Regenwald, der begeistert

Im sogenannten Königreich der Elefanten in der Nähe des Luangwa können Sie imposante Dickhäuter aus der Nähe beobachten. Das ebenfalls traumhaft schöne Tal der Leoparden hingegen beherbergt, wie es der Name vermuten lässt, etliche elegante Leoparden, die nur darauf warten, dass ein paar leichtsinnige Antilopen ihren Weg kreuzen. Auch wenn nicht jedem vergönnt ist, die sogenannten „Big Five“, zu denen neben Leoparden noch Löwen, Büffel, Nashörner und Elefanten gehören, zu sehen, können Sie sich sicher sein, in Zambia viele Wildtiere anzutreffen.

Zambia – Afrika pur

Wenn Sie Ihre Ferien im wunderschönen Zambia verbringen, ist ein Abstecher in den landschaftlich reizvollen Kafue-Nationalpark immer eine gute Wahl. Ausgedehnte Buschwanderungen, die teilweise auch nachts durchgeführt werden, führen Sie zu sagenhaften Orten, an welche Sie sich noch sehr lange erinnern werden.