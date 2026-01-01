Malawi Badeferien vom Spezialisten
Reisen zum neuntgrössten See der Welt
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Sport und Entspannung am Malawisee
Geniessen im Herzen Afrikas
Malerische Fischerdörfer und eine gastfreundliche Bevölkerung, die ihren See sehr verehrt, machen Malawi zu einem charmanten Ferienziel mitten in Afrika. Der grosse Respekt vor dem See, den auch Sie bei einem Besuch aufbringen sollten, zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass die Bauern der Umgebung die ersten Früchte einer Ernte oftmals dem See widmen.
Ein Paradies für Wassersportler – der Malawisee
Das klare Blau des Sees lädt Sie dazu ein, in ihm nach Herzenslust zu baden und auch Wassersport zu betreiben. Die beliebtesten Arten, auf ihm aktiv zu sein, sind Segeln und Kajaken. Durch seine sehr unterschiedlichen Ufer, die mal flach und gut zugänglich sind und dann wieder steil und unzugänglich, ist dieser See in Malawi ein Ort, der viele Gesichter hat. Rund um den See gibt es viele Siedlungen, die alle einen gewissen Reiz haben.
Besonders malerisch sind zum Beispiel Chipoka, Makanjila, Monkey Bay und Nkhata Bay. Der Ort Nkhotakota ist sogar überregional bekannt, da er den einst ersten Marktplatz südlich der Sahara beherbergt.
Entspannend und harmonisch – Malawi Reisen
Von den vielen Inseln in Malawis grösstem See ist vor allem Likoma Island sehr sehenswert. Denn neben einer herausragenden Natur, welche sich perfekt für ausgedehnte Spaziergänge eignet, finden Sie hier auch die eindrucksvolle Kathedrale St. Peter's Cathedral, deren Besichtigung sich lohnt. Ausserdem befinden sich auf dieser Insel einige der besten Hotels am Malawisee.
Um sich zu erholen, sind Malawi Ferien perfekt
Ein weiterer Ort, welcher Malawis Seenparadies prägt, ist die sehr naturbelassene Insel Mumbo Island, auf der Sie unter anderem so seltenen Tieren wie der Kap Fingerotter begegnen können. Malawi ist ein Geheimtipp für alle, die Afrika lieben und ihre Ferien gerne weitab von Touristenströmen verbringen. Freuen Sie sich auf die üppige Natur Malawis und lassen Sie es sich nicht nehmen, dieses Land zu besuchen.
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