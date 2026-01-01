Malawi-Safarireisen vom Spezialisten
Auf der Suche nach den Big Five
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Faszination Afrika
Ein Land, in dem es viel zu entdecken gibt
Game Drives und Pirschfahrten in einer Natur, die begeistert. Genau dies können Sie in Malawi erleben. Dank unterschiedlicher Landschaften, wie zum Beispiel einer baumlosen Savanne und üppig bewaldeten Berglagen, fühlen sich viele verschiedene Tiere in Malawi sehr wohl. Vor allem im idyllischen Nyika Nationalpark tummeln sich viele verschiedene exotische Tiere. Auch wenn die „Big Five“ allgegenwärtig zu sein scheinen, was auch daran liegen kann, dass Löwe und Leopard das Wappen Malawis zieren, können Sie in diesem Park auch viele weitere Tiere beobachten.
So lebt in der Umgebung eine grosse Gruppe Nashörner, die einen majestätischen Anblick bieten. Aufgrund relativ starker Temperaturschwankungen in diesem Gebiet gibt es dort häufig Nebel, was der Gegend ein mystisches Erscheinungsbild verleiht.
Auf Malawi Reisen erwarten Sie luxuriöse Lodges
In der Gegend um den Fluss Shire, der mit dem Malawisee verbunden ist, befindet sich der sehr interessante Liwonde Nationalpark. Die weitverzweigten Flusslandschaften im Inneren des Parks sind die Heimat vieler Tiere und werden auch von etlichen Vögeln bevölkert. Aus diesem Grund sollten Sie diesen Park auf jeden Fall besuchen, wenn Sie an der Vogelwelt Afrikas interessiert sind. Aber auch, wenn Ihr Augenmerk in erster Linie Grosstieren gilt, sind Sie in dieser Region Malawis sehr gut aufgehoben.
Die Tatsache, dass der Park von so vielen Tieren bewohnt wird, verdankt das Land einer privaten Initiative, die finanziert durch Spenden eine Auswilderung etlicher Arten organisierte.
Malawi – afrikanischer Sternenhimmel auf höchstem Niveau
Klein, aber fein – so präsentiert sich der wunderschöne Majete Wildlife Reserve, in dem erfahrene Guides und Ranger Sie dazu einladen, eine schöne Zeit an einem aussergewöhnlichen Ort zu verbringen. Auf ausgedehnten Pirschfahrten, die vor Ort auch als Game Drives bezeichnet werden, können Sie die traumhaften Landschaften dieser Region von Malawi kennenlernen und im Einklang mit der Natur eine unvergessliche Zeit verbringen.
Komfortable Unterkünfte, von denen aus Sie einen fantastischen Blick auf die umliegenden Naturkulissen haben, sind das perfekte Umfeld für einen Sundowner, mit dem Sie einen spannenden und abwechslungsreichen Tag stilvoll ausklingen lassen können. Erleben Sie die Vorzüge Malawis und besuchen Sie dieses faszinierende Land!
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