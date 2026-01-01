Südafrika Familien Reisen vom Spezialisten
Faszinierende Südafrika Ferien für die ganze Familie
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Interessante Tiererlebnisse
Südafrika Reisen – ein Vergnügen für die ganze Familie
Ein Highlight, welches Sie in Südafrika vielleicht nicht erwartet hätten, sind die beliebten Pinguine am Boulder Beach. Diese ulkigen Brillenpinguine tummeln sich an dem berühmten Strand in einer landschaftlich reizvollen Umgebung und sind definitiv ein Höhepunkt von entspannten Ferien mit Kindern in Südafrika.
Abwechslungsreich, spannend und unvergesslich
Feiner Sand, kristallklares Wasser und bis zu elf Sonnenstunden täglich machen Südafrika zu einem Badeparadies, an dessen Stränden Sie mit Ihrer Familie viel Spass haben können. Einer der schönsten Strände für Familien in Südafrika ist der weitläufige und wunderschöne Strand von Plettenberg Bay, welcher sich auf der bekannten Garden Route befindet. Ebenfalls sehr empfehlenswert ist der palmengesäumte Strand von Camps Bay bei Kapstadt, der vor allem durch seine sehr gute Infrastruktur punktet.
Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel ist Port Edward, in dessen Nähe sich das Umtamvuna-Naturreservat befindet, welches vor allem für Vogelfreunde interessant ist. Dank herrlicher Strände, guter Strassen und einer von Lockerheit geprägten Atmosphäre sind Südafrika Reisen mit Kindern jederzeit eine sehr gute Idee. Wenn Sie Ihrer Familie unvergessliche Ferien bieten möchten, in denen Sie und Ihre Kinder eine Tierwelt mit Elefanten und Wildkatzen geniessen können, sind Sie in Südafrika genau richtig.
Südafrika ist für Familien ein Traumziel
Das abwechslungsreiche Land Südafrika hat aber nicht nur eine atemberaubende Natur zu bieten, sondern ist auch für seine interessanten Städte bekannt. Insbesondere die direkt am Ozean gelegene Metropole Kapstadt bietet viele Attraktionen, die auch für Kinder interessant sind. Neben vielen Museen und historischen Gebäuden können Sie in dieser Stadt auch das sehr liebevoll gestaltete Two Oceans Aquarium besuchen und sich über die Vielfalt der Unterwasserwelt vor Südafrikas Küsten informieren. Ein Spass für die ganze Familie ist auch ein Bummel über die sehr lebhafte Long Street im Zentrum der schönen Metropole Kapstadt.
Familienferien weltweit planen
Neben Südafrika haben sich viele weitere Destinationen für Reisen mit Kindern bewährt. Einen Überblick über kinderfreundliche Ziele auf allen Kontinenten bietet unsere Seite Familienferien. Wenn Sie die Safari mit Erholung am Meer kombinieren möchten, finden Sie bei den Strandferien für Familien passende Vorschläge. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten stimmen Reiseroute, Etappen und Unterkünfte auf das Alter Ihrer Kinder ab und beraten Sie gerne persönlich – von der ersten Idee bis zum fertigen Reiseprogramm.
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Südafrika eignet sich grundsätzlich für Familien mit Kindern jeden Alters. Gute Strassen, eine entspannte Atmosphäre und familiengerechte Safariangebote machen das Land auch mit kleineren Kindern angenehm bereisbar. Für Safaris empfehlen viele Lodges ein Mindestalter, weshalb sich malariafreie Reservate für Familien besonders anbieten. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne eine altersgerechte Reise zusammen.
Die Flugzeit ab der Schweiz nach Südafrika beträgt rund 11 Stunden. Viele Familien wählen einen Nachtflug, sodass die Kinder unterwegs schlafen können und Sie ausgeruht ankommen. Da praktisch keine Zeitverschiebung besteht, startet die ganze Familie ohne Jetlag in die Ferien.
Während der europäischen Sommerzeit gibt es zwischen der Schweiz und Südafrika keine Zeitverschiebung; im Winter beträgt der Unterschied lediglich eine Stunde. Ihre Kinder behalten so ihren gewohnten Schlafrhythmus. Das ist ein grosser Vorteil gegenüber vielen anderen Fernreisezielen.
Südafrika ist ganzjährig ein lohnendes Familienziel. In den Schweizer Sommerferien herrscht in den Tierreservaten Trockenzeit – ideal für Safaris, da sich Löwen, Elefanten und Giraffen dann besonders gut beobachten lassen. Für Badeferien an den Stränden von Kapstadt oder entlang der Garden Route eignen sich die Herbst- und Sportferien, wenn in Südafrika Sommer ist.
Grosse Teile Südafrikas, darunter Kapstadt, die Garden Route und mehrere Tierreservate, sind malariafrei und damit ideal für Familienreisen. Nur gewisse Regionen im Nordosten des Landes gelten als Malariagebiete. Lassen Sie sich vor der Reise reisemedizinisch beraten – auf Wunsch planen unsere Spezialisten eine komplett malariafreie Route für Ihre Familie.
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