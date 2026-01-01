Madagaskar Reisen vom Spezialisten
Madagaskar Ferien im Naturparadies
Regionen und Orte im Überblick
Madagaskar ist riesig – umso wichtiger ist es, die Reiseroute auf wenige Regionen zu konzentrieren. Der Norden ist die klassische Wahl für Strand und Meer: Rund um die Ferieninsel Nosy Be erwarten Sie feinsandige Strände und vorgelagerte Inselgruppen wie das Mitsio-Archipel, das sich ideal für Ausflüge per Boot eignet. Naturliebhaber ergänzen den Aufenthalt mit einem Abstecher in den Ankarana-Nationalpark.
An der immergrünen Ostküste beobachten Sie im Andasibe-Mantadia-Nationalpark Lemuren und Chamäleons aus nächster Nähe, während die abgelegene Halbinsel Masoala zu den ursprünglichsten Regenwaldgebieten der Insel zählt. Vorgelagert liegt die Insel Sainte Marie, die tropisches Inselflair mit ruhigen Buchten verbindet.
Die beliebteste Rundreiseroute führt von Antananarivo durch das Hochland mit seinen Reisterrassen in den Süden, wo die Sandsteinschluchten des Isalo-Nationalparks zu Wanderungen einladen. Anschliessend erreichen Sie die Küste des trockenen Südwestens mit Badeorten wie Ifaty und Anakao, die sich dank des trockenen Klimas beinahe ganzjährig für entspannte Strandtage eignen.
So planen Sie Ihre Madagaskar Reise
Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von April bis Oktober: Die Tage sind mehrheitlich sonnig, die Pisten gut passierbar und die Tierbeobachtung ist besonders ergiebig. Da Madagaskar die viertgrösste Insel der Welt ist, sind die Distanzen beträchtlich – konzentrieren Sie sich pro Reise auf eine oder zwei Regionen, statt die ganze Insel abdecken zu wollen. Für eine Rundreise mit anschliessender Stranderholung empfehlen wir mindestens zwei Wochen; wer mehrere Landesteile verbinden möchte, plant besser drei Wochen ein.
Denken Sie zudem an die Höhenlage des zentralen Hochlands: In Antananarivo und Umgebung sind die Nächte auch in der Trockenzeit kühl, während an den Küsten ganzjährig warmes Klima herrscht.
Rundreise und Badeferien kombinieren
Die bewährteste Reiseform ist die Kombination aus Naturerlebnis und Strand: Zuerst entdecken Sie auf einer Rundreise Nationalparks, Hochland und Baobab-Landschaften, danach lassen Sie die Eindrücke bei Badeferien auf Madagaskar ausklingen – etwa auf Nosy Be im Norden oder an den Stränden des Südwestens. Unser Spezialistenteam stellt Ihnen Route, Unterkünfte und Badeverlängerung individuell nach Ihren Wünschen zusammen.
Beste Reisezeit für Madagaskar Reisen
Da Madagaskar auf der Südhalbkugel liegt, verlaufen die Jahreszeiten umgekehrt zu Europa. Als beste Reisezeit für Madagaskar Reisen gilt die Trockenzeit von etwa April bis November: Die Tage sind mehrheitlich sonnig, die Pisten gut passierbar und die Tierbeobachtung ist besonders ergiebig. In der Regenzeit von Dezember bis März fällt vor allem an der Ostküste viel Niederschlag, zudem können in dieser Periode Wirbelstürme auftreten.
Beachten Sie die Höhenlage des zentralen Hochlands: In Antananarivo und Umgebung sind die Nächte auch in der Trockenzeit kühl, während an den Küsten ganzjährig warmes Klima herrscht. Der trockene Südwesten lässt sich beinahe das ganze Jahr über bereisen.
