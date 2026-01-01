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Südafrika Reisen vom Spezialisten

Ferien in Südafrika – eine neue Welt erkunden

Südafrika offenbart während Ihrer Ferien eine Vielzahl an Facetten. Es ist kein Wunder, dass das Land zu den Top-Reisezielen in Afrika gehört. Die unberührten Küsten, die reiche Tier- und Pflanzenwelt entlang der bekannten Garden Route, diverse Nationalparks, der imposante Tafelberg über Kapstadt und die beeindruckenden Drakensberge sind nur ein paar der vielen Attraktionen, die Sie auf den Rundreisen durch Südafrika entdecken können. Grossstädte wie Kapstadt, Pretoria und Johannesburg sind blühende Metropolen des Landes.

Machen Sie sich auf zu Südafrikas renommierten Weinregionen und finden Sie zahlreiche Gemeinsamkeiten zwischen Südafrika und Europa. Mit unseren Spezialisten für Südafrika an Ihrer Seite tauchen Sie tief in die Kultur und Geschichte ein und lernen das Land aus nächster Nähe kennen. Ohne Zweifel werden auch Sie von Südafrikas Charme gefesselt sein und die herzliche Gastfreundschaft des Landes schätzen lernen.

Icon map15 Tage
Aktivreise Südafrika
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Johannesburg
Highlights:
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Morukuru Ocean HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
De Hoop Nature Reserve
Umgeben von Luxus und abseits der üblichen Touristenpfade bietet Morukuru eine Auszeit von der Hektik des Alltags....
Shamwari Eagles Crag LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Shamwari Game Reserve
Ein malariafreies 25 000 ha grosses Game Reserve, das mit seiner vielfältigen Pflanzen-, Vogel- und Tierwelt seine...
Morukuru Beach LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
De Hoop Nature Reserve
Umgeben von Luxus und abseits der üblichen Touristenpfade bietet Morukuru eine Auszeit von der Hektik des Alltags....
Camissa HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Kapstadt
Am Fusse des berühmten Tafelbergs gelegen bietet das Boutique Hotel einen verlockenden Mix aus moderner...
Shamwari Bayethe Safari LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Shamwari Game Reserve
Ein malariafreies 25 000 ha grosses Game Reserve, das mit seiner vielfältigen Pflanzen-, Vogel- und Tierwelt seine...
Shamwari Sindile LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Shamwari Game Reserve
Ein malariafreies 25 000 ha grosses Game Reserve, das mit seiner vielfältigen Pflanzen-, Vogel- und Tierwelt seine...
Shamwari Riverdene Family LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Shamwari Game Reserve
Ein malariafreies 25 000 ha grosses Game Reserve, das mit seiner vielfältigen Pflanzen-, Vogel- und Tierwelt seine...
De Hoop CollectionHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
De Hoop Nature Reserve
Das einzigartige Naturreservat am Western Cape in einer unvergleichbaren Gegend und mit unzähligen...

Unsere Südafrika-Spezialisten

 

Vanessa Hägeli

Der Afrika-Funke sprang sofort rüber, als ich 2016 Südafrika zum ersten Mal bereiste. Seitdem hat dieser Kontinent einen besonderen Platz in meinem Herzen. Im März 2023 verbrachte ich einen Monat in Botswana, um die Ausbildung zum Field Guide zu absolvieren. Diese ist von der FGASA (Field Guides Association of Southern Africa)-zertifiziert und somit auch für Südafrika gültig. Dabei habe ich unglaublich viel Spannendes über die verschiedenen Ökosysteme und Wildtiere Südafrikas gelernt.

 

Malte Krug

Südafrika ist meine erste Ferndestinationsliebe, der ich so verfallen bin und dessen Menschen und Landschaft mich so begeistern, dass ich meinen Wohnsitz für einige Monate dorthin verlegt hatte.

 

Tanja Abächerli

Die Einheimischen hinterlassen einen tiefen Eindruck mit ihrer herzlichen Ausstrahlung und ansteckendem Charisma. Ihre aufgeschlossene und freundliche Art zieht mich sofort in ihren Bann und schafft eine Atmosphäre der Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Dieses Zusammenspiel, gepaart mit der beeindruckenden Natur, macht das Erlebnis einzigartig und berührt mein Herz jedes Mal auf ganz besondere Weise.

 

Helen Meyer

Mit Südafrika verbinde ich das Abschalten und Eintauchen in eine andere Welt. Die Gastfreundschaft der Einheimischen, den Wind in den Haaren während einer Safari zu spüren und abends ein Glas südafrikanischen Wein unter dem Sternenhimmel am Lagerfeuer zu trinken. Dies sind für mich nur einige der vielen kleinen Highlights, die dieses Land so einzigartig machen.

 

Nadine Weber

Südafrikas Vielfältigkeit begeistert mich: Majestätische Landschaften treffen auf pulsierende Action und faszinierendes Wildlife. Dazu locken kulinarische Höhepunkte und erstklassige Weine, die das Erlebnis abrunden. Das Land ist ein Fest für die Sinne.

 

Bettina Corvo

Südafrika beeindruckt mich mit einer Vielfalt, die kaum zu überbieten ist: Auf spannenden Safaris begegnen Reisende einer beeindruckenden Tierwelt und die Weite des Landes verspricht Freiheit und Abenteuer. Kulinarisch verwöhnt Südafrika mit lokalen Delikatessen, während es sich als wahre Sonnenstube präsentiert. Es ist ein fröhliches und quirliges Land, das, nicht zuletzt wegen seiner Familienfreundlichkeit, ideal für Reisen mit Kindern jeden Alters geeignet ist.

 

Noëmi Spring

Kein anderes Land hat solch eine Anziehungskraft auf mich wie Südafrika. Als ich das erste Mal Südafrika bereiste, habe ich mich sofort in Kapstadt verliebt und es gleich für zwei Jahre zu meinem Zuhause gemacht. Jedes Jahr verbringe ich mehrere Wochen in der Kap Region, wo ich die fantastischen Restaurants und traumhaften Weingüter besuche.

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