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Safari, Kenia

Kenia-Familienferien vom Spezialisten

Faszinierende Afrika Reise für die ganze Familie

Familienferien in Kenia sind sehr vielseitig. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Nähe der Hauptstadt Nairobi, in einem Waisenhaus für Elefanten. Der David Sheldrick Wildlife Trust hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, kleine Elefanten, die nicht mehr bei ihren Müttern bleiben konnten, aufzuziehen und später wieder in die Wildnis zu entlassen. Diese einmalige Gelegenheit, charmante Dickhäuter aus der Nähe zu betrachten, ist nur eines von vielen Highlights, die dafür sorgen, dass Kenia Familienreisen ein einmaliges Erlebnis sind.

Wenn Sie gemeinsam mit Ihrer Familie unvergessliche Ferien in einem der schönsten Länder Afrikas verbringen möchten, ist es eine gute Idee, noch heute unsere Spezialisten für diese Region zu kontaktieren.

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Safari und Badespass

Kenia – Land der Tierbeobachtungen

Aber nicht nur bei Nairobi, der Hauptstadt Kenias, können Sie Elefanten ganz nahe kommen, auch im landschaftlich wunderschönen Tsavo-Ost-Nationalpark haben Sie während einer Kenia Safari die Möglichkeit, Elefanten und andere Tiere in freier Wildbahn anzuschauen. Besonders frech sind zum Beispiel die Giraffen der Region, die schon mal ihren langen Hals verrenken, um an unmöglichen Orten nach Futter zu suchen. Neben den vielen Tieren Kenias beeindruckt aber auch die sehr abwechslungsreiche Natur des Landes, in der Sie und Ihre Familie viele herrliche Stunden verbringen können.

Reisen mit Kindern – Kenia heisst Sie herzlich willkommen

Wenn Sie in Kenia Ihre Familienferien verbringen, haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, exotische Tiere zu treffen. Egal, ob Sie mit erfahrenen Wildhütern und komfortablen Geländewagen die Savanne erkunden oder sich lieber von den Massai ihre Heimat zeigen lassen, Ausflüge in Kenia sind immer eine aufregende Angelegenheit. Trotz der vielen wilden Tiere in Kenia bietet das Land auch Gegenden, in denen Sie auf eigene Faust unterwegs sein können.

Sehr empfehlenswert für aussergewöhnliche Erlebnisse ist zum Beispiel der See Lake Naivasha, welcher im Rahmen von Familienferien in Kenia unbedingt angesteuert werden sollte, da Sie dort aufgrund der Abwesenheit von gefährlichen Tieren unvergessliche Fahrradtouren unternehmen können.

Kenia Badeferien – ein Vergnügen für die ganze Familie

Die traumhaften Strände Kenias machen es möglich, in diesem Land Familienferien der Extraklasse zu verbringen. Strandferien an der Küste von Kenia sind nicht nur entspannend und erholsam, sondern auch sehr abwechslungsreich. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass Sie an den Stränden Kenias nicht nur vielen Wassersportarten wie Schnorcheln nachgehen können, sondern auch Naturbeobachtungen selbstverständlich sind. In diesem Zusammenhang sind vor allem die an den Küsten Kenias lebenden Schildkröten erwähnenswert, denn diese wunderschönen Tiere sind bekannt dafür, an den Stränden Kenias ihre Eier abzulegen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer exotischen Feriendestination mit Charme für die ganze Familie sind, ist Kenia eine sehr gute Wahl.

Weitere familienfreundliche Reiseziele

Eine Safari in Kenia ist nur eine von vielen Möglichkeiten für unvergessliche Ferien mit Kindern. Auf unserer Übersichtsseite Familienferien finden Sie weitere Destinationen in Afrika, Asien und Übersee, die sich für Familien eignen. Für die Erholung am Meer empfehlen wir einen Blick auf unsere Badeferien für Familien. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne dazu, welches Ziel zur gewünschten Reisezeit und zum Alter Ihrer Kinder passt.

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Reiseinformationen

Hilfreiche Tipps und Tricks für Ihre Kenia Reise

Kenia eignet sich grundsätzlich für Familien mit Kindern jeden Alters, besonders gut jedoch ab etwa sechs Jahren, wenn Kinder Tierbeobachtungen bewusst erleben und Safarifahrten gut mitmachen. Ausflüge wie der Besuch des Elefantenwaisenhauses bei Nairobi oder eine Velotour am Lake Naivasha begeistern schon jüngere Kinder. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne ein altersgerechtes Programm zusammen.

Die Flugzeit von der Schweiz nach Kenia beträgt rund 8 Stunden. Das ist für eine Fernreise angenehm kurz und auch für Kinder gut zu bewältigen, zumal keine grosse Zeitverschiebung hinzukommt.

Die Zeitverschiebung beträgt je nach Jahreszeit nur ein bis zwei Stunden: Während der europäischen Sommerzeit ist Kenia der Schweiz eine Stunde voraus, im Winter zwei Stunden. Ein Jetlag entfällt damit praktisch, was gerade bei Reisen mit Kindern ein grosser Vorteil ist.

Für Familien bieten sich vor allem die Trockenzeiten an, die gut mit den Schweizer Schulferien zusammenfallen: Die Sommerferien im Juli und August gelten als ideale Safarizeit, und auch die Herbstferien liegen meist noch in einer trockenen Periode. Ebenfalls gut geeignet sind die Sportferien im Februar, wenn warmes und überwiegend trockenes Wetter herrscht – perfekt für Safari und Badeferien am Strand.

Kenia gilt in weiten Teilen, insbesondere an der Küste, als Malariagebiet. Guter Mückenschutz mit langer Kleidung und Moskitonetzen ist deshalb für die ganze Familie wichtig. Lassen Sie sich vor der Reise frühzeitig von einer Fachperson für Reisemedizin zu Impfungen und Malariaprophylaxe für Ihre Kinder beraten.

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