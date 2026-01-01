Sambia & Simbabwe Rundreisen vom Spezialisten
Afrika pur in Zimbabwe & Zambia
Best of Zambia
ab CHF 6800.– / pro Person
ab/bis Lusaka
Highlights: Lower Zambezi Nationalpark, Safari zu Wasser auf dem mächtigen Zambezi, South Luangwa Nationalpark,...
8 Tage / 7 Nächte
Die Wunder von Zambia und Malawi
Preis auf Anfrage
ab Lusaka bis Lilongwe
Highlights: South Luangwa Nationalpark, Likoma Island, Intensives Natur- und Stranderlebnis
10 Tage / 9 Nächte
Zimbabwe Highlight Safari
Preis auf Anfrage
ab Victoria Falls bis Harare
Highlights: atemberaubende Victoria Falls, spannende Tierbeobachtungen Hwange Nationalpark, spektakulärer zweit...
12 Tage / 11 Nächte
Zimbabwe Royal
Preis auf Anfrage
ab Victoria Falls bis Harare
Highlights: atemberaubende Victoria Falls, unzählige Aktivitäten Hwange Nationalpark, spannende Tiervielfalt Mana...
9 Tage / 8 Nächte
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