Namibia-Abenteuerreise vom Spezialisten
Für Freiheitsuchende ist eine Namibia Reise das Richtige
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Die Wüstenlandschaften Namibias auf eigene Faust erkunden
Abenteuerreisen in Namibia – spannend und wunderschön
Eine sehr beliebte Möglichkeit, die verschiedenen Landschaften Namibias kennenzulernen, ist eine Reise mit einem Mietwagen. Egal, ob Sie dieses Abenteuer allein angehen oder einen Guide für Ihre Tour durch so interessante Wüsten wie Namib und Kalahari engagieren, eine traumhafte Zeit erwartet Sie. Auch, wenn Namibia sehr dünn besiedelt ist, bietet es eine gute Infrastruktur für Rundreisen. Zahlreiche Unterkünfte wie Campingplätze sorgen dafür, dass Sie während Ihres Namibia Adventures immer einen Schlafplatz finden werden.
Namibia – ein Land der Freiheit
Wenn Sie sich dafür entschieden haben, Namibia auf eigene Faust zu erkunden, ist es sehr wichtig, dementsprechend ausgerüstet zu sein. Neben einem leistungsstarken Fahrzeug sollten Sie auch ausreichend Lebensmittel und Getränke mitführen. Da das Gelände in Namibia teilweise sehr ursprünglich ist, empfiehlt es sich, auch einen Wagen mit entsprechender Motorisierung und Geländegängigkeit zu bevorzugen.
Mit dem Quad-Bike durch herrliche Dünenlandschaft fahren
Dank vielfältiger Ausflugsziele werden Namibia Reisen niemals langweilig. Wenn Sie in Namibia unterwegs sind, können Sie so herrliche Orte wie den Fish River Canyon besuchen, der durch seine Ausmasse begeistert. Aber auch die in der Nähe der Ortschaft Aus beheimateten wilden Pferde sind sehr schön anzuschauen und machen eine Sightseeingtour durch Namibia zu einem abwechslungsreichen Erlebnis. In Sossusvlei finden Sie hingegen die höchsten Dünen der Welt und können beim Quad-Biking den Alltag einfach hinter sich lassen.
Das Naturparadies Namibia zu Fuss entdecken
Die faszinierende Tierwelt Namibias, die unter anderem aus Straussen, Pavianen und Schakalen besteht, ist sehr abwechslungsreich und kann vor allem im Sambesi-Gebiet gut beobachtet werden. Wenn Sie in dieser Region Namibias unterwegs sind und zum Beispiel Wandern oder eine Bootstour auf Ihrem Programm steht, ist auch ein Abstecher zu den beeindruckenden Victoria-Fällen möglich. Die sehr seltene und interessante Pflanze Weltwitshia finden Sie hingegen in den Naukluftbergen, in denen auch Springböcke und Zebras ihre Heimat haben.
Das Beste an Namibia ist aber die Gewissheit, dass Sie nach einem ereignisreichen Tag auf der Terrasse einer ansprechenden Lodge sitzen werden und mit einem Drink in der Hand den Sonnenuntergang geniessen können.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Beste Reisezeit für Namibia
- Namibia-Safariferien vom Spezialisten
- Namibia-Hochzeitsreisen vom Spezialisten
- Namibia-Reiseinformationen vom Spezialisten
- Namibia Mietwagen mieten vom Spezialisten
- Namibia Rundreisen vom Spezialisten
- Namibia Aktivferien vom Spezialisten
- Namibia Ferien vom Spezialisten
- Namibia Camperreisen vom Spezialisten