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Strasse, Marokko

Einzigartige Marokko Mietwagenrundreise

Ferien nach Marokko vom Spezialisten

Auf einer Marokko Mietwagenrundreise können Sie die Schönheit dieses Landes auf eine einzigartige Weise erleben – mit dem Mietwagen direkt zu den Berberstädten oder zu den märchenhaften Palästen sowie zu den Nomaden. Der Hohe Atlas sollte ebenfalls auf dem Programm stehen. Mit unseren tollen Angeboten haben Sie die Qual der Wahl. Die Marokko Ferien werden mit unseren Marokko Mietwagen Touren zu einem unvergesslichen Erlebnis. Es wartet eine einzigartige Kultur und natürlich die Schönheit der Küsten am Mittelmeer und des Atlantiks.

Geniessen auch Sie dieses orientalische Flair mit all seinen aufregenden Facetten. Lassen Sie sich von unseren erfahrenen Reisespezialisten ein unverbindliches Angebot aushändigen. Ob mit einem eigenen Mietwagen oder mit einem ortskundigen Guide, diese Entscheidung treffen Sie.

Icon map9 Tage
Selbstfahrer-Tour: Abenteuerlicher Süden
ab CHF 2190.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Einmaliges Wüstenerlebnis in der Erg Chegaga, Authentische Kasbahs, Palmen und Oasen, Die reizvolle...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map7 Tage
Selbstfahrer-Tour: Atlantikküste, Sous-Ebene und Anti-Atlas
ab CHF 1260.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Der wunderschöne Souss-Massa Nationalpark, Das spanisch geprägte Sidi Ifni, Tafraoute - die kleine...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map9 Tage
Selbstfahrer-Tour: Atlasgebirge und Sahara für Geniesser
Preis auf Anfrage
ab/bis Marrakesch
Highlights: Das idyllische Ourika-Tal, Ein Besuch der Schweizer Safran-Farm, Das palmengesäumte Skoura, Die...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map10 Tage
Selbstfahrer-Tour: Der geheimnisvolle Süden
ab CHF 2340.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Abseits von Touristenpfaden, Traumhafte Landschaften, Kilometer lange Sandstrände, Authentische...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map9 Tage
Selbstfahrer-Tour: Der Süden für Geniesser
ab CHF 1790.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Die landschaftlich schöne Passfahrt über den Hohen Atlas, Das gut erhaltene UNESCO Lehmdorf Ait...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map9 Tage
Selbstfahrer-Tour: Die Glanzlichter des Königreichs
ab CHF 1645.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Die geschichtsträchtigen Königsstädte, Faszinierende Landschaftsbilder, Die beeindruckenden Dünen der Erg...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map17 Tage
Selbstfahrer-Tour: Die Grosse Marokko Rundreise
ab CHF 3390.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: In 17 Tagen alle Highlights, Die vier majestätischen Königsstädte, Die faszinierende Bergwelt, Die...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map7 Tage
Selbstfahrer-Tour: Die Königsstädte
Preis auf Anfrage
ab/bis Marrakesch
Highlights: Alle vier Königsstädte in einer Reise, Die rote Perle Marrakesch, Die beeindruckende Moschee Hassan II,...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map6 Tage
Selbstfahrer-Tour: Die Strasse der Kasbahs
ab CHF 1220.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Der wunderschöne Palmenhain von Skoura, Die berühmte Strasse der Kasbahs, Die beeindruckende...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map8 Tage
Selbstfahrer-Tour: Highlights des Südens mit 4x4
ab CHF 1870.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Alle Highlights des Südens in einer Rundreise, Atemberaubende Schluchten und Gebirgstäler, Das...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map10 Tage
Selbstfahrer-Tour: Kids & Camels
ab CHF 2065.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Wüsten-Erlebnis inkl. Übernachtung im Zelt, Kinderfreundliches Kamel-Trekking, Abwechslungsreiche...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map7 Tage
Selbstfahrer-Tour: Kontraste Hoher Atlas und Erg Chegaga
Preis auf Anfrage
ab/bis Marrakesch
Highlights: Das Atlasgebirge - ein faszinierendes Landschaftsbild, Kleine, authentische Berber-Dörfer, Die unendlich...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map5 Tage
Selbstfahrer-Tour: Kurztour Norden Marokkos
Preis auf Anfrage
ab/bis Tanger
Highlights: Tanger - das "Tor Afrikas", Das malerische Chefchaouen, Die grösste römische Ausgrabungsstädte Volubilis,...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map4 Tage
Selbstfahrer-Tour: Kurztrip Süden
Preis auf Anfrage
ab/bis Marrakesch
Highlights: Das eindrückliche UNESCO Lehmdorf Ait Benhaddou, Die fruchtbare Sous-Region, Das sympathische Städtchen...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map8 Tage
Selbstfahrer-Tour: Marokko authentisch erleben
Preis auf Anfrage
ab/bis Marrakesch
Highlights: eindrucksvolle Sicht auf Schluchten und Täler, spannende Todra-Schlucht, wunderschöner Sonnenaufgang auf...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map10 Tage
Selbstfahrer-Tour: Nordlichter Marokkos
Preis auf Anfrage
ab/bis Marrakesch
Highlights: Das kunterbunte Marrakesch, Fès mit der grössten Medina der Welt, Die grüne Hauptstadt Rabat und das...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map4 Tage
Selbstfahrer-Tour: Von der Atlantikküste in den Anti-Atlas
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Die wilde Atlantikküste, Der traumhafte Legzira Plage, Die Art Déco-Bauten im Küstenstädtchen Sidi Ifni,...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte

