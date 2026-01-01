Für wen sich welche Variante eignet und wie Sie kombinieren

Wenn Sie zum ersten Mal nach Ostafrika reisen und die Berggorillas im Mittelpunkt stehen, genügt eine kompakte Route: Entebbe, ein Savannenpark und zwei Nächte in Bwindi lassen sich in gut einer Woche unterbringen. Ergänzen Sie Schimpansen-Tracking in Kibale und den Norden mit den Murchison Falls, sind Sie zehn bis vierzehn Tage unterwegs. Das ist die Länge, die wir für eine ausgewogene Uganda Rundreise empfehlen.

Erfahrene Safarigäste kombinieren Uganda gern mit einem zweiten Land. Naheliegend ist Gorilla Trekking in Ruanda: Von Kigali erreichen Sie den ugandischen Südwesten über die Grenze bei Kisoro in wenigen Stunden, was die lange Überlandetappe ab Entebbe erspart. Ebenso gefragt ist die Verbindung mit den Savannenzielen Kenias oder Tansanias. Uganda liefert Wald und Primaten, die Nachbarn die weiten Ebenen und die grosse Tierwanderung.

Fotografinnen und Fotografen sollten wissen, dass im Bwindi-Regenwald wenig Licht durch das Blätterdach dringt. Ein lichtstarkes Objektiv und ein Schutzbeutel gegen Feuchtigkeit helfen mehr als eine lange Brennweite, denn die Distanz zu den Tieren ist ohnehin gering. Stative sind auf dem Trekking unpraktisch, eine Kamera am Brustgurt hat sich bewährt.

Für Familien eignet sich Uganda gut, sofern die Kinder alt genug für das Trekking sind: Für die Bewilligung gilt ein Mindestalter von fünfzehn Jahren. Jüngere Kinder bleiben mit einer Begleitperson in der Lodge. Viele Häuser bieten dafür eigene Programme an, etwa Waldspaziergänge, Dorfbesuche oder Begegnungen mit den Batwa, den früheren Waldbewohnern der Region.

Zu den formalen Punkten beraten wir Sie im Detail. Für die Einreise ist eine elektronische Bewilligung nötig, und beim Grenzübertritt wird ein Impfnachweis verlangt. Uganda gilt zudem als Malariagebiet, weshalb Sie Prophylaxe und Mückenschutz frühzeitig mit Ihrer Ärztin oder einer reisemedizinischen Beratungsstelle besprechen sollten. Einen Überblick geben unsere Uganda Reiseinformationen.

Ob eine Uganda Safari entspannt verläuft, entscheidet am Ende die Abstimmung von Permit, Sektor, Lodge und Fahrzeiten. Genau diese Feinarbeit übernehmen unsere Spezialistinnen und Spezialisten für Sie: Sie kennen die Ausgangspunkte in Bwindi, die Häuser in den Parks und die Wege dazwischen aus eigener Anschauung.