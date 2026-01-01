Marokko Trekkings vom Spezialisten
Tradition und herausfordernde Trekkings
Atlas Experience
ab CHF 695.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Die wunderschöne Berglandschaft, Authentische Berber-Dörfer, Eine Wanderung im Toubkal Nationalpark, Eine...
3 Tage / 2 Nächte
Camel Trekking
ab CHF 525.– / pro Person
ab/bis Mhamid
Highlights: Abseits von Touristenpfaden mit dem Dromedar unterwegs, Die unendlich scheinende Weite, Bis zu 300 Meter...
3 Tage / 2 Nächte
Das Dach Nordafrikas
ab CHF 895.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Das faszinierende Atlasgebirge, Der Panoramablick vom Gipfel des Djebel Toubkal (4165 m), Täglich 4-7...
4 Tage / 3 Nächte
Djebel Saghro und Wüsten-Trekking
ab CHF 2795.– / pro Person
ab Marrakesch bis Essaouira
Highlights: Trekking-Abenteuer Djebel Saghro, Kontakt mit Berber-Familien, Wunderschöne Drâa-Tal, Kamel-Trekking im...
11 Tage / 10 Nächte
Entspannte Wander- & Wellnesstage im Atlasgebirge
ab CHF 1015.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Die Kombination aus Wandern und Wellness, Tägliche Wanderungen durch atemberaubende Landschaft,...
4 Tage / 3 Nächte
Gruppen-Wanderreise Marrakesch-Essaouira
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Deutsch sprechende Reiseleitung ab/bis Schweiz, Tägliche Wanderung von 2,5 - 3,5 Stunden, Das...
8 Tage / 7 Nächte
Marokkos Süden für Wanderer
ab CHF 2195.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Wandertage in Schluchten, Palmenoasen und in der Dünenlandschaft, Sattgrüne Oasen und rotschimmernde...
9 Tage / 8 Nächte
Trekking der Kontraste: Hoher Atlas & Erg Chegaga
ab CHF 2055.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Kontraste: Atlasgebirge und Wüste, Die fantastische Bergwelt, Das palmengesäumte Drâa-Tal, Die...
10 Tage / 9 Nächte
Trekking in den Weiten der Sahara
ab CHF 1295.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Authentisches Wüstenerlebnis, In Begleitung eines Dromedars, Palmenoasen und Nomaden-Familien,...
8 Tage / 7 Nächte
Wandern im Tal der Glücklichen
ab CHF 1750.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Grandiose Landschaft, Spannende Wanderausflüge oder Trekkings, Die Herzlichkeit der Berber
7 Tage / 6 Nächte
Wandern im Tal der Glücklichen
ab CHF 990.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Grandiose Landschaft, Spannende Wanderausflüge oder Trekkings, Die Herzlichkeit der Berber
4 Tage / 3 Nächte
Wandern vom M'Goun Massiv bis ins Rosental
ab CHF 1925.– / pro Person
ab Marrakesch bis Essaouira
Highlights: Wunderschönes Wandergebiet, Paradiesisches Rosen-Tal, Berber-Tradition, Ksar Ait Benhaddou
7 Tage / 6 Nächte
Wanderferien in der zauberhaften Wüste
Berber, Juden, Araber und Schwarzafrikaner haben ihre Heimat in den beeindruckenden Kasbahs im Drâa-Tal. Nachdem Sie den unwirtlichen 2'260 Meter hohen Tichka Pass überwunden haben, öffnet sich vor Ihnen eine andere Welt. Eine grüne Oase mit einer Million Dattelpalmen liegt vor Ihnen. Folgen Sie dem Zauber der Wüste. Unsere Wüsten-Trekkings führen Sie in eine Landschaft von Harmonie und biblischer Schönheit.
Wie aus dem Mittelalter mutet dieser Teil Marokkos im Gegensatz zu dem modernen Charakter der grösseren Städte an. Am Rande der Karawanenstrasse fühlen Sie sich in eine Kulisse aus Bertoluccis Epos «Himmel über der Wüste» versetzt.
Trekkings zum 4'165 m hohen Dschebel Toubkal, dem «Dach Marokkos»
Der Dschebel Toubkal ist der völlige Kontrast zu der orientalischen Atmosphäre in den Königsstädten oder den Badeferien an den sonnigen Küsten Marokkos. Für alle, die Spass am «Schnupper-Trekking» haben und sich fit fühlen, ist der weisse Riese vor den Toren von Marrakesch die richtige Herausforderung. Von Maultieren und einem erfahrenen Bergführer begleitet geht es auf den mächtigsten Gipfel Nordafrikas. Als Belohnung gibt es einen spektakulären Rundumblick vom Gipfel.
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