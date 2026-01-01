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Todgha Schlucht, Marokko

Marokko Trekkings vom Spezialisten

Tradition und herausfordernde Trekkings

Auf eine besonders reizvolle Art verbinden unsere Marokko Reisen abenteuerliche Wanderungen mit den Traditionen des Landes. Die schneebedeckten Gipfel des Hohen Atlas grüssen majestätisch zu Ihrem Hotel in Marrakesch herüber. Für alle, die sich für Trekking Urlaub begeistern, ist das fruchtbare Drâa-Tal im Süden des Landes die optimale Region, um aktive Ferien zu erleben. Längst haben Sie dann den betörenden Duft der Souks hinter sich gelassen.

In dieser Region begleiten wir Sie zu Menschen, die ihre Tradition leben und ausstrahlen und Ihnen mit Würde und Freundlichkeit begegnen. Unsere Marokko Spezialisten beraten Sie gern zu Ihrer individuellen Trekking Reise durch Marokko.

Icon map3 Tage
Atlas Experience
ab CHF 695.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Die wunderschöne Berglandschaft, Authentische Berber-Dörfer, Eine Wanderung im Toubkal Nationalpark, Eine...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Camel Trekking
ab CHF 525.– / pro Person
ab/bis Mhamid
Highlights: Abseits von Touristenpfaden mit dem Dromedar unterwegs, Die unendlich scheinende Weite, Bis zu 300 Meter...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map4 Tage
Das Dach Nordafrikas
ab CHF 895.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Das faszinierende Atlasgebirge, Der Panoramablick vom Gipfel des Djebel Toubkal (4165 m), Täglich 4-7...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map11 Tage
Djebel Saghro und Wüsten-Trekking
ab CHF 2795.– / pro Person
ab Marrakesch bis Essaouira
Highlights: Trekking-Abenteuer Djebel Saghro, Kontakt mit Berber-Familien, Wunderschöne Drâa-Tal, Kamel-Trekking im...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map4 Tage
Entspannte Wander- & Wellnesstage im Atlasgebirge
ab CHF 1015.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Die Kombination aus Wandern und Wellness, Tägliche Wanderungen durch atemberaubende Landschaft,...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map8 Tage
Gruppen-Wanderreise Marrakesch-Essaouira
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Deutsch sprechende Reiseleitung ab/bis Schweiz, Tägliche Wanderung von 2,5 - 3,5 Stunden, Das...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map9 Tage
Marokkos Süden für Wanderer
ab CHF 2195.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Wandertage in Schluchten, Palmenoasen und in der Dünenlandschaft, Sattgrüne Oasen und rotschimmernde...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map10 Tage
Trekking der Kontraste: Hoher Atlas & Erg Chegaga
ab CHF 2055.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Kontraste: Atlasgebirge und Wüste, Die fantastische Bergwelt, Das palmengesäumte Drâa-Tal, Die...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map8 Tage
Trekking in den Weiten der Sahara
ab CHF 1295.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Authentisches Wüstenerlebnis, In Begleitung eines Dromedars, Palmenoasen und Nomaden-Familien,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map7 Tage
Wandern im Tal der Glücklichen
ab CHF 1750.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Grandiose Landschaft, Spannende Wanderausflüge oder Trekkings, Die Herzlichkeit der Berber
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map4 Tage
Wandern im Tal der Glücklichen
ab CHF 990.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Grandiose Landschaft, Spannende Wanderausflüge oder Trekkings, Die Herzlichkeit der Berber
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map7 Tage
Wandern vom M'Goun Massiv bis ins Rosental
ab CHF 1925.– / pro Person
ab Marrakesch bis Essaouira
Highlights: Wunderschönes Wandergebiet, Paradiesisches Rosen-Tal, Berber-Tradition, Ksar Ait Benhaddou
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Wanderferien in der zauberhaften Wüste

Berber, Juden, Araber und Schwarzafrikaner haben ihre Heimat in den beeindruckenden Kasbahs im Drâa-Tal. Nachdem Sie den unwirtlichen 2'260 Meter hohen Tichka Pass überwunden haben, öffnet sich vor Ihnen eine andere Welt. Eine grüne Oase mit einer Million Dattelpalmen liegt vor Ihnen. Folgen Sie dem Zauber der Wüste. Unsere Wüsten-Trekkings führen Sie in eine Landschaft von Harmonie und biblischer Schönheit.

Wie aus dem Mittelalter mutet dieser Teil Marokkos im Gegensatz zu dem modernen Charakter der grösseren Städte an. Am Rande der Karawanenstrasse fühlen Sie sich in eine Kulisse aus Bertoluccis Epos «Himmel über der Wüste» versetzt.

Trekkings zum 4'165 m hohen Dschebel Toubkal, dem «Dach Marokkos»

Der Dschebel Toubkal ist der völlige Kontrast zu der orientalischen Atmosphäre in den Königsstädten oder den Badeferien an den sonnigen Küsten Marokkos. Für alle, die Spass am «Schnupper-Trekking» haben und sich fit fühlen, ist der weisse Riese vor den Toren von Marrakesch die richtige Herausforderung. Von Maultieren und einem erfahrenen Bergführer begleitet geht es auf den mächtigsten Gipfel Nordafrikas. Als Belohnung gibt es einen spektakulären Rundumblick vom Gipfel.

Golfreisen

Das Handicap mit unseren Marokko Golfreisen verbessern

Königsstädte

Erleben Sie die eindrucksvollen Königsstädte und die Kultur Marokkos

Marokko Honeymoon

Hier finden Sie alle Informationen für romantische Flitterwochen

Mietwagen

Das Morgenland auf eigene Faust mit dem Mietwagen erkunden

Reiseinformationen

Nützliche Tipps und Tricks für gelungene und unvergessliche Marokko Reisen

Urlaub in Marokko

Ausgewählte Reiseziele für Ihre schönsten Ferien in Marokko

Yoga und Surfen

Entspannung und Action in Ihren Marokko Ferien kombinieren

Wüstenerlebnisse

Die Schönheit der marokkanischen Wüste bei einer Safari entdecken

Kataloge

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