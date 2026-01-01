Gorilla Trekking in Ruanda: So läuft ein Besuch im Volcanoes Nationalpark ab

Ausgangspunkt für jedes Ruanda Gorilla Trekking ist die Parkzentrale in Kinigi bei Musanze, am Fuss der Virunga-Kette. Auf ruandischer Seite gehören dazu die Vulkane Karisimbi, Bisoke, Muhabura, Gahinga und Sabyinyo. Der Park grenzt direkt an die Schutzgebiete in Uganda und der Demokratischen Republik Kongo, die Gorillas bewegen sich über diese Grenzen hinweg.

Der Tag beginnt früh. Beim Briefing werden die Gäste in Gruppen von höchstens acht Personen eingeteilt, jede Gruppe wird einer an Menschen gewöhnten Gorillafamilie zugeordnet – etwa Sabyinyo, Amahoro oder Susa. Die Zuteilung richtet sich auch danach, wie fit und wie gut zu Fuss Sie sind, denn manche Familien halten sich näher am Waldrand auf als andere.

Vom Trailhead geht es zunächst durch Felder und Bambuszonen, dann in den Bergnebelwald. Tracker sind seit dem Morgengrauen unterwegs und melden per Funk, wo die Familie steht. Der Aufstieg dauert je nach Standort weniger als eine Stunde oder auch drei bis vier Stunden pro Weg, auf rund 2'500 bis 3'000 Metern Höhe und oft auf weichem, rutschigem Boden.

Bei der Familie angekommen, bleibt eine Stunde Zeit. Die Rucksäcke werden abgestellt, gesprochen wird leise, die vorgeschriebene Distanz zu den Tieren hält der Guide im Blick. Wer erkältet ist, tritt das Trekking nicht an – die Ansteckungsgefahr für die Gorillas ist zu gross. Unterkünfte in Gehdistanz zum Parkeingang finden Sie unter Lodges am Volcanoes Nationalpark.

Die Zahl der Permits pro Tag ist streng limitiert und jedes Permit gilt für ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Person. Ein Teil der Einnahmen fliesst in den Naturschutz und an die Gemeinden rund um den Park. Wir reservieren die Permits im Voraus und bauen die Reise anschliessend darum herum auf.