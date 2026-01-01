Wo die Masai Mara liegt und wie das Gebiet aufgebaut ist

Das Masai Mara National Reserve liegt im Südwesten Kenias, im Distrikt Narok, und grenzt im Süden unmittelbar an den Serengeti-Nationalpark in Tansania. Zwischen beiden Schutzgebieten verläuft keine Barriere: Die Tiere bewegen sich frei über die Landesgrenze hinweg. Im deutschsprachigen Raum finden Sie sowohl die Schreibweise Masai Mara als auch Massai Mara – gemeint ist dasselbe Gebiet, benannt nach dem Volk der Maasai und nach dem Fluss Mara, der es durchzieht.

Das eigentliche Reservat umfasst rund 1'500 Quadratkilometer offene Grassavanne, durchsetzt von Schirmakazien, Flussgalerien und einzelnen Felskuppen. Im Westen bildet die Oloololo-Steilkante eine markante Grenze. Das Gelände liegt auf rund 1'500 bis 1'800 Metern über Meer, weshalb es trotz der Nähe zum Äquator selten drückend heiss wird. Rechnen Sie bei den frühen Pirschfahrten mit kühlen Morgenstunden und einem deutlichen Temperaturanstieg über Mittag.

Rund um das staatliche Reservat liegt ein Kranz privater Schutzgebiete, der sogenannten Conservancies – etwa Mara North, Olare Motorogi oder Naboisho. Maasai-Familien verpachten darin ihr Land an eine begrenzte Zahl von Camps und erhalten im Gegenzug feste Einkünfte. Für Sie als Gast bedeutet das: weniger Fahrzeuge an einer Sichtung, dafür Aktivitäten, die im Reservat selbst nicht gestattet sind.

Dazu zählen Pirschfahrten nach Einbruch der Dunkelheit, geführte Buschwanderungen und das Verlassen der Pisten bei einer Sichtung. Im National Reserve wiederum liegen die klassischen Uferabschnitte des Mara-Flusses, an denen sich die Flussüberquerungen der Herden beobachten lassen. Viele Reisende kombinieren deshalb beide Welten und verbringen einige Nächte im Reservat und einige in einer angrenzenden Conservancy.