Vier Landschaften auf einer Insel
Kaum ein anderes Reiseziel vereint auf einer Insel derart unterschiedliche Landschaftsräume. Entlang der Ostküste erstrecken sich immergrüne Regenwälder, in denen Sie in Nationalparks wie Andasibe oder Ranomafana Lemuren, Chamäleons und unzählige Orchideenarten entdecken. Das zentrale Hochland prägen Reisterrassen und rotbraune Lateritböden, denen Madagaskar den Beinamen «Rote Insel» verdankt. Im trockenen Westen ragen mächtige Baobabs in den Himmel, während der Süden mit bizarren Dornwäldern und den Sandsteinschluchten des Isalo-Nationalparks überrascht. Wer nach der Rundreise Erholung sucht, findet an den Küsten und auf vorgelagerten Inseln wie Nosy Be feinsandige Strände für entspannte Badeferien.
Praktische Hinweise für Ihre Reiseplanung
Die Distanzen auf der Insel sind gross und viele Strassen nur langsam befahrbar. Planen Sie für eine Rundreise durch mehrere Regionen deshalb idealerweise zwei bis drei Wochen ein; Inlandflüge verkürzen lange Etappen, etwa zwischen der Hauptstadt und den Badedestinationen im Norden. Unterwegs sind Geduld und Flexibilität gefragt – dafür werden Sie mit authentischen Begegnungen belohnt: Amtssprachen sind Malagasy und Französisch, und die madagassische Kultur verbindet afrikanische, asiatische und arabische Einflüsse. Da die touristische Infrastruktur ausserhalb der bekannten Routen einfach ist, empfiehlt sich eine sorgfältig geplante Privat- oder Gruppenreise mit erfahrener Reiseleitung.
Für wen sich Madagaskar Reisen eignen
Madagaskar Reisen passen zu Naturliebhabern, Fotografen und aktiven Reisenden, die Tierbeobachtungen, Wanderungen und kulturelle Erlebnisse schätzen und diese gerne mit einigen Tagen am Strand kombinieren. Auch für Paare auf Hochzeitsreise ist die Insel dank ruhiger Strandresorts und abgelegener kleiner Inseln attraktiv. Wer hingegen lückenlosen Komfort und kurze Transferzeiten erwartet, ist auf klassischen Badedestinationen im Indischen Ozean besser aufgehoben. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen die Insel aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne eine Madagaskar Reise zusammen, die zu Ihren Vorstellungen passt.
Die besten Tipps für Ihren Madagaskar Urlaub
Quirlige Märkte und noch mehr
Viele Madagaskar Rundreisen beginnen oder enden in Antananarivo, der im zentralen Hochland gelegenen quirligen Hauptstadt des Landes. Im Umland gab es zahlreiche wichtige Königsstädte, von denen aber fast keine Überreste mehr vorhanden sind. Umso interessanter ist ein Besuch der Hauptstadt mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Besonders eindrucksvoll ist der Freitagsmarkt. Hier können Sie Gewürze, Heilkräuter, Edelsteine oder lokales Kunsthandwerk bestaunen. Der Besuch des prachtvollen, hoch über der Stadt thronenden alten Königspalasts vermittelt einen guten Eindruck von der einstigen Bedeutung Madagaskars und seiner Herrscher.
Das Piratenmuseum erzählt die aufregende Geschichte der Seeräuber, die einst vor Madagaskar eine eigene Republik namens Libertalia errichtet haben sollen.
Komfortabel mit der Bahn reisen
Eine entspannte Zugfahrt durch Madagaskar ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis während Ihren Madagaskar Ferien. Die Strecke zwischen Fianarantsoa und Manakara führt vorbei an verschiedenen Landschaftsformationen und Vegetationsstufen. Da auch die Einheimischen diese Zugverbindung gern nutzen, kommen Sie bei Ihrer Fahrt hautnah in Kontakt mit den Menschen und gewinnen einen guten Einblick in die lokale Kultur.
Geduld ist ganz sicher ein wichtiger Bestandteil dieser Kultur, denn es kann schon mal vorkommen, dass aus der eigentlich 12-stündigen Zugfahrt 16 Stunden oder mehr werden. Darüber regt sich niemand auf, was auch für Sie entscheidend zu einem besonders relaxten und entschleunigten Urlaubserlebnis beiträgt.
