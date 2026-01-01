Familienferien in Kenia sind sehr vielseitig. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Nähe der Hauptstadt Nairobi, in einem Waisenhaus für Elefanten. Der David Sheldrick Wildlife Trust hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, kleine Elefanten, die nicht mehr bei ihren Müttern bleiben konnten, aufzuziehen und später wieder in die Wildnis zu entlassen. Diese einmalige Gelegenheit, charmante Dickhäuter aus der Nähe zu betrachten, ist nur eines von vielen Highlights, die dafür sorgen, dass Kenia Familienreisen ein einmaliges Erlebnis sind.

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