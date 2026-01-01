Knecht Reisegruppe Gütesiegel
afrika Reisen Gütesiegel
afrikareisen
Atlantik, Marokko

Marokko Surfen & Yoga

Ferien in Marokko für Körper, Geist und Seele

Der Atlantik in Marokko ist ein wahres Paradies für Surfer und liegt quasi vor den Toren Europas. Warum also in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Aufenthalt an den Stränden in Nordafrika. Mit dem Reisespezialisten für Marokko erleben Sie atemberaubende Marokko Ferien. Neben sportlichen Aktivitäten erkunden Sie hier historische Städte und eine bunte, facettenreiche Kultur. Während der Marokko Reisen wird Ihnen eine Vielfalt aus Abenteuer, Spannung, Shopping, Sport, Erholung und kulinarischen Erlebnissen geboten.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Das Surfer- und Yoga-Paradies von Marokko

Marokko Trekkings – Wassersport und vieles mehr

Wassersportler kommen vor allem in Taghazout auf ihre Kosten. Das einstige pittoreske Fischerdorf hat sich zum Geheimtipp für Surfer entwickelt. Während des europäischen Winters zwischen November und März herrschen hier die besten Bedingungen für alle, die auf der Suche nach der perfekten Welle sind. Hier befindet sich der vielleicht schönste der Surf-Points in Marokko. Doch auch während des restlichen Jahres laden die herrlichen, breiten Sandstrände zu atemberaubenden Urlauben am Meer ein. Taghazout wird vom Spezialisten als Must-see für Surfreisen nach Marokko empfohlen.

Grossartige Locations für Ihr Surfabenteuer

Nördlich von Agadir warten im Umkreis von etwa 15 Kilometern mehr als zehn Spots, welche die Herzen aller Surfer höher schlagen lassen. Finden auch Sie mit uns Ihr absolutes Glück zwischen dem Felsriff in Killers Surf Point bis zum Banana-Beach-Sandstrand. Mit etwas Glück können Sie hier auch die imposanten Orcas bestaunen – ein unvergessliches Erlebnis. Abends schlendern Sie entlang der Promenade und finden hier viele tolle Geschäfte und Boutiquen vor.

In den zahlreichen typischen und traditionellen Restaurants vor Ort geniessen Sie die aromatischen einheimischen Spezialitäten. Lassen Sie sich während der Marokko Reisen auf keinen Fall die abwechslungsreichen Tajine, die marokkanischen Eintöpfe, entgehen.

Yoga Ferien in Marokko – einfach die Seele baumeln lassen

Neben den Aktivreisen lädt Marokko auch zum Entspannen und zur Erholung für Körper, Geist und Seele ein. Wellness vom Feinsten erwartet die Gäste im Hotel Paradis Plage. Dieses präsentiert sich als Paradies inmitten einer drei Hektar grossen, grünen Oase direkt an der atlantischen Küste. Neben vielen Möglichkeiten für Wassersport und zur Erholung direkt an den traumhaften Stränden erleben Sie während dieser Marokko Ferien auch Urlaub für die Seele. Hier finden die erholungsssuchenden Gäste ein Schönheits- und Wellness-Zentrum vor, welches keine Wünsche offen lässt.

Vier Restaurants, Kino, Spiele am Strand und ein Club für die kleinsten Besucher sorgen für die optimalen Rahmenbedingungen, um einen entspannten Marokko Urlaub zu verbringen. Für alle, die noch mehr Erholung suchen, kommen die angebotenen Yoga Einheiten wie gerufen. Ob gestresste Manager, Familien oder Singles, hier finden alle Entspannung pur beim Yoga, das mehr als nur eine Sportart, sondern ein erholsamer Lifestyle ist.

Golfreisen

Das Handicap mit unseren Marokko Golfreisen verbessern

Königsstädte

Erleben Sie die eindrucksvollen Königsstädte und die Kultur Marokkos

Marokko Honeymoon

Hier finden Sie alle Informationen für romantische Flitterwochen

Mietwagen

Das Morgenland auf eigene Faust mit dem Mietwagen erkunden

Reiseinformationen

Nützliche Tipps und Tricks für gelungene und unvergessliche Marokko Reisen

Urlaub in Marokko

Ausgewählte Reiseziele für Ihre schönsten Ferien in Marokko

Yoga und Surfen

Entspannung und Action in Ihren Marokko Ferien kombinieren

Wüstenerlebnisse

Die Schönheit der marokkanischen Wüste bei einer Safari entdecken

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren