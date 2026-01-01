Südafrika Reisen vom Spezialisten
Ferien in Südafrika – eine neue Welt erkunden
Morukuru Ocean House
Preis auf Anfrage
De Hoop Nature Reserve
Umgeben von Luxus und abseits der üblichen Touristenpfade bietet Morukuru eine Auszeit von der Hektik des Alltags....
Shamwari Eagles Crag Lodge
Preis auf Anfrage
Shamwari Game Reserve
Ein malariafreies 25 000 ha grosses Game Reserve, das mit seiner vielfältigen Pflanzen-, Vogel- und Tierwelt seine...
Morukuru Beach Lodge
Preis auf Anfrage
De Hoop Nature Reserve
Umgeben von Luxus und abseits der üblichen Touristenpfade bietet Morukuru eine Auszeit von der Hektik des Alltags....
Camissa House
Preis auf Anfrage
Kapstadt
Am Fusse des berühmten Tafelbergs gelegen bietet das Boutique Hotel einen verlockenden Mix aus moderner...
Shamwari Bayethe Safari Lodge
Preis auf Anfrage
Shamwari Game Reserve
Ein malariafreies 25 000 ha grosses Game Reserve, das mit seiner vielfältigen Pflanzen-, Vogel- und Tierwelt seine...
Shamwari Sindile Lodge
Preis auf Anfrage
Shamwari Game Reserve
Ein malariafreies 25 000 ha grosses Game Reserve, das mit seiner vielfältigen Pflanzen-, Vogel- und Tierwelt seine...
Shamwari Riverdene Family Lodge
Preis auf Anfrage
Shamwari Game Reserve
Ein malariafreies 25 000 ha grosses Game Reserve, das mit seiner vielfältigen Pflanzen-, Vogel- und Tierwelt seine...
De Hoop Collection
Preis auf Anfrage
De Hoop Nature Reserve
Das einzigartige Naturreservat am Western Cape in einer unvergleichbaren Gegend und mit unzähligen...
Unsere Südafrika-Spezialisten
Vanessa Hägeli
Der Afrika-Funke sprang sofort rüber, als ich 2016 Südafrika zum ersten Mal bereiste. Seitdem hat dieser Kontinent einen besonderen Platz in meinem Herzen. Im März 2023 verbrachte ich einen Monat in Botswana, um die Ausbildung zum Field Guide zu absolvieren. Diese ist von der FGASA (Field Guides Association of Southern Africa)-zertifiziert und somit auch für Südafrika gültig. Dabei habe ich unglaublich viel Spannendes über die verschiedenen Ökosysteme und Wildtiere Südafrikas gelernt.
Malte Krug
Südafrika ist meine erste Ferndestinationsliebe, der ich so verfallen bin und dessen Menschen und Landschaft mich so begeistern, dass ich meinen Wohnsitz für einige Monate dorthin verlegt hatte.
Tanja Abächerli
Die Einheimischen hinterlassen einen tiefen Eindruck mit ihrer herzlichen Ausstrahlung und ansteckendem Charisma. Ihre aufgeschlossene und freundliche Art zieht mich sofort in ihren Bann und schafft eine Atmosphäre der Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Dieses Zusammenspiel, gepaart mit der beeindruckenden Natur, macht das Erlebnis einzigartig und berührt mein Herz jedes Mal auf ganz besondere Weise.
Helen Meyer
Mit Südafrika verbinde ich das Abschalten und Eintauchen in eine andere Welt. Die Gastfreundschaft der Einheimischen, den Wind in den Haaren während einer Safari zu spüren und abends ein Glas südafrikanischen Wein unter dem Sternenhimmel am Lagerfeuer zu trinken. Dies sind für mich nur einige der vielen kleinen Highlights, die dieses Land so einzigartig machen.
Nadine Weber
Südafrikas Vielfältigkeit begeistert mich: Majestätische Landschaften treffen auf pulsierende Action und faszinierendes Wildlife. Dazu locken kulinarische Höhepunkte und erstklassige Weine, die das Erlebnis abrunden. Das Land ist ein Fest für die Sinne.
Bettina Corvo
Südafrika beeindruckt mich mit einer Vielfalt, die kaum zu überbieten ist: Auf spannenden Safaris begegnen Reisende einer beeindruckenden Tierwelt und die Weite des Landes verspricht Freiheit und Abenteuer. Kulinarisch verwöhnt Südafrika mit lokalen Delikatessen, während es sich als wahre Sonnenstube präsentiert. Es ist ein fröhliches und quirliges Land, das, nicht zuletzt wegen seiner Familienfreundlichkeit, ideal für Reisen mit Kindern jeden Alters geeignet ist.
Noëmi Spring
Kein anderes Land hat solch eine Anziehungskraft auf mich wie Südafrika. Als ich das erste Mal Südafrika bereiste, habe ich mich sofort in Kapstadt verliebt und es gleich für zwei Jahre zu meinem Zuhause gemacht. Jedes Jahr verbringe ich mehrere Wochen in der Kap Region, wo ich die fantastischen Restaurants und traumhaften Weingüter besuche.
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