Geführte Rundreisen
Der öffentliche Nahverkehr ist auf Madagaskar nicht besonders gut entwickelt. Am besten erkunden Sie die Insel deshalb im Rahmen einer geführten Gruppenreise. Wenn Sie lieber allein und in Ihrem eigenen Tempo unterwegs sind, empfiehlt sich eine Privatreise mit eigenem Chauffeur und kundigem Reiseleiter. Von ihm erfahren Sie viel Wissenswertes und wichtige Hintergrundinfos über Land und Leute. Er übernimmt gern die lästige und zeitaufwändige Planung für Sie, sodass Sie sich auf das Wichtigste konzentrieren können: den Genuss Ihrer entspannten und erlebnisreichen Madagaskar Ferien.
Kilometerlange Traumstrände
Wenn für Sie ein relaxter Badeurlaub das höchste der Gefühle ist, kommen Sie bei Madagaskar Badeferien voll und ganz auf Ihre Kosten. Die palmenbestandenen, weissen Puderzuckerstrände garantieren Erholung erster Klasse. Wenn Sie auf Madagaskar tauchen möchten, finden Sie auf den idyllischen Inseln Nosy Be und Nosy Mitsio optimale Bedingungen vor. Die bunte Unterwasserwelt vor Madagaskar steckt voller Überraschungen und neben behäbigen Riesenschildkröten und bizarren Kofferfischen sichten Sie hier mit etwas Glück Wale und Delfine. Erfahrene Tauchlehrer wissen genau, wo sich die Fische aufhalten und zeigen Ihnen gern die Highlights der Unterwasserwelt.
Madagaskars Regionen im Überblick
Madagaskar (Madagascar) erstreckt sich über gut 1500 Kilometer von Norden nach Süden – entsprechend unterschiedlich präsentieren sich die einzelnen Regionen der Insel. Der Norden rund um Nosy Be ist die klassische Baderegion Madagaskars: geschützte Buchten, vorgelagerte Inselchen und eine entspannte Atmosphäre machen ihn zum idealen Ort für den Ferienausklang. Der Osten zeigt das grüne Gesicht der Insel. Auf der Masoala-Halbinsel reicht der Regenwald bis ans Meer, im Nationalpark Andasibe-Mantadia begegnen Sie dem Indri, dem grössten Lemuren der Insel, dessen Rufe weit durch den Wald hallen.
Und vor der Insel Sainte Marie ziehen zwischen Juli und September Buckelwale vorbei – ein Naturschauspiel, das Sie vom Boot aus beobachten können.
Das zentrale Hochland mit seinen Reisterrassen und Handwerksstädten bildet den Auftakt vieler Touren Richtung Süden: Entlang der berühmten Route Nationale 7 erreichen Sie unter anderem das Bergmassiv des Isalo Nationalparks mit seinen von Wind und Wasser geformten Sandsteinlandschaften, bevor bei Ifaty an der Südwestküste der Indische Ozean wartet. Der Westen schliesslich steht für Baobabs, weite Savannenlandschaften und abgeschiedene Küstenabschnitte wie die Halbinsel von Anjajavy.
Weil die Distanzen gross und die Strassen oft langsam sind, lohnt es sich, nicht zu viele Regionen in eine einzige Reise zu packen. Unsere Spezialisten helfen Ihnen, die Route zu finden, die zu Ihren Interessen und Ihrer verfügbaren Zeit passt.
Beste Reisezeit für Madagaskar
Die Trockenzeit von April bis Oktober gilt als beste Reisezeit für Madagaskar: Die Pisten sind gut befahrbar, die Temperaturen angenehm und die Tierbeobachtung in den Nationalparks ist besonders ergiebig. Beachten Sie, dass die Nächte im zentralen Hochland in diesen Monaten empfindlich kühl werden können – Antananarivo liegt auf über 1200 Metern über Meer, ein warmer Pullover gehört deshalb ins Gepäck. Von November bis März bringt die Regenzeit vor allem an der Ostküste ergiebige Niederschläge, zwischen Januar und März können zudem tropische Wirbelstürme auftreten. Für Rundreisen eignen sich diese Monate deshalb weniger.
