Kwena Lodge ****

Die Kwena Lodge verfügt über 14 freistehende Chalets, welche einen traumhaften Ausblick bieten. Die modern und zugleich luxuriös eingerichteten Suiten verfügen über Oblichter um die Sterne zu beobachten, einen wärmenden Kamin sowie eine gemütliche Badewanne, um sich nach einer Pirschfahrt zu entspannen. Die leckeren Mahlzeiten werden im eleganten Restaurant mit Kamin, draussen auf der überdachten Veranda mit Blick auf die beiden Wasserlöcher oder in der Boma im Freien serviert.

Entspannung bietet der grosse Swimmingpool oder die Lounge mit Bar.



Fynbos & Bush Villas ****

Ideal für Familien sind die 7 luxuriösen Fynbos Villen, welche sich unweit der Kwena Lodge befinden. Die Villen sind jeweils mit drei oder vier Schlafzimmer ausgestattet und verfügen über viel Privatsphäre. Es erwartet Sie ein offenes Wohnzimmer mit Kamin, Küche und Essbereich, welches Zugang auf eine grosszügige Terrasse mit herrlichem Blick auf das Tal und die Berge bietet.

Die 10 Bush Villen sind ähnlich ausgestattet und befinden sich rund 10 km von der Kwena Lodge entfernt.



Tented Eco Camp ***/*

Im Tented Eco Camp haben Sie die einmalige Möglichkeit hinter die Kulissen des Naturschutzes zu blicken. Gleichzeitig kommen Sie in den Genuss, die berühmten Big 5 auf Pirschfahrten zu erleben. Das Camp ist modern und umweltfreundlich eingerichtet. Die 5 komfortablen Zelte stehen auf erhöhten Holzplattformen mit Blick auf ein ausgetrocknetes Flussbett und verfügen über ein eigenes Bad sowie eine überdachte Terrasse.

Ein hölzerner Steg führt über das Flussbett und verbindet die Zelte mit dem Hauptzelt, in dem sich die Lounge und der Essbereich befindet. Ein kleiner Swimmingpool und gemütliche Hängematten laden zum Entspannen ein. Das gesamte Camp wird mit Solarenergie betrieben und bezieht sein Wasser aus einer nahegelegenen Quelle.