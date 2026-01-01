Uganda Rundreisen vom Spezialisten
Ein Land voller Kontraste erleben
Grosse Uganda Safari
ab CHF 4825.– / pro Person
ab/bis Entebbe
Highlights: Tierwelt und Natur, Schimpansentracking, Berggorrilas hautnah, Landschaftliche Vielfalt
10 Tage / 9 Nächte
Höhepunkte Ugandas
ab CHF 3695.– / pro Person
ab/bis Entebbe
Highlights: Natur und Kultur, Kraterseen, Schimpansentracking, Wildtierbeobachtungen, Seltene Vogelarten
6 Tage / 5 Nächte
Trekking Margherita Peak
ab CHF 4090.– / pro Person
ab/bis Entebbe
Highlights: Für erfahrene Bergsteiger, Aufstieg auf 5109 m, Atemberaubende Aussichten, Vielseitige Vegetation
9 Tage / 8 Nächte
Uganda Gorilla Safari
ab CHF 3380.– / pro Person
ab/bis Entebbe
Highlights: Kurzreise - optimal für Kombinationen, Berggorillas hautnah, Wunderschöne Natur und Tierwelt
4 Tage / 3 Nächte
Wandern in Uganda
ab CHF 4298.– / pro Person
ab/bis Entebbe
Highlights: Uganda zu Fuss erleben, Abseits der Touristenpfade, Traumhafte Landschaften
8 Tage / 7 Nächte
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