Wie so oft lohnt sich der Blick auf die einzelnen Regionen: Der Süden und Südwesten gehören zu den trockensten Gebieten Madagaskars und lassen sich fast ganzjährig bereisen, während an der Ostküste auch ausserhalb der Regenzeit immer wieder Schauer niedergehen. Für Badeferien auf Nosy Be bieten die Monate der Trockenzeit die zuverlässigsten Bedingungen. Wer die Buckelwale vor Sainte Marie erleben möchte, plant seine Reise am besten zwischen Juli und September, und wer Wanderungen im Isalo-Massiv oder im Regenwald unternehmen will, profitiert von den trockenen, klaren Tagen zwischen Mai und Oktober.
Auch die Nebensaison hat ihren Reiz: In den Übergangsmonaten sind deutlich weniger Gäste unterwegs, und die Landschaft zeigt sich nach den ersten Regenfällen besonders üppig und grün. Gerne sagen Ihnen unsere Spezialisten, welche Reisezeit zu Ihren Plänen passt – ob Tierbeobachtung, Wandern oder Strand.
Rundreise, Badeferien oder beides kombinieren?
Madagaskar erkunden Sie am besten auf einer geführten Reise: Auf unseren Madagaskar Rundreisen sind Sie in kleiner Gruppe oder privat mit Chauffeur und lokaler Reiseleitung unterwegs. Auf einer Insel mit langen Fahrdistanzen und einfacher Infrastruktur ist das die komfortabelste Art zu reisen – und Sie profitieren unterwegs vom Wissen Ihrer Reiseleitung über Land und Leute. Besonders bewährt hat sich die Kombination aus Erlebnis und Erholung: zuerst die Nationalparks und das Hochland entdecken, danach an einem der Traumstrände ausspannen. Passende Madagaskar Badeferien lassen sich nahtlos an jede Rundreise anschliessen.
Taucherinnen und Taucher finden rund um die vorgelagerten Inseln farbenprächtige Riffe und eine erstaunlich vielfältige Unterwasserwelt – mehr dazu erfahren Sie auf unserer Seite zum Thema Tauchen in Madagaskar. Wer den Start ins gemeinsame Leben an einem aussergewöhnlichen Ort feiern möchte, verbindet auf einer Madagaskar Hochzeitsreise Abgeschiedenheit, Natur und Strand. Die Auswahl an Unterkünften reicht von charmanten Lodges am Rand der Nationalparks bis zu komfortablen Strandresorts – eine Übersicht finden Sie unter Madagaskar Hotels und Resorts.
Für eine erste Madagaskar Reise, die Nationalparks, Hochland und Strand verbindet, empfehlen wir mindestens zwei bis drei Wochen Zeit einzuplanen. Sämtliche Reisen stellen wir nach dem Baustein-Prinzip individuell für Sie zusammen – vom ersten Routenvorschlag bis zur fertigen Reise.
Anreise ab der Schweiz und praktische Hinweise
Direktflüge von der Schweiz nach Madagaskar gibt es nicht: Sie erreichen die Insel mit einmaligem Umsteigen über ein Drehkreuz in Europa, Afrika oder im Indischen Ozean. Die internationalen Flüge landen in der Regel in der Hauptstadt Antananarivo, von wo aus Inlandflüge die wichtigsten Regionen verbinden und lange Überlandetappen verkürzen. Angenehm für die Ferienplanung: Die Zeitverschiebung beträgt lediglich zwei Stunden im Schweizer Winter beziehungsweise eine Stunde während der Sommerzeit – Jetlag ist auf einer Madagaskar Reise deshalb kaum ein Thema.
