Angenehm warmes Wasser und eine gute Sicht sind dafür verantwortlich, dass die Tauchreviere vor Madagaskar sehr beliebt sind. Die Region besticht durch eine Unterwasserwelt der Extraklasse, welche an die Südsee erinnert und im Indischen Ozean ihresgleichen sucht. Da Madagaskar trotz der hervorragenden Bedingungen für viele Taucher noch ein absoluter Geheimtipp ist, können Sie sich darauf freuen, auf Ihren Madagaskar Tauchgängen viel Platz zu haben.

Wenn Sie vor einer der schönsten Inseln der Welt eine unvergessliche Zeit beim Tauchen und Schnorcheln verbringen möchten, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, damit diese Ihnen verschiedene Vorschläge für Madagaskar Reisen machen können.