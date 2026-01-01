Mosambik-Reiseinformation vom Spezialisten
Mozambique Ferien vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Mozambique ist ab Zürich am besten mit einem Flug über Südafrika erreichbar.
Schweizer Bürger benötigen für die Einreise nach Mozambique einen gültigen Reisepass, welcher mindestens sechs Monate über das Rückreisedatum gültig ist. Im Pass müssen mindestens drei freie Seiten vorhanden sein. Ein Nachweis einer Unterkunft sowie ein Rückflugticket sind notwendig.
Schweizer Staatsbürger benötigen seit dem 1. Mai 2023 für die Einreise nach Mosambik kein Visum mehr. Dies betrifft alle touristischen und Geschäftsreisen mit einer Dauer bis zu 30 Tagen. Reisende müssen sich allerdings spätestens 48 Stunden vor Einreise auf dem elektronischen Visumportal registrieren und eine Gebühr von 650 MZN (ca. 10 USD) entrichten. Geplant ist die baldige Einführung eines elektronischen Visums, das dann bei Einreise ausgestellt wird.
Die beste Reisezeit für Mosambik erstreckt sich von Mai bis September. Auch die Monate April und Oktober bieten sich als gute Reisezeitpunkte an, da sie angenehme Übergangszeiten darstellen. Beachten Sie, dass von Oktober bis März die Regenzeit herrscht und es zugleich die wärmsten Monate sind.
Während der Schweizer Winterzeit beträgt die Zeitdifferenz +1 Stunde, während der Sommerzeit gibt es keine Zeitverschiebung.
Eine Malariaprophylaxe ist empfohlen. Konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.
Folgende Impfungen sind empfohlen: Hepatitis A, Diphterie, Typhus und Hepatitis B. Bei der Einreise aus einem Gelbfieber-Infektionsgebieten ist eine Gelbfieber-Impfung notwendig. Konsultieren Sie frühzeitig Ihren Arzt oder das Tropeninstitut. Aktuelle Informationen erhalten Sie auch unter: healthytravel.ch
Portugiesisch ist die offizielle Amtssprache. In Mozambique gibt es über 40 Sprachen, in den touristischen Regionen wird oft auch Englisch gesprochen.
In Mozambique ist Wechselstrom von 220V / 50Hz üblich. Einen Adapter erhalten Sie in den meisten Unterkünften. Es werden spezielle Adapter benötigt (Typ C, F oder M). Falls notwendig, erhalten Sie an der Rezeption in den meisten Unterkünften einen Adapter.
Internetanschlüsse sind in vielen Hotels und Lodges vorhanden.
Die Währung in Mozambique ist der Metical. Die Landeswährung darf weder ein- noch ausgeführt werden. Die Einführung von Fremdwährungen ist jedoch uneingeschränkt möglich. Wir empfehlen Ihnen US Dollar mitzuführen, da diese fast überall akzeptiert werden. Die gängigsten Kreditkarten (Master- und Visa Card) werden in den meisten Geschäften und Restaurants akzeptiert.
Trinkgelder sind im Südlichen Afrika nicht obligatorisch, jedoch sind die Löhne oft niedrig und die Angestellten somit auf Trinkgelder angewiesen.
Wie in Afrika zumeist üblich, wird auch in Mozambique auf der linken Strassenseite gefahren. Der Grossteil der Strassen befindet sich in einem schlechten Zustand.
Direktflüge ab der Schweiz gibt es nicht; die Anreise erfolgt in der Regel über Johannesburg mit Weiterflug nach Maputo oder Vilanculos. Je nach Verbindung sollten Sie mit einer gesamten Reisezeit von rund 14 bis 18 Stunden rechnen. Die Zeitverschiebung beträgt höchstens eine Stunde.
Zwischen etwa Juni und Oktober ziehen Buckelwale entlang der mosambikanischen Küste und sind dann regelmässig von Booten oder sogar vom Strand aus zu sehen. Die Inselarchipele bieten zudem ganzjährig eine reiche Unterwasserwelt für Schnorchler und Taucher.
Ja, das ist der Klassiker: Viele Gäste verbinden eine Safari in Südafrika oder im südlichen Afrika mit anschliessenden Badeferien in Mosambik. Die Anreise über Johannesburg macht die Kombination besonders einfach.
Die Strandlodges auf den Inseln verfügen oft nur über wenige Zimmer. Für Reisen in der Hochsaison von Juni bis September sowie über die Festtage empfehlen wir deshalb eine frühzeitige Buchung mehrere Monate im Voraus.
Bitte informieren Sie sich vor der Buchung und vor der Abreise über die aktuellen Reisehinweise des EDA zu Mosambik. Unsere Spezialisten kennen die Reiseregionen aus eigener Erfahrung und beraten Sie bei der Wahl der Route und der Unterkünfte.
Beste Reisezeit für Badeferien in Mosambik
Die Trockenzeit von Mai bis September ist die beste Reisezeit für Badeferien in Mosambik: Die Tage sind sonnig und angenehm warm, die Luftfeuchtigkeit ist tiefer als im Hochsommer, und Regen fällt nur selten. Der Indische Ozean bleibt dank seiner tropischen Lage das ganze Jahr über badewannenwarm. Auch die Übergangsmonate April und Oktober eignen sich gut für eine Reise.
Von Oktober/November bis März herrscht Regenzeit: Es wird heiss und feucht, kurze, kräftige Schauer sind häufig, und zwischen Januar und März können tropische Stürme die Küste erreichen. Wer flexibel ist, plant seine Strandferien deshalb bevorzugt in der ersten Jahreshälfte ab Mai – praktisch für Familien: Die Schweizer Sommerferien fallen mitten in die beste Reisezeit.
Ein Höhepunkt für Schnorchler und Taucher sind die vorgelagerten Inselwelten des Bazaruto- und des Quirimbas-Archipels mit ihren farbenprächtigen Riffen. Zwischen etwa Juni und Oktober ziehen zudem Buckelwale der Küste entlang. Besonders beliebt ist die Kombination aus Safari im südlichen Afrika und anschliessenden Strandtagen am Indischen Ozean – unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Kombination gerne zusammen.
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