Amtssprachen sind Malagasy und Französisch; mit Französisch kommen Sie im ganzen Land gut zurecht, in Hotels und Lodges wird häufig auch Englisch gesprochen. Bezahlt wird mit dem Madagaskar-Ariary. Ausserhalb der grösseren Hotels und Städte ist Bargeld das übliche Zahlungsmittel – planen Sie den Geldwechsel deshalb frühzeitig ein. Für die Einreise benötigen Schweizer Staatsangehörige ein Visum; die aktuellen Einreise- und Gesundheitsbestimmungen sowie weitere Hinweise zur Vorbereitung finden Sie kompakt zusammengefasst auf unserer Seite mit den Madagaskar Reiseinformationen.
Klären Sie zudem frühzeitig mit Ihrem Arzt oder einem reisemedizinischen Zentrum ab, welche Impfungen und Vorsichtsmassnahmen für Ihre Route empfohlen werden. Haben Sie Fragen zur Planung Ihrer Reise? Unser Spezialisten-Team kennt Madagaskar aus eigener Erfahrung und berät Sie gerne persönlich.
Klimatabelle Madagaskar
Die Werte beziehen sich auf die Küstenregion im Nordwesten Madagaskars rund um Nosy Be. Im zentralen Hochland – etwa in Antananarivo – liegen die Temperaturen deutlich tiefer, und die Nächte können in der Trockenzeit empfindlich kühl werden.
|Monat
|Tagestemperatur (°C)
|Nachttemperatur (°C)
|Wassertemperatur (°C)
|Regentage
|Januar
|31
|23
|29
|17
|Februar
|31
|23
|29
|15
|März
|31
|23
|29
|13
|April
|31
|22
|29
|6
|Mai
|30
|20
|28
|3
|Juni
|29
|19
|27
|2
|Juli
|28
|18
|26
|2
|August
|28
|18
|26
|2
|September
|29
|19
|26
|2
|Oktober
|30
|20
|27
|4
|November
|31
|22
|28
|8
|Dezember
|31
|23
|28
|14
An der Küste bleibt es das ganze Jahr über warm – entscheidend für die Reiseplanung sind die Niederschläge: Die Regenzeit dauert von etwa November bis März, zwischen Januar und März können zudem tropische Wirbelstürme auftreten. Die trockenen Monate von April bis Oktober gelten als beste Reisezeit für Rundreisen und Badeferien.
Lemuren, Baobabs und Chamäleons: Madagaskars einzigartige Natur
Kaum ein Reiseziel bietet so viel Einzigartiges wie Madagaskar: Weil sich die Insel schon vor Jahrmillionen vom Festland löste, kommt ein Grossteil ihrer Tier- und Pflanzenarten nirgendwo sonst auf der Welt vor. Berühmteste Botschafter dieser Vielfalt sind die Lemuren – vom winzigen Mausmaki bis zum Indri, dessen Rufe morgens durch die Regenwälder von Andasibe-Mantadia hallen. Auch die «tanzenden» Sifakas und die geselligen Kattas mit ihren geringelten Schwänzen gehören zu den Begegnungen, die niemand vergisst.
Dazu kommen Chamäleons in allen Grössen und Farben – ein beachtlicher Teil aller Chamäleonarten weltweit lebt ausschliesslich auf Madagaskar – sowie unzählige Frosch-, Vogel- und Orchideenarten. Mit etwas Glück zeigt sich sogar die scheue Fossa, das grösste Raubtier der Insel.
Wahrzeichen Madagaskars sind die Baobabs: Die mächtigen Affenbrotbäume prägen den Westen und Süden der Insel, am eindrücklichsten in der berühmten Baobab-Allee bei Morondava, die sich bei Sonnenuntergang in eine der meistfotografierten Kulissen Afrikas verwandelt. Wer den Regenwald in seiner ursprünglichsten Form erleben möchte, reist auf die abgeschiedene Masoala-Halbinsel, wo der Urwald direkt ans Meer grenzt. Auf einer Madagaskar Rundreise mit kundiger lokaler Reiseleitung entdecken Sie diese Naturwunder Schritt für Schritt.
