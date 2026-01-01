Südafrika Reisen vom Spezialisten

Südafrika offenbart während Ihrer Ferien eine Vielzahl an Facetten. Es ist kein Wunder, dass das Land zu den Top-Reisezielen in Afrika gehört. Die unberührten Küsten, die reiche Tier- und Pflanzenwelt entlang der bekannten Garden Route, diverse Nationalparks, der imposante Tafelberg über Kapstadt und die beeindruckenden Drakensberge sind nur ein paar der vielen Attraktionen, die Sie auf den Rundreisen durch Südafrika entdecken können. Grossstädte wie Kapstadt, Pretoria und Johannesburg sind blühende Metropolen des Landes.

Machen Sie sich auf zu Südafrikas renommierten Weinregionen und finden Sie zahlreiche Gemeinsamkeiten zwischen Südafrika und Europa. Mit unseren Spezialisten für Südafrika an Ihrer Seite tauchen Sie tief in die Kultur und Geschichte ein und lernen das Land aus nächster Nähe kennen. Ohne Zweifel werden auch Sie von Südafrikas Charme gefesselt sein und die herzliche Gastfreundschaft des Landes schätzen lernen.