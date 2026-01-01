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Dampflok, Südafrika

Südafrika-Zugreisen vom Spezialisten

In Südafrika Zug zu fahren ist ein Vergnügen

Eine traumhafte Art und Weise die sehr abwechslungsreichen Landschaften Südafrikas zu entdecken, ist eine Zugfahrt durch das Land. Verschiedene Eisenbahnen, wie die legendäre Rovos Rail und andere, wie zum Beispiel der Blue Train, bieten Ihnen nämlich nicht nur unvergleichliche Ausblicke auf eine Natur voller Wunder und Überraschungen, sondern sind auch sehr luxuriös und komfortabel. Wenn Sie Südafrika aus einer besonderen Perspektive erleben, möchten, sollten Sie sich noch heute Angebote unserer Spezialisten zukommen lassen.

Icon map16 Tage
African Explorer «Juwel der Wüste»
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Eindrucksvolle Stadtrundfahrt Kapstadt, Abwechslungsreichen Landschaften erleben, Entdecken Sie den 2....
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map21 Tage
South Africa Exclusive 21 Tage
Preis auf Anfrage
ab/bis Johannesburg
Highlights:
Icon calendar21 Tage / 20 Nächte

Ferien in Südafrika

Abwechslungsreich und spannend

Um die Vielfalt Südafrikas bestaunen zu können, sind Rundreisen ideal. Neben Mietwagenrundreisen sind vor allem Südafrika Reisen mit dem Zug sehr beliebt, da Sie sich bei dieser Art der Erkundung von Südafrika zurücklehnen können und alles andere für Sie organisiert wird. Falls Erholung und Entspannung im Mittelpunkt Ihres Südafrika-Aufenthaltes stehen, sind Sie in einem der vielen Eisenbahnen, die das Land durchqueren, perfekt aufgehoben. Aussichten mit viel Charme erwarten Sie, wenn eine Zugreise durch Südafrika ansteht.

Lassen Sie sich von diesem paradiesischen Land mit seiner unvergleichlichen Flora und Fauna in den Bann ziehen und verleben Sie in Südafrika ein paar schöne Tage.

Ferien mit Kindern

Hier erfahren Sie, welche Angebote sich für Familienreisen am besten eignen

Garden Route

Mit dem Mietauto die berühmte Garden Route erleben

Südafrika und Mauritius

Kombinieren Sie aufregende Safaris mit Badeferien auf Mauritius

Südafrika Golf

Individuelle Golfreisen nach Südafrika

Südafrika Honeymoon

Romantische Flitterwochen in Südafrika verbringen

Südafrika Safaris

Auf Tuchfühlung mit der Tierwelt Südafrikas bei einer Safari

Südafrika Weinreisen

Südafrika ist das Land der Weine, überzeugen Sie sich selbst

Reiseinformationen

Alles über Land und Leute für die perfekte Reisevorbereitung

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