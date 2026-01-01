Abwechslungsreich, spannend und unvergesslich

Feiner Sand, kristallklares Wasser und bis zu elf Sonnenstunden täglich machen Südafrika zu einem Badeparadies, an dessen Stränden Sie mit Ihrer Familie viel Spass haben können. Einer der schönsten Strände für Familien in Südafrika ist der weitläufige und wunderschöne Strand von Plettenberg Bay, welcher sich auf der bekannten Garden Route befindet. Ebenfalls sehr empfehlenswert ist der palmengesäumte Strand von Camps Bay bei Kapstadt, der vor allem durch seine sehr gute Infrastruktur punktet.

Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel ist Port Edward, in dessen Nähe sich das Umtamvuna-Naturreservat befindet, welches vor allem für Vogelfreunde interessant ist. Dank herrlicher Strände, guter Strassen und einer von Lockerheit geprägten Atmosphäre sind Südafrika Reisen mit Kindern jederzeit eine sehr gute Idee. Wenn Sie Ihrer Familie unvergessliche Ferien bieten möchten, in denen Sie und Ihre Kinder eine Tierwelt mit Elefanten und Wildkatzen geniessen können, sind Sie in Südafrika genau richtig.