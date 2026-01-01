Südafrika-Zugreisen vom Spezialisten
In Südafrika Zug zu fahren ist ein Vergnügen
African Explorer «Juwel der Wüste»
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Eindrucksvolle Stadtrundfahrt Kapstadt, Abwechslungsreichen Landschaften erleben, Entdecken Sie den 2....
16 Tage / 15 Nächte
Ferien in Südafrika
Abwechslungsreich und spannend
Um die Vielfalt Südafrikas bestaunen zu können, sind Rundreisen ideal. Neben Mietwagenrundreisen sind vor allem Südafrika Reisen mit dem Zug sehr beliebt, da Sie sich bei dieser Art der Erkundung von Südafrika zurücklehnen können und alles andere für Sie organisiert wird. Falls Erholung und Entspannung im Mittelpunkt Ihres Südafrika-Aufenthaltes stehen, sind Sie in einem der vielen Eisenbahnen, die das Land durchqueren, perfekt aufgehoben. Aussichten mit viel Charme erwarten Sie, wenn eine Zugreise durch Südafrika ansteht.
Lassen Sie sich von diesem paradiesischen Land mit seiner unvergleichlichen Flora und Fauna in den Bann ziehen und verleben Sie in Südafrika ein paar schöne Tage.
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