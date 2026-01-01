Knecht Reisegruppe Gütesiegel
afrika Reisen Gütesiegel
afrikareisen
Malawi See, Malawi

Malawi Badeferien vom Spezialisten

Reisen zum neuntgrössten See der Welt

Auch wenn das schöne Land Malawi keinen Zugang zum Meer hat, können Sie in dieser entspannten Gegend Badeferien der Extraklasse erleben. Denn der Malawisee, der das gleichnamige Land nicht nur massgeblich prägt, sondern auch als drittgrösster See Afrikas gilt, bietet alles, was ein gutes Baderevier ausmacht. Vor allem die vielen Fische in ihm machen ihn zu einem lebendigen Ort, der Sie auch dazu einlädt, zu tauchen und zu schnorcheln.

Die wohl am häufigsten anzutreffenden Fische im Malawisee sind Buntbarsche, die durch ihre Eigenschaft, bei Nacht zu leuchten dafür sorgen, dass ab Einbruch der Dunkelheit ein funkelnder See von Ihnen bestaunt werden kann.

Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, damit diese Ihnen alles über Malawi Reisen erzählen können.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Sport und Entspannung am Malawisee

Geniessen im Herzen Afrikas

Malerische Fischerdörfer und eine gastfreundliche Bevölkerung, die ihren See sehr verehrt, machen Malawi zu einem charmanten Ferienziel mitten in Afrika. Der grosse Respekt vor dem See, den auch Sie bei einem Besuch aufbringen sollten, zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass die Bauern der Umgebung die ersten Früchte einer Ernte oftmals dem See widmen.

Ein Paradies für Wassersportler – der Malawisee

Das klare Blau des Sees lädt Sie dazu ein, in ihm nach Herzenslust zu baden und auch Wassersport zu betreiben. Die beliebtesten Arten, auf ihm aktiv zu sein, sind Segeln und Kajaken. Durch seine sehr unterschiedlichen Ufer, die mal flach und gut zugänglich sind und dann wieder steil und unzugänglich, ist dieser See in Malawi ein Ort, der viele Gesichter hat. Rund um den See gibt es viele Siedlungen, die alle einen gewissen Reiz haben.

Besonders malerisch sind zum Beispiel Chipoka, Makanjila, Monkey Bay und Nkhata Bay. Der Ort Nkhotakota ist sogar überregional bekannt, da er den einst ersten Marktplatz südlich der Sahara beherbergt.

Entspannend und harmonisch – Malawi Reisen

Von den vielen Inseln in Malawis grösstem See ist vor allem Likoma Island sehr sehenswert. Denn neben einer herausragenden Natur, welche sich perfekt für ausgedehnte Spaziergänge eignet, finden Sie hier auch die eindrucksvolle Kathedrale St. Peter's Cathedral, deren Besichtigung sich lohnt. Ausserdem befinden sich auf dieser Insel einige der besten Hotels am Malawisee.

Um sich zu erholen, sind Malawi Ferien perfekt

Ein weiterer Ort, welcher Malawis Seenparadies prägt, ist die sehr naturbelassene Insel Mumbo Island, auf der Sie unter anderem so seltenen Tieren wie der Kap Fingerotter begegnen können. Malawi ist ein Geheimtipp für alle, die Afrika lieben und ihre Ferien gerne weitab von Touristenströmen verbringen. Freuen Sie sich auf die üppige Natur Malawis und lassen Sie es sich nicht nehmen, dieses Land zu besuchen.

Badeferien Malawi

Erholung und Entspannung an den schönsten Stränden

Safaris Malawi

Selbstverständlich können Sie auch in Malawi auf die Big Five treffen

Schnorcheln

Erleben und entdecken Sie die bunte Unterwasserwelt des Lake Malawi

Reiseinformationen

Reisetipps für unvergessliche Aufenthalte in Malawi

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren