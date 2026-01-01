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Matopos National Park, Sambia/Simbabwe

Sambia & Simbabwe Rundreisen vom Spezialisten

Afrika pur in Zimbabwe & Zambia

In der Region rund um den Fluss Zambesi, nicht weit von den legendären Victoriafällen tummeln sich so viele majestätische Tiere wie in kaum einer anderen Region in Afrika. In diesem Gebiet, das zum Teil zu Zambia und zum Teil zu Zimbabwe gehört, finden Sie zahlreiche Nationalparks, die Sie auf geführten Touren mit einer fachkundigen Reiseleitung erkunden können. Wenn Sie im Rahmen von Zambia Rundreisen oder auch Zimbabwe Rundreisen dieses Gebiet entdecken möchten, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, die Ihnen gerne eine Reise in die Gegend zusammenstellen.

Icon map8 Tage
Best of Zambia
ab CHF 6800.– / pro Person
ab/bis Lusaka
Highlights: Lower Zambezi Nationalpark, Safari zu Wasser auf dem mächtigen Zambezi, South Luangwa Nationalpark,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map10 Tage
Die Wunder von Zambia und Malawi
Preis auf Anfrage
ab Lusaka bis Lilongwe
Highlights: South Luangwa Nationalpark, Likoma Island, Intensives Natur- und Stranderlebnis
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map12 Tage
Zimbabwe Highlight Safari
Preis auf Anfrage
ab Victoria Falls bis Harare
Highlights: atemberaubende Victoria Falls, spannende Tierbeobachtungen Hwange Nationalpark, spektakulärer zweit...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map9 Tage
Zimbabwe Royal
Preis auf Anfrage
ab Victoria Falls bis Harare
Highlights: atemberaubende Victoria Falls, unzählige Aktivitäten Hwange Nationalpark, spannende Tiervielfalt Mana...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte

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Zambias Naturgewalten bei einer Safari entdecken

Victoria Falls

Das Naturwunder der Victoria Fälle hautnah erleben

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