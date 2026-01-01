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Sunset, Tansania/Sansibar

Tansania & Sansibar-Hochzeitsreisen vom Spezialisten

Die ideale Kombination für Ihren Honeymoon

Wünschen Sie sich eine traumhafte Atmosphäre auf Ihrer Hochzeitsreise? Wollen Sie Wildnis mit Strand kombinieren, um gemeinsam in Ihr neues Leben zu starten? Dann verbinden Sie die Weiten der Savanne mit einem traumhaften Strand am Indischen Ozean und buchen Sie eine kombinierte Hochzeitsreise Tansania und Sansibar mit Badeferien in Sansibar. Erleben Sie einen Sonnenuntergang, der die Landschaft mit seinem Licht verzaubert. Beobachten Sie, wie der Himmel nur kurz die Schleusen öffnet und wärmende Sonnenstrahlen die Regentropfen verdunsten lassen.

Geniessen Sie Honeymoon in Tansania verbunden mit Honeymoon in Sansibar und geniessen Sie, wie vor Ihrer luxuriösen Lodge rechtzeitig zum Dinner mit Kerzenschein das Kreuz des Südens erscheint. Lassen Sie sich von Ihrem Spezialisten Ihre Romantik Reise zusammenstellen.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Safari Abenteuer und Strandurlaub

Exotische Ziele für Ihre Flitterwochen

Hochzeitsvorbereitungen sind oft mit Stress verbunden, weshalb Sie in Ihren Flitterwochen in traumhafter, luxuriöser Umgebung alles hinter sich lassen können. Flitterwochen in Tansania und Sansibar sind aussergewöhnlich und führen Sie an ein exotisches Ziel. Exklusive Camps und Lodges bieten Gästen traditionell viel Privatsphäre. Ebenso dürfen Sie sich durch die Gastfreundschaft der vielen Menschen verwöhnen lassen, denen das Wohl der Gäste besonders am Herzen liegt.

Honeymoon in Tansania mit Busch-Romantik

Geniessen Sie tagsüber eine Safari durch Tansania auf den Spuren der Big Five, also Löwen, Elefanten, Nashörnern, Büffeln und Leoparden. Sie werden von erfahrenen Rangern begleitet, die Ihnen die schönsten und gleichzeitig aufregendsten Orte des Landes zeigen. Erleben Sie bei einer Rundreise die Schönheit der Serengeti, den Ruaha Nationalpark und den Selous Nationalpark. Erleben Sie die Tierherden im Ngorongoro Krater oder fahren Sie zum Lake Victoria, dem grössten See Afrikas.

Suchen Sie dann noch etwas ganz Besonderes, können Sie sich die Welt der Tiere bei Flugsafaris mit Ballonfahrt aus der Luft anschauen. Romantik, aber auch Nervenkitzel sind vor allem dann garantiert, wenn Sie nachts unweit Ihrer Lodge einen Löwen brüllen hören.

Einfach abschalten

Wollen Sie bei Ihren Flitterwochen in Sansibar und Tansania einfach vom Alltagsstress abschalten, dann entspannen Sie sich zunächst bei einem Badeurlaub an den traumhaften Küstenstreifen bei Darr es Salaam. Geniessen Sie Ihre Hängematte zwischen zwei Palmen, erleben Sie ein Sektfrühstück am Strand oder unternehmen Sie eine Segeltour bei Mondschein mit einem alten Dhau. Sie können auch mit Delfinen schwimmen oder Ihren Honeymoon mit Tauchferien auf Sansibar verbinden. Sansibar und die beiden Inseln Pemba und Mafia Island bieten Ihnen hierfür erstklassige Hotels und Resorts.

Traumhafte Unterwasserwelt

Von Sansibar wird gesagt, es berühre alle Sinne. Deshalb werden Sie sich als Paar auf Ihrer Hochzeitsreise besonders wohl fühlen. Verschwiegene kleine Buchten und eine traumhafte Unterwasserwelt mit grossen und kleinen Fischen werden Sie verzaubern und der Geruch von Nelken und Zimt auf den Märkten wird Sie inspirieren. Einige Resorts sind sogar in Parks mit Wasserfällen integriert. Vielleicht kommen Sie sogar wieder! Ihre Spezialisten helfen Ihnen bei Ihren Flitterwochen und... später vielleicht bei Ihrer Familienreise weiter.

Badeferien

Hier finden Sie alle Infos zu den schönsten Stränden und Hotels in Sansibar und Tansania

Ferien mit Kindern

Alle Angebote für Familienreisen nach Tansania und Sansibar

Honeymoon

Hier erhalten Sie alle Informationen zu Flitterwochen in Tansania und Sansibar

Safaris

Eine artenreiche Tierwelt auf einer exklusiven Safari

Tauchen

Die atemberaubende Unterwasserwelt von Sansibar erleben

Reiseinformationen

Alle wichtigen Länderinformationen für gelungene Ferien

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