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Bwindi, Uganda

Uganda Rundreisen vom Spezialisten

Ein Land voller Kontraste erleben

Uganda Safaris sind ein pures Abenteuer. Erleben Sie Berggorillas in ihrer natürlichen Umgebung und erkunden Sie Uganda mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Das Land ist voller Kontraste und daher bei Reisenden sehr beliebt. Rundreisen und Safaris eignen sich hervorragend, um sich ein Bild von der Schönheit Ugandas zu machen. Sehr zu empfehlen ist ein Stopp beim Nyumgwe-Nationalpark. Es ist der grösste zusammenhängende Bergwald in Zentral- und Ost-Afrika. Wenn Sie weitere Fragen haben oder sich für ein aktuelles Angebot interessieren, können Sie sich direkt an unsere Spezialisten wenden. Lassen Sie sich die beeindruckende Tierwelt nicht entgehen.

Icon map10 Tage
Grosse Uganda Safari
ab CHF 4825.– / pro Person
ab/bis Entebbe
Highlights: Tierwelt und Natur, Schimpansentracking, Berggorrilas hautnah, Landschaftliche Vielfalt
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map6 Tage
Höhepunkte Ugandas
ab CHF 3695.– / pro Person
ab/bis Entebbe
Highlights: Natur und Kultur, Kraterseen, Schimpansentracking, Wildtierbeobachtungen, Seltene Vogelarten
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map9 Tage
Trekking Margherita Peak
ab CHF 4090.– / pro Person
ab/bis Entebbe
Highlights: Für erfahrene Bergsteiger, Aufstieg auf 5109 m, Atemberaubende Aussichten, Vielseitige Vegetation
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map4 Tage
Uganda Gorilla Safari
ab CHF 3380.– / pro Person
ab/bis Entebbe
Highlights: Kurzreise - optimal für Kombinationen, Berggorillas hautnah, Wunderschöne Natur und Tierwelt
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map8 Tage
Wandern in Uganda
ab CHF 4298.– / pro Person
ab/bis Entebbe
Highlights: Uganda zu Fuss erleben, Abseits der Touristenpfade, Traumhafte Landschaften
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Gorilla Safaris Uganda

Gehen Sie in Uganda mit den Silberrücken auf Tuchfühlung

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wissenswerten Reisetipps für Uganda

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