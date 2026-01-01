Big Five in Afrika – Löwe, Leopard, Elefant, Nashorn, Büffel
Wo Sie die fünf Arten sehen und wann die Chancen am besten stehen
Was die Big Five sind – und woher der Name kommt
Zu den Big Five zählen Löwe, Leopard, Elefant, Nashorn und Büffel. Der Begriff stammt nicht aus der Tierbeobachtung, sondern aus der Grosswildjagd: Er bezeichnete jene fünf Arten, die zu Fuss als am gefährlichsten galten. Heute ist daraus eine Beobachtungsliste geworden, die viele Safarireisende als Massstab nehmen.
Bemerkenswert ist, wer nicht dazugehört: Giraffe, Nilpferd und Gepard fehlen, obwohl sie grösser, schwerer oder schneller sind. Die Auswahl folgte dem Risiko bei der Begegnung, nicht der Körpergrösse.
Wer die fünf Arten sehen möchte, braucht Geduld und das passende Gebiet. Löwe, Elefant und Büffel sind in den meisten grossen Schutzgebieten regelmässig zu sehen. Leopard und Nashorn entscheiden darüber, ob die Liste vollständig wird.
Wo die Chancen am besten stehen
Im Krüger-Nationalpark und den angrenzenden privaten Reservaten wie Sabi Sand sind alle fünf Arten vertreten. Die privaten Konzessionen dürfen abseits der Wege fahren, was besonders die Leopardenbeobachtung erleichtert – Sabi Sand gilt dafür als eine der verlässlichsten Adressen überhaupt.
In Ostafrika bieten die Masai Mara und die Serengeti hervorragende Bedingungen für Löwen, Elefanten und Büffel. Nashörner sind dort deutlich seltener; im Ngorongoro-Krater stehen die Chancen auf ein Spitzmaulnashorn am besten.
Im südlichen Afrika kommen weitere Gebiete infrage: das Okavango-Delta und der Chobe-Nationalpark in Botswana, Etosha in Namibia sowie South Luangwa in Sambia. Etosha ist für Nashörner besonders geeignet, Büffel sind dort dagegen selten.
Die fünf Arten im Einzelnen
Löwe. Lebt in Rudeln und ruht tagsüber oft im Schatten. Aktiv wird er in den kühlen Stunden, weshalb Pirschfahrten früh am Morgen und am späten Nachmittag stattfinden. In offenen Savannen ist er vergleichsweise leicht zu finden.
Leopard. Einzelgänger, dämmerungs- und nachtaktiv, hervorragend getarnt. Er zieht seine Beute häufig auf Bäume, um sie vor Hyänen zu sichern – ein Kadaver in einer Astgabel ist oft der erste Hinweis. Die schwierigste der fünf Arten.
Elefant. In Herden unterwegs, in der Trockenzeit an Wasserstellen und Flussläufen konzentriert. Am Chobe versammeln sich abends besonders grosse Gruppen am Ufer.
Nashorn. Breitmaulnashörner grasen auf offenen Flächen und sind leichter zu entdecken; Spitzmaulnashörner leben zurückgezogen im Dickicht. Beide Arten sind stark gefährdet, weshalb viele Lodges keine genauen Standorte veröffentlichen.
Büffel. Zieht in teils sehr grossen Herden umher und wird häufig unterschätzt – alte Einzelgänger gelten als unberechenbar. In Wassernähe fast überall anzutreffen.
Beste Reisezeit für Tierbeobachtungen
Für die Big Five gilt fast überall dieselbe Regel: Die Trockenzeit ist die bessere Beobachtungszeit. Die Vegetation lichtet sich, das Wild sammelt sich an den verbliebenen Wasserstellen, und die Sicht reicht weiter. Im südlichen Afrika liegt diese Phase etwa zwischen Mai und Oktober, in Ostafrika zwischen Juni und Oktober sowie in den trockenen Monaten zu Jahresbeginn.
Die grüne Jahreszeit hat andere Vorzüge: sattere Landschaften, Jungtiere, deutlich mehr Vogelarten und ruhigere Camps. Die Tiere verteilen sich allerdings weiter, was die Suche aufwendiger macht.
Unabhängig von der Jahreszeit gilt: Zwei Nächte pro Camp sind das Minimum, drei sind besser. Wer die Big Five vollständig sehen möchte, sollte mindestens zwei unterschiedliche Gebiete einplanen – eines mit guter Leopardendichte, eines mit Nashörnern.
Erwartungen und Verantwortung
Die Big Five sind eine Merkhilfe, kein Programm. Wer eine Safari allein daran misst, verpasst leicht das Übrige: Wildhunde, Geparden, Erdmännchen, die Vogelwelt, die Landschaft selbst. Erfahrene Guides erzählen oft, dass die eindrücklichsten Beobachtungen selten auf der Liste stehen.
Eine Garantie gibt es nicht. Seriöse Anbieter versprechen keine Sichtungen, sondern gute Gebiete, gute Guides und ausreichend Zeit. Wer alle fünf Arten sehen will, plant lieber eine Nacht mehr ein als eine zu wenig.
Beim Nashorn kommt ein weiterer Punkt hinzu: Wilderei ist ein reales Problem, und viele Reservate bitten darum, Standorte nicht in sozialen Medien zu teilen und Geodaten in Fotos zu deaktivieren. Eine Übersicht unserer Safarigebiete finden Sie unter Safari Reisen.
Zu den Big Five zählen Löwe, Leopard, Elefant, Nashorn und Büffel. Der Begriff stammt aus der Zeit der Grosswildjagd und bezeichnete die fünf Arten, die zu Fuss als am gefährlichsten galten. Giraffe, Nilpferd und Gepard gehören trotz ihrer Grösse oder Schnelligkeit nicht dazu.
Alle fünf Arten kommen unter anderem im Krüger-Nationalpark und den angrenzenden privaten Reservaten, in der Masai Mara sowie im Ngorongoro-Gebiet vor. Für Leoparden gilt Sabi Sand als besonders verlässlich, für Nashörner der Ngorongoro-Krater und Etosha. Meist braucht es zwei unterschiedliche Gebiete für die vollständige Liste.
Der Leopard. Er lebt als Einzelgänger, ist überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv und hervorragend getarnt. Ein Hinweis ist Beute in einer Astgabel, die er vor Hyänen in Sicherheit bringt. In privaten Reservaten, in denen abseits der Wege gefahren werden darf, steigen die Chancen deutlich.
In der Regel die Trockenzeit: Die Vegetation lichtet sich, das Wild sammelt sich an Wasserstellen, die Sicht reicht weiter. Im südlichen Afrika liegt sie etwa zwischen Mai und Oktober, in Ostafrika zwischen Juni und Oktober sowie in den trockenen Monaten zu Jahresbeginn. Die grüne Saison bietet dafür Jungtiere und mehr Vogelarten.
Als Richtwert gelten sechs bis acht Safaritage, verteilt auf mindestens zwei Gebiete – eines mit guter Leopardendichte, eines mit Nashörnern. Pro Camp sind zwei Nächte das Minimum, drei sind besser, weil jede Pirschfahrt neue Gelegenheiten bringt. Eine Garantie auf alle fünf Arten gibt es nicht.
Vielerorts ja, mit Einschränkungen. Manche Lodges setzen Mindestalter für Pirschfahrten oder bieten kürzere Ausfahrten an. Malariafreie Gebiete wie das Ostkap in Südafrika oder Teile Namibias eignen sich für Familien besonders. Lange Fahrzeiten und frühe Aufbruchszeiten sollten bei der Planung berücksichtigt werden.
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