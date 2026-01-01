Was die Big Five sind – und woher der Name kommt

Zu den Big Five zählen Löwe, Leopard, Elefant, Nashorn und Büffel. Der Begriff stammt nicht aus der Tierbeobachtung, sondern aus der Grosswildjagd: Er bezeichnete jene fünf Arten, die zu Fuss als am gefährlichsten galten. Heute ist daraus eine Beobachtungsliste geworden, die viele Safarireisende als Massstab nehmen.

Bemerkenswert ist, wer nicht dazugehört: Giraffe, Nilpferd und Gepard fehlen, obwohl sie grösser, schwerer oder schneller sind. Die Auswahl folgte dem Risiko bei der Begegnung, nicht der Körpergrösse.

Wer die fünf Arten sehen möchte, braucht Geduld und das passende Gebiet. Löwe, Elefant und Büffel sind in den meisten grossen Schutzgebieten regelmässig zu sehen. Leopard und Nashorn entscheiden darüber, ob die Liste vollständig wird.