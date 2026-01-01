Mosambik Reisen vom Spezialisten
Traumhaftes Stranderlebnis
Was Mosambik auszeichnet
Mosambik liegt im Südosten Afrikas und erstreckt sich über mehr als 2000 Kilometer Küste am Indischen Ozean – kaum ein anderes Land des Kontinents bietet so viel Strand bei so wenigen Besuchern. Im Süden liegt der Bazaruto-Archipel mit hohen Sanddünen und seegrasreichen Flachwasserzonen, in denen die scheuen Dugongs leben. Im Norden reihen sich die abgelegenen Inseln des Quirimbas-Archipels aneinander, dazwischen erzählt die Ilha de Moçambique, deren historischer Kern zum UNESCO-Welterbe gehört, von der langen Handelsgeschichte am Indischen Ozean.
Die portugiesische Kolonialvergangenheit prägt das Land bis heute: in der Sprache, in der Architektur von Maputo und in einer Küche, die frische Meeresfrüchte mit Piri-Piri kombiniert.
Beste Reisezeit für Mosambik Reisen
Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von Mai bis Oktober: Die Tage sind angenehm warm, es regnet selten, und die Sicht beim Tauchen und Schnorcheln ist am besten. In der Regenzeit von November bis April wird es heiss und feucht; vor allem im Norden können dann vereinzelt tropische Wirbelstürme auftreten. Baden ist dank Wassertemperaturen zwischen 23 und 28 Grad das ganze Jahr über möglich. Wer grosse Meeresbewohner sehen möchte, plant den Aufenthalt zwischen Juli und Oktober, wenn Buckelwale der Küste entlangziehen; rund um Tofo im Süden des Landes lassen sich zudem Walhaie und Mantarochen beobachten.
Strand und Safari kombinieren
Mosambik lässt sich ideal mit einer Safari verbinden. Der Krüger Nationalpark ist seit seiner grenzüberschreitenden Erweiterung zum Great Limpopo Transfrontier Park Teil eines der grössten Wildschutzgebiete der Welt, das bis nach Mosambik hineinreicht. Beliebt ist deshalb die Kombination einer Rundreise durch Südafrika mit anschliessenden Badeferien in Mosambik: zuerst Tierbeobachtungen im Busch, danach einige Tage Ausspannen am Meer – die Distanzen sind kurz, die Flugverbindungen über Johannesburg gut eingespielt.
Praktische Hinweise
Die Anreise aus der Schweiz erfolgt in der Regel über Johannesburg mit Weiterflug nach Maputo oder Vilanculos; die vorgelagerten Inseln erreichen Sie anschliessend per Kleinflugzeug oder Boot. Die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt höchstens eine Stunde, Jetlag ist damit kein Thema. Amtssprache ist Portugiesisch, in den Hotels und Lodges kommen Sie mit Englisch gut zurecht. Landeswährung ist der Metical, in vielen Resorts werden auch US-Dollar oder südafrikanische Rand akzeptiert. Mosambik ist Malariagebiet – lassen Sie sich vor der Reise medizinisch beraten. Zu Einreisebestimmungen und Impfempfehlungen geben Ihnen unsere Spezialisten gerne aktuelle Auskunft.
Für wen sich Mosambik eignet
Mosambik passt zu Reisenden, die Strand ohne Rummel suchen: zu Tauchern und Schnorchlern, zu Paaren und Hochzeitsreisenden, die Barfuss-Luxus in kleinen Lodges schätzen, und zu allen, die eine Safari mit Tagen am Meer abrunden möchten. Auch Familien finden in den Bade- und Tauchresorts passende Angebote. Wer dagegen belebte Promenaden, grosse Hotelanlagen und ein dichtes Ausflugsprogramm erwartet, ist an anderen Zielen besser aufgehoben – genau diese Ursprünglichkeit macht für viele den Reiz des Landes aus. Ob Tauchferien, Inselaufenthalt oder Kombinationsreise: Wir stellen Ihre Mosambik Reise individuell nach Ihren Wünschen zusammen.
Erkunden Sie was Mozambique zu bieten hat
Der grösste Wildpark der Welt
Möchten Sie Ihre Mozambique Reise mit einer Rundreise durch Südafrika oder einer aufregenden Safari kombinieren? Seitdem der Krüger Nationalpark im Jahr 2005 von Südafrika bis nach Mozambique erweitert wurde, trägt er den Namen „Great Limpopo Transfrontier Park“ und ist der weltweit grösste Wildpark. Hier leben zahlreiche Tiere, darunter auch riesige Elefantenherden, die grenzüberschreitend hin und her wandern. Das rohstoffarme Mozambique ist eines der ärmsten Länder der Welt, verfügt aber mit seinen traumhaften Stränden und einer spektakulären Natur über einen natürlichen Reichtum, den es zu entdecken lohnt.
