Schweizer Bürger benötigen für die Einreise nach Mozambique einen gültigen Reisepass, welcher mindestens sechs Monate über das Rückreisedatum gültig ist. Im Pass müssen mindestens drei freie Seiten vorhanden sein. Ein Nachweis einer Unterkunft sowie ein Rückflugticket sind notwendig.

Schweizer Staatsbürger benötigen seit dem 1. Mai 2023 für die Einreise nach Mosambik kein Visum mehr. Dies betrifft alle touristischen und Geschäftsreisen mit einer Dauer bis zu 30 Tagen. Reisende müssen sich allerdings spätestens 48 Stunden vor Einreise auf dem elektronischen Visumportal registrieren und eine Gebühr von 650 MZN (ca. 10 USD) entrichten. Geplant ist die baldige Einführung eines elektronischen Visums, das dann bei Einreise ausgestellt wird.