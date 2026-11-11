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Garden Route, Südafrika

Südafrika-Mietwagen mieten vom Spezialisten

Mit dem Mietwagen durch Südafrika - Abenteuer pur

Wenn Sie in Südafrika einen Mietwagen mieten, können Sie sich auf abwechslungsreiche Tage freuen. Gut ausgebaute Strassen und Sehenswürdigkeiten, die schnell erreicht werden können, machen Mietwagentouren durch die wunderschönen Landschaften Südafrikas zu einem unvergesslichen Erlebnis. Um eines der faszinierendsten Länder Afrikas hautnah zu erleben, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten für Südafrika Reisen kontaktieren.

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Garden Route ab Kapstadt: Chapmans Peak Drive
Icon map10 Tage
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Garden Route
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Gqeberha
Highlights: Wunderschönes Kapstadt, Malerische Weingebiete, Traumhafte Landschaften, Privates Wildreservat
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
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Kulinarische Entdeckungsreise ab Kapstadt: Stellenbosch_Winelands_Südafrika
Icon map10 Tage
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Kulinarische Entdeckungsreise
Preis auf Anfrage
ab/bis Kapstadt
Highlights: Lebendiges Kapstadt, Malerische Weinregionen, Historisches Stellenbosch, Pittoreskes Franschhoek
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Individuell anfragen
Kultur & Natur ab Durban: natur Swaziland c
Icon map8 Tage
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Kultur & Natur
Preis auf Anfrage
ab Durban bis Johannesburg
Highlights:
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
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Südafrika erfahren ab Kapstadt: Südafrika - KwaZulu-Natal - Royal Nationalpark
Icon map19 Tage
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Südafrika erfahren
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Johannesburg
Highlights: Aufenthalt in Kapstadt, Traumhafte Strände der Walker Bay, Fahrt durch den Hluhluwe Nationalpark,...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Individuell anfragen
Südafrika für Familien ab Kapstadt: Südafrika - Garden Route - Addo Elephant Nationalpark Elephant Family
Icon map14 Tage
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Südafrika für Familien
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Port Elizabeth
Highlights: Unvergessliche Tierbeobachtungen, Lehrreiche Safaris, Familienfreundliche Unterkünfte, Abwechslungsreiche...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
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Wonders of South Africa ab Kapstadt: Südafrika - Hluhluwe - Löwe
Icon map20 Tage
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Wonders of South Africa
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Johannesburg
Highlights:
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
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«Eco Friendly» durch Südafrika ab Kapstadt: tier Eco Friendly durch Namibia - Elefanten c
Icon map20 Tage
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«Eco Friendly» durch Südafrika
Preis auf Anfrage
Highlights:
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Individuell anfragen

Ein Vergnügen mit Stil

Mietwagenrundreisen Südafrika

Egal, welchen Teil von Südafrika Sie besuchen möchten, dank einer enormen Vielfalt und vielen herrlichen Ausflugszielen gibt es auf Mietwagenreisen durch das Land immer etwas zu entdecken. Naturmonumente der Extraklasse und Sehenswürdigkeiten, die Bezug nehmen auf die bewegte Geschichte Südafrikas, säumen Ihren Weg, wenn Sie mit einem komfortablen Mietwagen die vielen Attraktionen des Landes ansteuern. Um Südafrikas Schönheit zu erfassen ist eine Fahrt mit dem Auto sehr gut geeignet und wunderschön.

Ferien mit Kindern

Hier erfahren Sie, welche Angebote sich für Familienreisen am besten eignen

Kapstadt, Südafrika

Garden Route

Mit dem Mietauto die berühmte Garden Route erleben

Garden Route, Südafrika

Südafrika und Mauritius

Kombinieren Sie aufregende Safaris mit Badeferien auf Mauritius

Mauritius, Südafrika

Südafrika Golf

Individuelle Golfreisen nach Südafrika

Golf Court, Südafrika

Südafrika Honeymoon

Romantische Flitterwochen in Südafrika verbringen

Sonnenuntergang Kapstadt, Südafrika

Südafrika Safaris

Auf Tuchfühlung mit der Tierwelt Südafrikas bei einer Safari

Zebras im Krüger Nationalpark

Südafrika Weinreisen

Südafrika ist das Land der Weine, überzeugen Sie sich selbst

Stellenbosch, Südafrika

Reiseinformationen

Alles über Land und Leute für die perfekte Reisevorbereitung

Kapstadt, Südafrika

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