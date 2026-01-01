Tansania & Sansibar-Safaris vom Spezialisten
Tierbeobachtungen im Serengeti-Nationalpark
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Ob am Boden oder in der Luft, Safaris sind ein Erlebnis
Auf der Suche nach Wasser und Gras
Es soll über eine Million Gnus geben, die in der Serengeti unterwegs sind. Hinzu kommen Hunderttausende von Zebras und Gazellen, aber auch Hunderte von Geparden, Löwen, Giraffen und Elefanten. Ihnen allen gehört eine Fläche von mehr als 30'000 Quadratkilometern. Alle Tiere sind in ständiger Bewegung, um zu überleben, ihrem Nachwuchs eine gute Entwicklung zu bieten und Wasser zu finden.
Besondere Tansania Ferien
Tansania Flugsafaris führen Sie zu Pirschfahrten, bei denen Sie an den Wänden des Flusses Mara etwas aussergewöhnliches und fast archaisches erleben. Es sind Game Drives, die wirklich besonders sind. Im Wasser lauern Krokodile und an den Ufern befinden sich Raubtiere. Aber dennoch waten stets Tiere durch den Fluss. Hinzu kommen Sperber- und Weissrückengeier, die über dem Gewässer ihre Kreise ziehen oder auf Zweigen der Akazienbäume hocken. Die lauernden Raubtiere sind auf der Suche nach Beute und andere Tiere hoffen ständig, Überreste von Tierkadavern zu finden.
Der Frankfurter Zoodirektor Bernhard Grzimek setzte mit seinem Film „Die Serengeti darf nicht sterben“ schon lange Zeichen für den Erhalt des Nationalparks in Tansania, dessen Ökosystem von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Grzimeks Urne wurde am Rande des Ngorongoro Kraters an der Seite seines dort tödlich verunglückten Sohnes Michael begraben. Der Serengeti-Nationalpark setzt sich übrigens in Kenia durch das kenianische Naturschutzgebiet Masai-Mara fort.
Neben dem Zelt ein Wildtier
Erfahrene Ranger steuern Sie in einem olivgrünen Geländewagen gekonnt durch die Savanne. Game Drives durch Tansania führen Sie zum Ngorongoro-Krater und zum Lake Manyara Nationalpark, wo eine grosse Löwenpopulation anzutreffen ist. Gegen Ende erreichen Sie nach den Pirschfahrten spät nachmittags eines der vielen Camps, wo die Safari-Teilnehmer in Zelten übernachten. Hat sich erst die Nacht über dem Lager ausgebreitet, befinden Sie sich ganz nahe an der Natur mit ihren unzähligen Wildtieren.
Nicht ohne Grund nennen die Massai diese Gegend „Siringet“ – „endlose Steppe“. Sie erleben ein Heer von Zikaden und bemerken, dass sich in den Bäumen Paviane befinden oder aus der Ferne ein Wildtier ruft. Es kann tatsächlich vorkommen, dass sich zwischen Ihnen und einem Flusspferd nur noch die Zeltbahn befindet. Aber die Dunkelheit gehört den Tieren ganz alleine. Vertrauen Sie unseren Spezialisten, die Ihnen individuell eine Tansania Safari oder Tansania Flugsafaris zusammenstellen.
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