Badeferien in Mozambique
Die goldenen Strände in Mozambique, ein ganzjährig mildes Klima und Wassertemperaturen zwischen 23 und 28 °C machen das Land zu einem idealen Reiseziel für Erholungssuchende, Wassersportler und Sonnenanbeter während Ihrer Mozambique Reise. Die vorgelagerten Korallenriffe zählen zu den schönsten der Welt und bieten Schnorchlern und Tauchern perfekte Bedingungen. Die luxuriösen Lodges und Hotels sind für anspruchsvolle Reisende der richtige Rahmen, um sich in tropischem Ambiente einmal so richtig verwöhnen zu lassen.
Natürlich wäre es schade, wenn Sie Ihre gesamten Ferien ausschliesslich am Strand verbringen würden. Ein Ausflug in die Hauptstadt lohnt sich auf jeden Fall und Geschichts- und Kulturinteressierte können hier manch interessante Sehenswürdigkeit entdecken.
Karibisches Flair und portugiesischer Charme
Maputo punktet durch sein karibisches Flair und sein prachtvolles Stadtbild. Die einstige Kolonialmacht Portugal hat hier ihre architektonischen Spuren hinterlassen. Angesichts der historischen Bauten und einer Mischung aus Elementen des Art-déco, des Historismus und des Tropical Modernism wähnt der Reisende sich fast in einer europäischen Stadt. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie das historische Baixa-Viertel, das alte Fort und der Bahnhof sind auf jeden Fall einen Besuch wert.
Verschiedene Fachzeitschriften stufen ihn als schönsten Bahnhof Afrikas ein oder zählen ihn sogar zu den schönsten der ganzen Welt. Nach soviel Kultur finden Sie schliesslich Entspannung bei einem Bummel entlang des Meeres auf der palmenbestandenen Avenida da Marginal.
Tauchen in Mozambique
Das Land am Indischen Ozean ist ein Paradies für Wassersportler, die bei Mozambique Tauchferien ihren ganz persönlichen Urlaubstraum leben können. Zahlreiche Tauchresorts bieten Ihnen allen Komfort und erfüllen auch die Ansprüche verwöhnter Urlauber. Sie sind der perfekte Ausgangspunkt für aufregende Ausflüge in die faszinierende Unterwasserwelt. Mozambique ist auch eine ideale Destination für verliebte Paare, die hier romantische Ferien in trauter Zweisamkeit geniessen.
Was könnte schöner sein, als bei Hochzeitsreisen in Mozambique am Strand zu sitzen, dem Rauschen der Wellen zu lauschen und den Sonnenuntergang zu betrachten? Das sind kostbare Momente, die Ihnen unvergessliche Erinnerungen bescheren und Sie Ihr Leben lang bereichern werden.
Eintauchen in die Unterwasserwelt
Nicht nur Paare, sondern auch Familien mit Kindern geniessen in Mozambique vielfältige Urlaubs- und Freizeitaktivitäten. Während die Kids gefahrlos im angenehm warmen Wasser planschen, zieht es die Erwachsenen vielleicht eher in die betörend schöne Unterwasserwelt. Mit zu den besten Tauchrevieren zählt das Bazaruto Archipel. Die von dichten Mangrovenwäldern gesäumten Buchten und palmenbestandenen Strände garantieren einen relaxten Feriengenuss der Extraklasse.
Wo die Zeit stehen bleibt
Wenn Sie Abstand vom stressigen Alltag suchen, sind Ferien in Mozambique die richtige Wahl für Sie. Angesichts der Abgeschiedenheit, der traumhaften weissen Sandstrände und des in allen Türkistönen schimmernden Wassers können Sie sich hier fast wie Robinson Crusoe fühlen. Dabei bieten Ihnen die luxuriösen Resorts allen Komfort, den Sie sich nur wünschen können.
Einzigartige Tauchgänge
Tauchen in Mozambique ist ein Urlaubserlebnis der etwas anderen Art. Wo sonst haben Sie die Gelegenheit, mit majestätischen Mantas zu schwimmen und den für Menschen vollkommen ungefährlichen Leopardenhaien nahe zu kommen? Auch Skorpionfische, Schildkröten, Barrakudas und viele andere tropische Fische tummeln sich in den Riffen. Die luxuriösen Tauchresorts sind der perfekte Rahmen, um nach einem erlebnisreichen Tauchgang so richtig zu entspannen, die vielfältigen Eindrücke zu verarbeiten und sich verwöhnen zu lassen. In der perfekten Kombination aus Ruhe, Naturverbundenheit und Genuss finden Sie wieder zu Ihrer inneren Mitte und vergessen die Hektik des Alltags.
