handelsgeschichte.

Pemba und Mafia: Geheimtipps für Ruhesuchende und Taucher

Nördlich der Hauptinsel liegt Pemba Island, die «grüne Insel»: hügelig, von Gewürzplantagen überzogen und touristisch kaum erschlossen. Die wenigen Resorts verteilen sich auf einsame Buchten, und die Steilwände des Pemba-Kanals zählen zu den eindrücklichsten Tauchrevieren Ostafrikas. Mafia Island im Süden wirkt noch entspannter: Ein Meeresschutzpark bewahrt die intakten Korallengärten, und in den Monaten um den Jahreswechsel lassen sich vor der Küste mit etwas Glück Walhaie beim Schnorcheln beobachten. Beide Inseln sind erste Wahl für alle, die beim Tauchen unberührte Riffe ohne Rummel erleben möchten.

Fanjove Private Island: Robinson-Gefühl im Songosongo-Archipel

Wer die Abgeschiedenheit auf die Spitze treiben möchte, wählt Fanjove Private Island vor der tansanischen Südküste. Auf dem winzigen Eiland im Songosongo-Archipel steht eine einzige kleine Öko-Lodge: Strom liefert die Sonne, das Meer beginnt direkt vor der Bungalowtür, geschnorchelt wird vom Strand aus. Statt Programm gibt es Dhow-Ausflüge, Sandbänke und einen alten Leuchtturm – Barfussluxus im besten Sinn und der perfekte Ausklang nach einer Safari im Süden Tansanias, etwa im Ruaha-Nationalpark oder im Selous.

Safari und Strand: die schönste Kombination Tansanias

Kaum ein Land verbindet Wildnis und Ozean so mühelos wie Tansania. Klassisch ist die Nordroute: erst Serengeti und Ngorongoro-Krater, danach Badeferien auf Sansibar. Ruhiger und wilder ist der Süden, wo sich Selous und Ruaha ideal mit Mafia oder Fanjove verbinden lassen; bequem gelingt das per Flugsafari mit kleinen Buschflugzeugen. Für die Kombination eignet sich die Trockenzeit von Juni bis Oktober am besten; angenehm warm und mehrheitlich trocken sind auch die Monate Dezember bis Februar – Details dazu finden Sie unter beste Reisezeit.

Auch mit Kindern funktioniert das Duo aus Tierbeobachtung und Strand wunderbar, wie unsere Tipps für Familien zeigen. Unten auf dieser Seite finden Sie unsere handverlesene Auswahl an Strandhotels – unsere Spezialistinnen und Spezialisten stellen Ihnen daraus gerne Ihre persönliche Traumkombination zusammen.