Marokko Rundreisen

Schönheit südlich von Gibraltar

Unsere Marokko Hotels sind die perfekte Ausgangslage für unvergessliche und erholsame Ferien. Entdecken auch Sie die ruhmreiche Vergangenheit Marokkos, wie etwa in Fes. Ein Besuch der Königsstadt darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Enge Gassen und ein Reichtum an diversen Kunstschätzen warten nur darauf, von Ihnen erkundet und bestaunt zu werden. Ein Schatz der Menschheit, so wird Fes immer wieder genannt. Mit unseren Marokko Reisen werden Sie das alles hautnah erleben können und dürfen.

Sie werden mit sehr vielen gewonnen Eindrücken die Heimreise antreten und mit Sicherheit das Land nochmals bereisen. Zu erleben, zu entdecken und zu erkunden gibt es in Marokko jede Menge, überzeugen Sie sich von der Schönheit dieses Landes selbst. Unsere auserwählten Marokko Reisen werden auch Ihren hohen Anforderungen gerecht werden können.

Einzigartige Marokko Mietwagen Routen für Sie

Fes ist die bekanntlich älteste Stadt der Königsstädte und des Königswegs. Jedoch laden auch viele weitere mediterrane Städte, wie etwa Rabat, Meknès und Souks zum Entdecken ein. Besonders das Flair von Marrakesch verzaubert Reisende seit vielen Jahren. Malerische Innenhöfe mit wunderschönen Brunnen und natürlich der einzigartige Duft der grünen Wiesen. Hier duftet es an jeder Ecke nach Jasmin und Myrte. In Marokko einen Mietwagen zu mieten, ist ideal für spannende und unvergessliche Ferien in diesem Land.

Geniessen Sie die Freiheit, die Sie sich von einzigartigen Ferien wünschen. Sehr gerne erstellen wir Ihnen interessante Routen für Marokko Ferien. Unsere Reiseexperten sind jederzeit für Sie erreichbar. Erleben Sie die einzigartige Geschichte Marokkos mit eigenen Augen. Sie werden von der ersten Minute an fasziniert sein, welche Facetten und Schönheiten das Land für Sie zu bieten hat.

Golfreisen

Das Handicap mit unseren Marokko Golfreisen verbessern

Königsstädte

Erleben Sie die eindrucksvollen Königsstädte und die Kultur Marokkos

Marokko Honeymoon

Hier finden Sie alle Informationen für romantische Flitterwochen

Mietwagen

Das Morgenland auf eigene Faust mit dem Mietwagen erkunden

Reiseinformationen

Nützliche Tipps und Tricks für gelungene und unvergessliche Marokko Reisen

Urlaub in Marokko

Ausgewählte Reiseziele für Ihre schönsten Ferien in Marokko

Yoga und Surfen

Entspannung und Action in Ihren Marokko Ferien kombinieren

Wüstenerlebnisse

Die Schönheit der marokkanischen Wüste bei einer Safari entdecken

Kataloge

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