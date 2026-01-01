Wenn Sie Südafrika mit dem Mietauto erkunden, landen Sie automatisch auch auf der Nationalstrasse N2 auf der berühmten Garden Route. Rund 750 Kilometer lang von Kapstadt bis Port Elizabeth führt die Route an der Küste des Indischen Ozeans entlang, doch wenn man von der klassischen Route spricht, sind 300 Kilometer mit Start in Swellendarmm gemeint. Steil in den Himmel ragende Felsgruppen wechseln mit romantischen Buchten und langgestreckten, traumhaften, weissen Stränden. Hübsche, kleine Seebäder laden dazu ein, Rast zu machen.

Der schönste Abschnitt der Strecke liegt zwischen dem beeindruckenden Ort Mossel Bay und dem Ort, wo der Storms River im Gebiet des Tsitsikamma Nationalpark in den Ozean mündet. Dem Ozean abgewandt, wird die Strasse von Bergen begrenzt. Zahlreiche Quellen entspringen im Gebirge und lassen die Wasserläufe zu Flüssen werden, die sich ins Tal stürzen und durch eine grüne Landschaft ihren Weg zum Ozean suchen. Hier sahen die ersten Siedler der Region für sich den Garten Eden auf Erden.