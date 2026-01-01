Einzigartige Marokko Mietwagenrundreise
Ferien nach Marokko vom Spezialisten
Selbstfahrer-Tour: Abenteuerlicher Süden
ab CHF 2190.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Einmaliges Wüstenerlebnis in der Erg Chegaga, Authentische Kasbahs, Palmen und Oasen, Die reizvolle...
9 Tage / 8 Nächte
Selbstfahrer-Tour: Atlantikküste, Sous-Ebene und Anti-Atlas
ab CHF 1260.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Der wunderschöne Souss-Massa Nationalpark, Das spanisch geprägte Sidi Ifni, Tafraoute - die kleine...
7 Tage / 6 Nächte
Selbstfahrer-Tour: Atlasgebirge und Sahara für Geniesser
Preis auf Anfrage
ab/bis Marrakesch
Highlights: Das idyllische Ourika-Tal, Ein Besuch der Schweizer Safran-Farm, Das palmengesäumte Skoura, Die...
9 Tage / 8 Nächte
Selbstfahrer-Tour: Der geheimnisvolle Süden
ab CHF 2340.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Abseits von Touristenpfaden, Traumhafte Landschaften, Kilometer lange Sandstrände, Authentische...
10 Tage / 9 Nächte
Selbstfahrer-Tour: Der Süden für Geniesser
ab CHF 1790.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Die landschaftlich schöne Passfahrt über den Hohen Atlas, Das gut erhaltene UNESCO Lehmdorf Ait...
9 Tage / 8 Nächte
Selbstfahrer-Tour: Die Glanzlichter des Königreichs
ab CHF 1645.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Die geschichtsträchtigen Königsstädte, Faszinierende Landschaftsbilder, Die beeindruckenden Dünen der Erg...
9 Tage / 8 Nächte
Selbstfahrer-Tour: Die Grosse Marokko Rundreise
ab CHF 3390.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: In 17 Tagen alle Highlights, Die vier majestätischen Königsstädte, Die faszinierende Bergwelt, Die...
17 Tage / 16 Nächte
Selbstfahrer-Tour: Die Königsstädte
Preis auf Anfrage
ab/bis Marrakesch
Highlights: Alle vier Königsstädte in einer Reise, Die rote Perle Marrakesch, Die beeindruckende Moschee Hassan II,...
7 Tage / 6 Nächte
Selbstfahrer-Tour: Die Strasse der Kasbahs
ab CHF 1220.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Der wunderschöne Palmenhain von Skoura, Die berühmte Strasse der Kasbahs, Die beeindruckende...
6 Tage / 5 Nächte
Selbstfahrer-Tour: Highlights des Südens mit 4x4
ab CHF 1870.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Alle Highlights des Südens in einer Rundreise, Atemberaubende Schluchten und Gebirgstäler, Das...
8 Tage / 7 Nächte
Selbstfahrer-Tour: Kids & Camels
ab CHF 2065.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Wüsten-Erlebnis inkl. Übernachtung im Zelt, Kinderfreundliches Kamel-Trekking, Abwechslungsreiche...
10 Tage / 9 Nächte
Selbstfahrer-Tour: Kontraste Hoher Atlas und Erg Chegaga
Preis auf Anfrage
ab/bis Marrakesch
Highlights: Das Atlasgebirge - ein faszinierendes Landschaftsbild, Kleine, authentische Berber-Dörfer, Die unendlich...
7 Tage / 6 Nächte
Selbstfahrer-Tour: Kurztour Norden Marokkos
Preis auf Anfrage
ab/bis Tanger
Highlights: Tanger - das "Tor Afrikas", Das malerische Chefchaouen, Die grösste römische Ausgrabungsstädte Volubilis,...
5 Tage / 4 Nächte
Selbstfahrer-Tour: Kurztrip Süden
Preis auf Anfrage
ab/bis Marrakesch
Highlights: Das eindrückliche UNESCO Lehmdorf Ait Benhaddou, Die fruchtbare Sous-Region, Das sympathische Städtchen...
4 Tage / 3 Nächte
Selbstfahrer-Tour: Marokko authentisch erleben
Preis auf Anfrage
ab/bis Marrakesch
Highlights: eindrucksvolle Sicht auf Schluchten und Täler, spannende Todra-Schlucht, wunderschöner Sonnenaufgang auf...
8 Tage / 7 Nächte
Selbstfahrer-Tour: Nordlichter Marokkos
Preis auf Anfrage
ab/bis Marrakesch
Highlights: Das kunterbunte Marrakesch, Fès mit der grössten Medina der Welt, Die grüne Hauptstadt Rabat und das...
10 Tage / 9 Nächte
Selbstfahrer-Tour: Von der Atlantikküste in den Anti-Atlas
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Marrakesch
Highlights: Die wilde Atlantikküste, Der traumhafte Legzira Plage, Die Art Déco-Bauten im Küstenstädtchen Sidi Ifni,...
4 Tage / 3 Nächte
Marokko Rundreisen
Schönheit südlich von Gibraltar
Unsere Marokko Hotels sind die perfekte Ausgangslage für unvergessliche und erholsame Ferien. Entdecken auch Sie die ruhmreiche Vergangenheit Marokkos, wie etwa in Fes. Ein Besuch der Königsstadt darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Enge Gassen und ein Reichtum an diversen Kunstschätzen warten nur darauf, von Ihnen erkundet und bestaunt zu werden. Ein Schatz der Menschheit, so wird Fes immer wieder genannt. Mit unseren Marokko Reisen werden Sie das alles hautnah erleben können und dürfen.
Sie werden mit sehr vielen gewonnen Eindrücken die Heimreise antreten und mit Sicherheit das Land nochmals bereisen. Zu erleben, zu entdecken und zu erkunden gibt es in Marokko jede Menge, überzeugen Sie sich von der Schönheit dieses Landes selbst. Unsere auserwählten Marokko Reisen werden auch Ihren hohen Anforderungen gerecht werden können.
Einzigartige Marokko Mietwagen Routen für Sie
Fes ist die bekanntlich älteste Stadt der Königsstädte und des Königswegs. Jedoch laden auch viele weitere mediterrane Städte, wie etwa Rabat, Meknès und Souks zum Entdecken ein. Besonders das Flair von Marrakesch verzaubert Reisende seit vielen Jahren. Malerische Innenhöfe mit wunderschönen Brunnen und natürlich der einzigartige Duft der grünen Wiesen. Hier duftet es an jeder Ecke nach Jasmin und Myrte. In Marokko einen Mietwagen zu mieten, ist ideal für spannende und unvergessliche Ferien in diesem Land.
Geniessen Sie die Freiheit, die Sie sich von einzigartigen Ferien wünschen. Sehr gerne erstellen wir Ihnen interessante Routen für Marokko Ferien. Unsere Reiseexperten sind jederzeit für Sie erreichbar. Erleben Sie die einzigartige Geschichte Marokkos mit eigenen Augen. Sie werden von der ersten Minute an fasziniert sein, welche Facetten und Schönheiten das Land für Sie zu bieten hat.
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