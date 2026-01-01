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Cap Malheureux, Mauritius

Mauritius Reisen vom Spezialisten

Ferien vom Spezialisten in einem zauberhaften Land

Sie haben eine erlebnisreiche, spannende Südafrika Rundreise abgeschlossen und möchten noch einige Tage an einem traumhaften Strand ausspannen und relaxen? Die wunderschöne Bucht von Kapstadt mit fantastischem Strand und einem umwerfenden Blick ist sehr verführerisch für einen gelungenen Ferienabschluss. Die relativ niedrigen Wassertemperaturen werden aber eher von den Robbenkolonien und Walen geliebt und sind nicht gerade zum entspannten Baden geeignet. Das Sahnehäubchen Ihrer Südafrika Ferien liegt nur vier Flugstunden entfernt im Indischen Ozean. Das Inselparadies Mauritius bietet Ihnen den perfekten Ferienabschluss.

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Traumhafte Badeferien nach einer abenteuerlichen Safari

Paradiesisches Mauritius

War Südafrika in einigen Regionen karg und staubig, so überzeugt Mauritius mit üppigem Grün, 160 Kilometer Sandstrand und glasklarem Wasser mit einer Wassertemperatur von 23 bis 28 Grad. Mauritius Reisen stehen in starkem Kontrast zu den abenteuerlichen Safaris und Rundreisen auf dem Kontinent. Hier ist Entspannung oberstes Gebot. Landschaftliche Sehenswürdigkeiten und der dichte Urwald im Landesinneren können Sie bequem und entspannt mit einer Autorundfahrt entdecken. Eine andere Möglichkeit, die Schönheiten der Insel in sich aufzunehmen, eröffnet sich auf einer Schiffstour.

Badeferien, bei denen sich alle Wünsche erfüllen

Wählen Sie Ihren Lieblingsort auf der Insel. Soll er lebhafter sein und möglicherweise auch ein Kasino haben, wie der Ort Tou Aux Biches, oder über Cafés, Restaurants, Pubs, Boutiquen, Souvenirläden und Shopping-Malls wie der Ort Grand Baie verfügen? Ganz im Norden liegt die quirlige Kleinstadt Goodlands. Hier können Sie auch einen Hindu-Tempel besichtigen und in der "Historic Marine" alle in Kleinarbeit nachgebauten berühmten Windjammer der Welt bestaunen. Schicke Boutiquen verlocken in der Inselhauptstadt Port Louis zum Geldausgeben.

Sie haben die Wahl zwischen ruhiger Abgeschiedenheit oder quicklebendigen Ferienorten und können sich dann für eines der Hotels auf Mauritius entscheiden. Sowohl luxuriöse Hotels am schneeweissen Strand als auch preiswertere Resorts, unter Palmen verborgen, stehen Ihnen zur Verfügung.

Sportlich aktive Badeferien auf Mauritius

Mauritius Badeferien lassen die Herzen all derer höherschlagen, die gerne ihre Ferien mit sportlichen Aktivitäten verbinden möchten. Sie lieben es, am Strand entlang mit Pferden zu reiten, am Korallenriff zu schnorcheln und zu tauchen? Dann sind Sie hier genau richtig. Lagunen, die durch das Riff geschützt sind, erlauben Kitesurfen bei optimalen Bedingungen vor einer beeindruckenden Kulisse.

Golfplätze, üppig grün und mit herrlichem Meerblick, laden zum Golfen ein. Die Trauminsel zeichnet sich aber auch durch ein verzweigtes Wegenetz im Black River Gorges Nationalpark aus. So ist auch Wandern auf tollen Wanderstrecken während Ihrer Mauritius Reisen ein attraktives Ferienerlebnis.

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