Die RN7: Madagaskars legendäre Route in den Süden
Kein anderer Strassenzug steht so für Madagaskar Reisen (international Madagascar) wie die Route Nationale 7. Auf rund 900 Kilometern führt die RN7 von der Hauptstadt Antananarivo durch das Hochland bis an die Küste des Südwestens – und reiht dabei viele Höhepunkte der Insel wie an einer Perlenkette auf: die Reisterrassen und Handwerksstädte des Hochlands, die Thermalstadt Antsirabe, den Regenwald des Ranomafana-Nationalparks mit seinen Lemuren und schliesslich das mächtige Sandsteinmassiv des Isalo Nationalparks, dessen Schluchten und natürliche Pools zu Wanderungen einladen. Den Abschluss bildet der Indische Ozean: In Ifaty oder im ruhigen Anakao lassen Sie die Eindrücke bei Badeferien ausklingen.
Für die RN7 empfehlen wir mindestens zehn Tage; wer die Nationalparks in Ruhe erkunden und Zwischenstopps einlegen möchte, plant besser zwei Wochen ein. Die Route lässt sich als Privatreise mit Chauffeur und Reiseleitung oder in kleiner Gruppe bereisen – die passenden Varianten finden Sie unter Madagaskar Rundreisen.
Warum Madagaskar mit dem Spezialisten planen?
Madagaskar ist ein Ziel für Entdeckerinnen und Entdecker – und eines, bei dem sorgfältige Planung den Unterschied macht: Die Distanzen sind gross, die Strassen langsam, gute Unterkünfte in den Nationalparks sind rar, und die Qualität der lokalen Partner entscheidet massgeblich über das Reiseerlebnis. Unsere Spezialisten stimmen Route, Reisezeit und Etappen sorgfältig aufeinander ab, reservieren die passenden Lodges frühzeitig und planen genügend Puffer ein, damit Ihre Reise entspannt bleibt. So entsteht eine massgeschneiderte Madagaskar Reise nach Ihren Interessen – ob Tierbeobachtung, Wandern, Strand oder alles zusammen.
Ein Tipp: Zwischen Juli und September lassen sich Nationalparks, Buckelwale vor Sainte Marie und Badeferien besonders gut verbinden – Madagaskar gehört damit zu den lohnendsten Reisezielen im September.
Auch über die Insel hinaus lohnt sich der Blick: Madagaskar lässt sich gut mit den Nachbarn im Indischen Ozean kombinieren – etwa mit Badeferien auf Mauritius oder einer Entdeckungsreise auf La Réunion –, und auch die Verbindung mit Südafrika ist beliebt. Was für Ihre Wünsche die beste Lösung ist, klären Sie am einfachsten im persönlichen Gespräch: Unser Spezialisten-Team kennt Madagaskar aus eigener Erfahrung und begleitet Sie von der ersten Idee bis zur fertigen Reise.
Häufige Fragen zu Madagaskar Reisen
Für eine Rundreise mit anschliessenden Badeferien empfehlen wir zwei bis drei Wochen. Die klassische RN7-Route allein lässt sich in rund zehn Tagen bereisen, und für reine Badeferien auf Nosy Be genügt bereits etwa eine Woche. Da die Distanzen gross sind, lohnt es sich, lieber weniger Regionen mit mehr Musse zu bereisen – unsere Madagaskar Rundreisen geben einen Überblick über bewährte Routen.
Sehr gute Chancen bieten die Nationalparks im Osten: In Andasibe-Mantadia leben die Indris, die grössten Lemuren der Insel, und auf der Masoala-Halbinsel führen kundige Guides durch den Regenwald. Auch entlang der RN7, etwa im Ranomafana-Nationalpark, sind zahlreiche Arten heimisch. Lokale Guides kennen die Reviere und erhöhen die Chancen auf Sichtungen deutlich.
Ja – am bekanntesten ist die Inselwelt um Nosy Be im Norden mit geschützten Buchten und komfortablen Resorts. Dazu kommen Sainte Marie im Osten, wo zwischen Juli und September Buckelwale vorbeiziehen, sowie die Strände des Südwestens um Ifaty und Anakao. Ideal sind Madagaskar Badeferien als Abschluss einer Rundreise.
