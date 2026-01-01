Beste Reisezeit für Namibia: Trockenzeit, Regenzeit und Küste

Die Trockenzeit von Mai bis Oktober gilt als beste Reisezeit für Namibia: Die Tage sind sonnig und angenehm warm, Regen fällt kaum, und die Tiere versammeln sich an den verbliebenen Wasserstellen – ideale Bedingungen für Tierbeobachtungen, etwa in der Etosha-Pfanne. Beachten Sie jedoch, dass die Nächte im namibischen Winter empfindlich kalt werden können; für Pirschfahrten am frühen Morgen gehören warme Kleidungsschichten ins Gepäck.

In der Regenzeit von etwa November bis April zeigt sich das Land von einer anderen Seite: Kurze, oft heftige Schauer lassen die Landschaft ergrünen, viele Tiere bekommen ihren Nachwuchs, und Zugvögel bereichern die Vogelwelt. Fotografinnen und Fotografen schätzen das klare Licht und die dramatischen Wolkenstimmungen dieser Monate – zudem sind deutlich weniger Gäste unterwegs. Im Landesinneren kann es im Hochsommer allerdings sehr heiss werden.

Eine Besonderheit ist die Atlantikküste um Swakopmund: Der kühle Benguelastrom sorgt dort das ganze Jahr über für gemässigte Temperaturen und häufig für morgendlichen Nebel – eine willkommene Abkühlung nach Tagen in der Wüste. Für die erste Namibia-Reise empfehlen wir die Monate April bis Oktober; wer grüne Landschaften und einsame Pisten sucht, findet in der Nebensaison sein Glück. Unsere Spezialisten stimmen die Route gerne auf Ihre Reisezeit ab.