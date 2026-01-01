Mosambik Badeferien vom Spezialisten
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Erholung an Mozambique Stränden
Baderesorts in Mozambique – Traumziele für unvergessliche Ferien
Die sehr eleganten und stilvollen Resorts in Mozambique sind alle an atemberaubend schönen Orten gelegen. Vor den Anlagen befinden sich in der Regel Strände der Extraklasse, die Sie dazu einladen, viel Spass im kühlen Nass zu haben. Aber auch hinter den Häusern erstreckt sich eine interessante Landschaft, die von dichten Wäldern mit vielen Tieren geprägt wird und dazu einlädt, eine Safari in Mozambique zu unternehmen. Die oftmals nicht weit von Südafrika entfernten Badestrände Mozambiques sind so bezaubernd, dass Sie alle Sorgen sofort vergessen werden und einfach nur entspannen können.
Mozambique Reisen – eine Angelegenheit, die Spass macht
Wenn Sie während Ihrer Mozambique Badeferien in erster Linie die Unterwasserwelt der Region erkunden möchten, ist ein abwechslungsreicher Abstecher auf die vielseitigen Inseln des Bazaruto Archipels, welcher sich durch seinen Fischreichtum auszeichnet, interessant. Auf Touren durch Mozambique sollten Sie auch die sehr lebhafte Hauptstadt Maputo besuchen, da Sie an diesem Ort einen Eindruck davon bekommen, wie dieses schöne Land tickt. In der Nähe der Hauptstadt erstreckt sich die schöne Santa Maria Halbinsel, auf der etliche Strände darauf warten, von Ihnen erkundet zu werden, während in einiger Entfernung majestätische Buckelwale vorbeiziehen.
Ein Reiseziel für Individualisten
Da die grossen Touristenströme noch nicht in Mozambique angekommen sind, können Sie in diesem Land Ferien verbringen, die es Ihnen ermöglichen, nachhaltig auszuspannen. Freuen Sie sich auf herzliche Gastgeber und eine von Frieden und Harmonie geprägte Atmosphäre, wenn Sie Ihre nächste Reise in das schöne Mozambique führt.
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