Sehnen Sie sich nach etwas Action?
Abenteuer auf dem Wasser
Etwas weniger entschleunigt, dafür aber ziemlich abenteuerlich geht es bei Reisen mit dem Motorboot auf dem Tsiribihina Fluss zu. Die Fahrt geht von Miandrivazo nach Belo-Tsiribihina, mit zu dem naturnahen Abenteuer gehören Übernachtungen im Zelt auf den Sandbänken des Flusses. Ein Highlight dieser Tour ist ganz sicher die spektakuläre Piste zu dem Nationalpark Tstingy de Bemaraha. Seit 1990 gehört dieser zusammen mit dem strengen Naturreservat Tsingy de Bemaraha zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die spektakuläre Karstlandschaft mit den imposanten Kalksteinformationen wirkt fast wie nicht von dieser Welt und ist ein sensationelles Fotomotiv, ebenso wie die berühmte Baobab-Allee.
Bei einem Besuch der Masoala Halbinsel fühlen Sie sich vielleicht an Ihre Heimat erinnert, denn Masoala Kely ist der Name der Regenwald-Halle des Zürcher Zoos. Ist es nicht ein tolles Gefühl, die originale Location in ihrer ganzen Grösse und ursprünglichen Schönheit zu besuchen?
Beste Reisezeit Madagaskar
Als beste Reisezeit für eine Madagaskar Reise gelten die Monate April bis Oktober. Die Temperaturen bewegen sich zwischen angenehmen 20 und 30 °C und es ist kaum mit Regenfällen zu rechnen. So können Sie auch problemlos Überlandfahrten unternehmen. Die Route National Nr. 7, die auf einer Privat- oder Gruppenreise Madagaskar befahren wird, führt vorbei an landschaftlichen Highlights und hübschen Städtchen. Besondere Aufmerksamkeit verdient das reizende Antsirabe, das wegen seiner Thermalquellen auch das „Vichy Madagaskars“ genannt wird. Naturliebhaber finden im Tafelgebirge Isalo und dem Ranomafana Urwald ideale Bedingungen für erlebnisreiche Wanderungen und Trekkingtouren vor.
Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von April bis Oktober: Die Tage sind mehrheitlich sonnig, die Pisten gut passierbar und die Tierbeobachtung ist besonders ergiebig. In der Regenzeit von Dezember bis März fällt vor allem an der Ostküste viel Niederschlag, zudem können Wirbelstürme auftreten. Der trockene Südwesten lässt sich beinahe das ganze Jahr über bereisen.
Für eine Rundreise mit anschliessenden Badeferien empfehlen wir mindestens zwei Wochen, denn auf der viertgrössten Insel der Welt sind die Distanzen beträchtlich. Wer mehrere Landesteile wie den Süden und den Norden verbinden möchte, plant idealerweise drei Wochen ein. Für reine Badeferien, etwa auf Nosy Be, genügen auch rund zehn Tage.
Madagaskar Ferien richten sich an Naturliebhaber und Individualreisende, die Ferien abseits des Massentourismus suchen: Lemuren, Chamäleons und eine einzigartige Flora gibt es in dieser Form nur hier. Dank luxuriöser und romantischer Hotels und Resorts ist die Insel auch für Hochzeitsreisen und Geniesser eine ausgezeichnete Wahl. Etwas Flexibilität ist von Vorteil, denn die Infrastruktur ist einfacher als in klassischen Feriendestinationen.
Die klassische Kombination führt zuerst auf einer Rundreise zu Nationalparks, Hochland und Baobabs und anschliessend an den Strand – etwa nach Nosy Be im Norden, auf die Insel Sainte Marie im Osten oder in die Badeorte des trockenen Südwestens. Auch reine Inselkombinationen, beispielsweise Nosy Be mit dem Mitsio-Archipel, sind möglich. Unser Spezialistenteam stimmt Route und Badeverlängerung individuell auf Ihre Wünsche ab.
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