Lage, beste Reisezeit und Anreise
Mosambik erstreckt sich im Südosten Afrikas über rund 2'500 Kilometer Küste am Indischen Ozean – von der Grenze zu Südafrika im Süden bis nach Tansania im Norden. Zwei Inselwelten stechen dabei heraus: das Bazaruto-Archipel mit seinen hohen Wanderdünen und türkisfarbenen Sandbänken sowie das abgelegene Quirimbas-Archipel im Norden, wo einzelne Inseln nur eine Handvoll Gäste beherbergen. Wer Exklusivität ohne grossen Rummel sucht, findet hier eines der ursprünglichsten Strandziele Afrikas – spürbar geprägt vom portugiesischen Erbe und der entspannten Lebensart der Küste.
Als beste Reisezeit gelten die trockenen, angenehm warmen Monate von etwa Mai bis November. Im Südsommer zwischen Dezember und März ist es heiss und feucht, an der Küste können dann auch Zyklone auftreten. Für Begegnungen im Wasser lohnt sich der Blick auf den Kalender: Zwischen etwa Juli und Oktober ziehen Buckelwale der Küste entlang, und in den Riffen sind ganzjährig Mantas und mit etwas Glück Walhaie anzutreffen – ideale Voraussetzungen für Tauchferien.
Die Anreise erfolgt üblicherweise über Johannesburg mit Anschlussflügen nach Maputo oder Vilanculos, dem Tor zum Bazaruto-Archipel; viele Inselresorts werden von dort per Kleinflugzeug, Helikopter oder Boot erreicht. Gerade wegen dieser Drehscheibe ist die Kombination mit Südafrika der Klassiker: zuerst Safari im Krüger Nationalpark, danach Strandtage am Indischen Ozean. Unsere Bade- und Tauchresorts geben einen Überblick über die schönsten Unterkünfte des Landes.
Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von Mai bis Oktober mit angenehm warmen Tagen, wenig Regen und bester Sicht zum Tauchen und Schnorcheln. Baden ist dank Wassertemperaturen von 23 bis 28 Grad ganzjährig möglich. Wer Buckelwale sehen will, reist zwischen Juli und Oktober; rund um Tofo lassen sich zudem Walhaie und Mantarochen beobachten.
Die Anreise aus der Schweiz erfolgt in der Regel über Johannesburg mit Weiterflug nach Maputo oder Vilanculos. Die vorgelagerten Inseln wie der Bazaruto- oder Quirimbas-Archipel erreichen Sie anschliessend per Kleinflugzeug oder Boot. Die Zeitverschiebung beträgt höchstens eine Stunde, sodass Jetlag kein Thema ist.
Mosambik eignet sich für Reisende, die Strand ohne Rummel suchen: Taucher und Schnorchler, Paare und Hochzeitsreisende, die Barfuss-Luxus in kleinen Lodges schätzen, sowie Familien, die in den Bade- und Tauchresorts passende Angebote finden. Wer belebte Promenaden, grosse Hotelanlagen und ein dichtes Ausflugsprogramm erwartet, ist an anderen Zielen besser aufgehoben.
Ja, Mosambik lässt sich ideal mit einer Safari verbinden. Der Krüger Nationalpark reicht als Great Limpopo Transfrontier Park – eines der grössten Wildschutzgebiete der Welt – bis nach Mosambik hinein. Beliebt ist die Kombination einer Rundreise durch Südafrika mit anschliessenden Badeferien am Meer; die Distanzen sind kurz und die Flugverbindungen über Johannesburg gut eingespielt.
Vor der über 2000 Kilometer langen Küste liegt mit dem Benguela Riff das zweitgrösste intakte Korallenriff der Welt. Die Riffe zählen zu den schönsten überhaupt und bieten Tauchern und Schnorchlern perfekte Bedingungen. Komfortable Tauchresorts dienen als Ausgangspunkt; rund um Tofo lassen sich Walhaie und Mantarochen beobachten, im Bazaruto-Archipel leben die scheuen Dugongs.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Malawi Reisen vom Spezialisten
- Ruanda Reisen vom Spezialisten
- Uganda Reisen vom Spezialisten
- Äthiopien Ferien vom Spezialisten
- Madagaskar Reisen vom Spezialisten
- Marokko Ferien vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie
- Afrika naturnah erleben
- Tierbeobachtungen & Safari Reisen vom Spezialis…
- Rundreisen vom Spezialisten
- Familienferien vom Spezialisten