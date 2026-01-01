Grossartige Locations für Ihr Surfabenteuer

Nördlich von Agadir warten im Umkreis von etwa 15 Kilometern mehr als zehn Spots, welche die Herzen aller Surfer höher schlagen lassen. Finden auch Sie mit uns Ihr absolutes Glück zwischen dem Felsriff in Killers Surf Point bis zum Banana-Beach-Sandstrand. Mit etwas Glück können Sie hier auch die imposanten Orcas bestaunen – ein unvergessliches Erlebnis. Abends schlendern Sie entlang der Promenade und finden hier viele tolle Geschäfte und Boutiquen vor.

In den zahlreichen typischen und traditionellen Restaurants vor Ort geniessen Sie die aromatischen einheimischen Spezialitäten. Lassen Sie sich während der Marokko Reisen auf keinen Fall die abwechslungsreichen Tajine, die marokkanischen Eintöpfe, entgehen.