Sambia & Simbabwe-Safarireisen vom Spezialisten
Ein unvergessliches Afrika Erlebnis
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Natur pur und einmalige Tierbeobachtungen
Safaris in Zambia sind eindrucksvoll und unvergesslich
Insbesondere der Bereich um die mächtigen Victoriafälle, deren Besuch Sie auf keinen Fall verpassen sollten, ist sehr beliebt und bietet Ihnen unvergessliche Anblicke. Da diese mystischen Wasserfälle im Grenzgebiet liegen, können Sie diese auch besuchen, wenn Sie zum Beispiel an einer der bekannten Zimbabwe-Safaris im gleichnamigen Nachbarland teilnehmen. Eine Reise nach Zambia, dem Land der Löwen und Leoparden, ist ein kurzweiliges Vergnügen, da um Sie herum immer etwas passiert. Freuen Sie sich auf herrliche Fotomotive und geniessen Sie Afrika von einer seiner schönsten Seiten.
Zambia – ein Land mit vielen Vorzügen
Die Lebensader Zambias ist der beeindruckende Fluss Sambesi, an dessen Ufern viele Tiere leben. Vor allem auf dem Gebiet des Lower Zambezi Nationalparks sind aussergewöhnliche Tierbeobachtungen in einem von Schönheit und Anmut geprägten Umfeld möglich. Wenn Sie die unverfälschte Natur Zambias erkunden möchten, ist es ratsam, erfahrene Ranger an Ihrer Seite zu wissen. Denn in Zambia leben, wie zum Beispiel im South Luangwa Nationalpark, überall wilde Tiere, deren Verhalten manchmal nur schwer von Laien gedeutet werden kann.
Regenwald, der begeistert
Im sogenannten Königreich der Elefanten in der Nähe des Luangwa können Sie imposante Dickhäuter aus der Nähe beobachten. Das ebenfalls traumhaft schöne Tal der Leoparden hingegen beherbergt, wie es der Name vermuten lässt, etliche elegante Leoparden, die nur darauf warten, dass ein paar leichtsinnige Antilopen ihren Weg kreuzen. Auch wenn nicht jedem vergönnt ist, die sogenannten „Big Five“, zu denen neben Leoparden noch Löwen, Büffel, Nashörner und Elefanten gehören, zu sehen, können Sie sich sicher sein, in Zambia viele Wildtiere anzutreffen.
Zambia – Afrika pur
Wenn Sie Ihre Ferien im wunderschönen Zambia verbringen, ist ein Abstecher in den landschaftlich reizvollen Kafue-Nationalpark immer eine gute Wahl. Ausgedehnte Buschwanderungen, die teilweise auch nachts durchgeführt werden, führen Sie zu sagenhaften Orten, an welche Sie sich noch sehr lange erinnern werden.
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