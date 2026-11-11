Südafrika-Mietwagen mieten vom Spezialisten
Mit dem Mietwagen durch Südafrika - Abenteuer pur
Unsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Garden Route
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Gqeberha
Highlights: Wunderschönes Kapstadt, Malerische Weingebiete, Traumhafte Landschaften, Privates Wildreservat
10 Tage / 9 Nächte
Kulinarische Entdeckungsreise
Preis auf Anfrage
ab/bis Kapstadt
Highlights: Lebendiges Kapstadt, Malerische Weinregionen, Historisches Stellenbosch, Pittoreskes Franschhoek
10 Tage / 9 Nächte
Südafrika erfahren
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Johannesburg
Highlights: Aufenthalt in Kapstadt, Traumhafte Strände der Walker Bay, Fahrt durch den Hluhluwe Nationalpark,...
19 Tage / 18 Nächte
Südafrika für Familien
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Port Elizabeth
Highlights: Unvergessliche Tierbeobachtungen, Lehrreiche Safaris, Familienfreundliche Unterkünfte, Abwechslungsreiche...
14 Tage / 13 Nächte
Ein Vergnügen mit Stil
Mietwagenrundreisen Südafrika
Egal, welchen Teil von Südafrika Sie besuchen möchten, dank einer enormen Vielfalt und vielen herrlichen Ausflugszielen gibt es auf Mietwagenreisen durch das Land immer etwas zu entdecken. Naturmonumente der Extraklasse und Sehenswürdigkeiten, die Bezug nehmen auf die bewegte Geschichte Südafrikas, säumen Ihren Weg, wenn Sie mit einem komfortablen Mietwagen die vielen Attraktionen des Landes ansteuern. Um Südafrikas Schönheit zu erfassen ist eine Fahrt mit dem Auto sehr gut geeignet und wunderschön.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Das könnte Sie auch interessieren
- Südafrika-Safari Reisen vom Spezialisten
- Südafrika Camper Ferien vom Spezialisten
- Südafrika Reisen vom Spezialisten
- Beste Reisezeit für Südafrika
- Südafrika Familien Reisen vom Spezialisten
- Südafrika Hochzeits Reisen vom Spezialisten
- Garden Route Reisen vom Spezialisten
- Südafrika Safari Reisen vom Spezialisten
- Südafrika-Weinreisen vom Spezialisten
- Mauritius Reisen vom Spezialisten
- Golfreise nach Südafrika
- Südafrika-Reisetipps vom Spezialisten