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Niassa, Mosambik

Mosambik Rundreisen vom Spezialisten

Ein Land mit Charme

Um die Schönheit von Mozambique in ihrem gesamten Ausmass zu erfassen, sind geführte Reisen durch das Land empfehlenswert. Dank ortskundiger Reiseleitungen bleibt Ihnen kein Geheimnis verborgen und abwechslungsreiche Landschaften erwarten Sie. Egal, ob Sie den immergrünen Gorongosa-Nationalpark im Inneren des Landes aufsuchen oder sich in erster Linie an den herrlichen Küsten des Landes aufhalten, Mozambique ist ein Land, in dem es viel zu entdecken gibt. Kontaktieren Sie am besten noch heute unsere sehr erfahrenen Spezialisten, um schon bald in Mozambique Ferien verbringen zu können.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Badeferien in Mozambique

Komfortable Hotels direkt am Sandstrand für erholsame Badeferien

Tauchen in Mozambique

Erkunden Sie die bunte Unterwasserwelt von Mosambik

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